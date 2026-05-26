Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Autor:
  23:01aktualizováno  23:11
Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s Finskem. Jaké jsou další dvojice ve vyřazovacích bojích a kdy se čtvrtfinálové duely hrají?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě | foto: Reuters

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Soupeři pro čtvrtfinále MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.20:20, CurychŠvýcarsko – Švédsko
čtvrtek 28. 5.16:20, CurychFinsko – ČESKO
čtvrtek 28. 5.16:20, FribourgKanada – USA
čtvrtek 28. 5.20:20, FribourgNorsko – Lotyšsko
Kanada
28. 5. 20:20
USA
Norsko
28. 5. 16:20
Lotyšsko
Švýcarsko
28. 5. 20:20
Švédsko
Finsko
28. 5. 16:20
Česko

O bronz

Konečné tabulky základních skupin

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 7 7 0 0 0 39:7 21
2.  Finsko 7 6 0 0 1 31:11 18
3.  Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12
4.  USA 7 3 1 0 3 25:21 11
5.  Německo 7 3 0 1 3 23:22 10
6.  Rakousko 7 3 0 0 4 17:29 9
7.  Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
8.  Velká Británie 7 0 0 0 7 7:35 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 7 6 1 0 0 33:13 20
2.  Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15
3.  Česko 7 4 0 1 2 19:17 13
4.  Švédsko 7 4 0 0 3 27:16 12
5.  Slovensko 7 3 1 0 3 21:19 11
6.  Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.20:20, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále 0

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká Finsko

Aktualizujeme
Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

26. května 2026  23:15

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s...

26. května 2026  23:01,  aktualizováno  23:11

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

26. května 2026  23:09

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

26. května 2026  23:08

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

26. května 2026  23:07

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

26. května 2026  22:50

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve skupině na MS

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v závěrečném skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Kanadě. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

26. května 2026  22:41

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Kanadě

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 26. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Malkin stále nemá dost, v Pittsburghu si prodlouží kariéru o 21. sezonu

Jevgenij Malkin

Ruský hokejový útočník Jevgenij Malkin podepsal roční smlouvu v Pittsburghu. Ve své 21. sezoně v NHL v dresu Penguins si devětatřicetiletá klubová legenda vydělá 5,5 milionu dolarů (přes 114 milionů...

26. května 2026  21:34

Slováci na šampionátu končí, Larsson se vysmál Pospíšilovi. Norové opět zvítězili

Slováci smutní - končí na MS.

Hokejisté Slovenska svoje putování mistrovstvím světa zakončují už základní skupině. V posledním zápase základní fáze podlehli Švédsku 2:4. Závěr zápasu přinesl velké emoce, po gólu do prázdné brány...

26. května 2026  15:59,  aktualizováno  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.