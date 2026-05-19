Mistrovství světa v hokeji 2026

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

  18:42
Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými výkony v Curychu zatím příliš neoslnili. Nebylo by to poprvé, co zámořská velmoc nečekaně selhala.
Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Na úvod turnaje nestačili (1:3) na domácí Švýcary a v pondělí schytali debakl 2:6 od Finů. Přestože soupeře přestříleli a několikrát zahrozili rychlým přechodem do pásma, na jejich dosavadním rozpačitém účinkování nic nemění ani povinná nedělní výhra 5:1 nad Velkou Británií.

Američané působí zadrhnutě, nesehraně a stále se hledají. Jako by je svazoval ani ne tak tlak, jako spíš povinnost vítězit. V únoru jejich hvězdný výběr porazil ve finále olympijských her rivala z Kanady a loni ve Stockholmu po předlouhých 65 letech slavili zlato, když se od zavedení systému play off v roce 1992 probojovali vůbec poprvé do finále. Jenže loni v kádru nechyběla velká jména jako Zach Werenski, Tage Thompson nebo Clayton Keller.

Zato letos jsou nejproduktivnějšími hráči tohoto ročníku NHL v americkém výběru Ryan Leonard z Washingtonu a Matt Coronato z Calgary, kteří v základní části shodně nasbírali 45 bodů. Na předchozím šampionátu přitom tuto hranici překročilo minimálně šest Američanů.

„Máme po olympiádě a za sebou náročnou sezonu v NHL, takže tohle je příležitost otestovat další hráče a nahlédnout hlouběji do naší hráčské základny,“ přiblížil situaci po utkání s Finskem hlavní kouč Don Granato.

O jak velkou premiéru se jedná, svědčí i fakt, že Američané mají v součtu všech hráčů odehráno jen okolo sta zápasů na mistrovství světa, což je ze všech mužstev vůbec nejméně.

„Hodně kluků je na takhle velkém turnaji poprvé. Pro naši federaci je to skvělá příležitost vidět, jak se na takové úrovni s tím poperou,“ dodal.

Téměř u každého jména sice svítí logo některého z celků NHL, ale většinou jde o hráče ze třetích či čtvrtých formací, případně o nováčky pendlující mezi prvním týmem a farmou. Čtvrtý útok dokonce tvoří devatenáctiletí a dvacetiletí mladíci Max Plante, James Hagens a Danny Nelson, kteří nastupují v univerzitní lize NCAA. Věkový průměr týmu je 24,72 let – pro srovnání, český tým má průměr 28,28 let.

„Kromě nich tu máme o něco zkušenější kluky z NHL, kteří dřív zkrátka jen nedostali tolik prostoru. Teď si ale nominaci svými výkony zasloužili,“ líčí Granato.

Osmapadesátiletý trenér naposledy vedl Buffalo Sabres v letech 2021 až 2024. V klubech elitní ligy dříve působil také jako asistent v Chicagu a St. Louis. V minulosti stál několikrát na střídačce mládežnických reprezentačních výběrů USA, u seniorského národního týmu byl pak třikrát na mistrovství světa v roli asistenta.

Na loňském šampionátu vedl Spojené státy Ryan Warsofsky, na olympiádě zase zkušený Mike Sullivan. Právě zámořské týmy mají v tomto směru zcela odlišný přístup než evropské země. Na každý rok totiž vesměs volí nového trenéra.

Proč?

Nejlepší kouči v zemi hrají v květnu play off NHL, a tak dostávají příležitost spíše perspektivní trenéři, mnohdy z univerzitních lig, či asistenti z NHL. Turnaj pro ně nemá takovou prestiž a berou ho spíše jako příležitost pro mladé hráče, jak se ukázat na mezinárodní scéně. Naprostým opakem jsou pak olympijské hry.

Přesto je potřeba dodat, že byť turnaj není v zámoří příliš sledovaný, očekává se minimálně medaile, což i přes nevydařený úvod potvrzuje i Granato: „Máme za sebou tři opravdu těžké zápasy. Finsko a Švýcarsko jsou týmy absolutní světové špičky, které prověří úplně každého. Teď jde hlavně o to, abychom posouvali naši hru nahoru. Za pár dní budu schopen říct, jak na tom jako tým jsme. Pořád se chceme posouvat dál, jako ostatně vždycky. Našim cílem je ale vyhrát i tentokrát.“

Jaký potenciál v jeho svěřencích dříme, asi nejlépe ukázala akce před vyrovnávacím gólem na 1:1. Oliver Moore si převzal kotouč zpoza vlastní branky, bleskově projel podél mantinelu přes dva hráče až do útočného pásma a nahrál Mattu Coronatovi na hranici pravého kruhu, který dělovkou pod horní tyč skóroval.

Největší kus práce ale leží právě na Granatovi, který musí ambiciózní tým sehrát před klíčovými zápasy. Jinak by totiž Američané nemuseli postoupit do play off, což se jim z Velké šestky historicky nejúspěšnějších zemí (Kanada, Rusko, Česko, Švédsko, Finsko a USA) stalo v letech 1998, 2003 a 2010 vůbec nejvícekrát.

Pokud však existuje tým, který se dokáže zvednout a v důležitou chvíli hrát přesně to, co potřebuje, jsou to bezpochyby Spojené státy. Aktuálně mají na kontě tři body stejně jako nevyzpytatelní Lotyši, před nimi jsou v tabulce i loňští čtvrtfinalisté z Rakouska, naopak bez bodu zůstávají Němci.

Právě s nimi se utkají už ve středu od 20:20.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

