Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Soupeři pro čtvrtfinále MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Curych
|Švýcarsko – Švédsko
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Curych
|Finsko – ČESKO
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Fribourg
|Kanada – USA
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Fribourg
|Norsko – Lotyšsko
ČF
SF
FIN
SF
ČF
O bronz
Konečné tabulky základních skupin
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|15:20, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|20:20, Curych
|Semifinále 2
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále