O tomhle jsme ani nesnili! zářili Norové po bronzu a doufají: Snad seženeme sponzora

Sedm vteřin. Pouze tolik chybělo, aby euforie Seveřanů propukla dříve. Po trefách Emilia Pettersena z první třetiny a Stiana Solberga ze druhé vedli nad zámořským výběrem 2:0.
A to dokonce až do času 58:44. Tehdy poprvé dokázali Kanaďané norskou defenzivu překonat zásluhou Roberta Thomase. Centr ze St. Louis mohl být hrdinou, právě on totiž zařídil i zmíněné srovnání.
A zatímco tým kolem kapitána Macklina Celebriniho či Sidneyho Crosbyho měl v tu chvíli psychologickou výhodu, Norové museli kousat těžké zklamání. Vždyť historický úspěch v podobě první medaile měli na dosah.
Kanada - Norsko 2:3P. Šok na šampionátu! Seveřané slaví historicky první medaili
Rázem se jim však vzdálila, někteří už v ní ani nedoufali. „Upřímně? Ne. Bál jsem se, že to bude jako ve skupině, kdy také srovnali v závěru. Chtěl jsem se jít zavřít do šatny,“ přiznal forvard Michael Brandsegg-Nygard.
„Každý ví, že Kanada nikdy nepřestane hrát a nepotřebuje tolik času na vstřelení gólu. Což ukázali,“ řekl kapitán Andreas Martinsen.
Se spoluhráči se však nepříjemný okamžikem nenechali rozhodit, i v prodloužení se do šancí dostávali.
„Ukázala se morálka našeho týmu. Máme tu mladé kluky, kteří se nebojí, a rychle jsme se přenastavili,“ těšilo útočníka Jacoba Berglunda.
A radost mohl mít ještě větší po třech a půl minutách prodloužení. Norové ujížděli v situaci dva na jednoho, jedenadvacetiletý Noah Steen vzal klíčový okamžik na sebe a přesnou střelou na bližší tyč kanadské branky získal pro svoji zemi premiérovou medaili na světových šampionátech.
„Snili jsme možná tak o vítězství ve čtvrtfinále. Ale pak jsme cítili, že máme šanci, a využili jsme ji,“ zářil brankář Henrik Haukeland, jedna z opor nesmírně vydařeného turnaje.
Na ten nyní pochopitelně navážou bouřlivé oslavy.
„Nevím jak ostatní, ale já si určitě pár piv dám!“ smál se Berglund. „Doufám, že jsou lidé v Norsku šťastní, však je to poprvé! Teď je dobrý čas byl fanoušek norského sportu. Fotbal, hokej a další... Snad to také oslaví.“
A kde viděl příčiny úspěchu týmu, který ještě před rokem padl na turnaji s Kazachstánem a Maďarsko udolal 1:0?
„Změnili jsem mentalitu, kluci jsou o rok starší a hodně z nich se posunulo. Hráli jsme více jako tým, máme nového kouče. A možná je tento systém hry pro nás komfortnější. Ale hlavně jsme vytvořili úzkou partu. V Bernu jsme spolu chodili do bazénu a na tobogány a jen si to užívali. Dělali jsme všechno společně a byly to skvělé tři týdny,“ poodhalil Berglund.
Na zisk cenného kovu ze Švýcarska navíc mohou Seveřané navazovat i v dalších letech, k bronzu došel třetí nejmladší tým na šampionátu.
„Máme nyní skvělou přicházející generaci. Měli jsme trochu problém s penězi, ale po bronzu snad nějakého dobrého sponzora seženeme, abychom měli více mladších hráčů a ledových ploch. Snad tomu tento náš výkon pomůže,“ zadoufal Brandsegg-Nygard, ve 20 letech jeden ze zmíněných talentovaných mladíků.
Nejen pro ně je čerstvý úspěch nečekaný, však i zkušený kapitán Martinsen přiznal: „Vracet se domů s něčím takovým na krku, o tom jsme ani nesnili. Zdálo se to tak daleko a teď tu stojíme s bronzem.“