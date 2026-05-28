Nejčastěji jako členové čtvrté formace, která na letošním šampionátu paradoxně předvádí nejkonzistentnější výkony. Její motto zní jasně: Práce, práce a zase práce.
Nic se nezmění ani ve čtvrtečním čtvrtfinále s Finskem (16.20). Zase budou nepříjemní, soupeře se pokusí vykolejit.
Svou roli dobře znají. A bez řečí ji přijímají: „Nesledujeme, kolik u našich jmen přiskočí gólů nebo bodů. Když se nějaká akce povede? Super! V reprezentaci ale jdete vše podřídit úspěchu.“
Sice jsme každý úplně jiný, ale zjistili jsme, že máme podobné názory, témata ke konverzaci, baví nás i stejné věci mimo led.