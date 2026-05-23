Mistrovství světa v hokeji 2026

Moták s Grossem dorazili na MS. Víc hlav víc ví, můžou nám pomoct, říká Kalous

Jakub Hromada
  10:53
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Dobrovolné ranní rozbruslení tradičně nemělo velkou účast. Dorazili jen dva brankáři a dva hokejisté do pole. Ovšem také dvě nové tváře, které sledovaly cvičení na ochozu podél kluziště. Na mistrovství světa ve Fribourgu zavítali budoucí trenéři reprezentace Zdeněk Moták a Pavel Gross.
Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Asistentem kouče Zdeňka Motáka u českých hokejistů bude Pavel Gross.
„Přijeli jako pozorovatelé. Jejich postřehy nám mohou pomoct,“ říkal po tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

Moták a Gross se oficiálně stanou novými trenéry národního týmu právě po šampionátu v Curychu a Fribourgu.

Do Švýcarska přicestovali v pátek. S realizačním týmem Radima Rulíka diskutovali, jak se do příprav na jednotlivé zápasy zapojí. A v sobotu dopoledne už přihlíželi krátkému tréninku.

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

„Kluci nám dají postřehy k utkání, podívají se na soupeře. Víc hlav víc ví. Oba jsou výborní, zkušení trenéři,“ pochvaloval si Kalous.

S Grossem spolupracoval Rulík a spol. už během šampionátu v Praze před dvěma lety, tehdy ještě v tandemu s koučem dvacítky Patrikem Augustou. I tehdy si komunikaci pochvalovali.

Zaměří se na protivníky českého týmu, ve spojení s lavičkou však budou Moták s Grossem i přímo během utkání. Poprvé už v sobotu odpoledne (16.20) v duelu proti Slovensku.

Kouč brankářů Ondřej Pavelec dopřává chvilku oddechu svěřencům Dominiku Pavlátovi (vlevo) s Petrem Kváčou.

„Nebudou nám posílat zprávy, jak máme hrát. Ale já budu mít vysílačku a Pavel taky. Takto to bylo i v Praze, spolupráce bude podobná. Postřehy nám poskytnou i během utkání. Je pro nás pomoc, že mohou skautovat soupeře,“ zakončil Kalous.

Do klání proti Slovensku vyrazí národní tým se třinácti útočníky a sedmi obránci. Na tribunu usednou Jan Ščotka a Michal Kovařčík, do sestavy se tak poprvé po zápase se Slovinskem vrátí pardubický forvard Jan Mandát.

Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Právě Ščotka a Kovařčík se jako jediní hráči zúčastnili ranního tréninku. Doplnili je ještě gólmani Dominik Pavlát a Petr Kváča, z čehož se dá vyvozovat, že proti Slovákům naskočí do brankoviště Josef Kořenář.

„Čeká nás další velmi těžké utkání. Chceme k němu přistoupit zodpovědně, nenechat se unést emocemi v negativním slova smyslu. Potřebujeme, abychom hráli dobře, nenechali se vylučovat a soustředili se na naši hru,“ doplnil Kalous.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

20. května 2026  23:13,  aktualizováno  22. 5. 22:54

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

21. května 2026  19:12,  aktualizováno  22. 5. 22:50

