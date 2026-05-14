Mistrovství světa v hokeji 2026

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se spoluhráčem Macklinem Celebrinim. | foto: AP

Soupiska hokejistů Česka na MS 2026

Osm nováčků bere na mistrovství světa trenér Radim Rulík, šanci tak dostávají například obránci Marek Alscher či Tomáš Galvas a útočníci Matyáš Melovský nebo Jaroslav Chmelař.

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Ve výběru figuruje hned pět extraligových mistrů z Pardubic včetně zkušeného Romana Červenky nebo Lukáše Sedláka. Největší hvězdou ze zámoří je obránce Filip Hronek, naopak brankářské trio je je výhradně z Evropy.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Josef KořenářSparta
Dominik PavlátIlves Tampere
Petr KváčaLiberec
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice
Tomáš GalvasLiberec
Jan ŠčotkaKometa Brno
Jiří TicháčekKärpät Oulu
Michal KempnýBrynäs
Marek AlscherCharlotte
Libor HájekPardubice
Filip HronekVancouver
Útočníci
Dominik KubalíkZug
Jakub FlekKometa Brno
David TomášekFärjestad
Jiří ČernochKarlovy Vary
Ondřej BeránekKarlovy Vary
Matěj BlümelProvidence
Daniel VoženílekZug
Matyáš MelovskýUtica
Jan MandátPardubice
Martin KautPardubice
Roman ČervenkaPardubice
Lukáš SedlákPardubice
Michal KovařčíkTřinec
Jaroslav ChmelařNew York Rangers

Soupiska hokejistů Kanady na MS 2026

Po prohraném finále únorových olympijských her představila zámořská velmoc našlapanou soupisku, která bude mít za cíl přivézt zlato.

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Vystupují především hvězdný veterán Sidney Crosby a talentovaný mladík Macklin Celebrini, který skončil čtvrtý v bodování NHL. Jen o příčku za ním byl Mark Scheifele, v útoku najdeme také Johna Tavarese, nechybí ani nejproduktivnější bek základní části zámořské soutěže Evan Bouchard.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Jet GreavesColumbus
Cam TalbotDetroit
Jack IvankovicUniversity of Michigan
Obránci
Dylan DeMeloWinnipeg
Morgan RiellyToronto
Denton MateychukColumbus
Evan BouchardEdmonton
Darnell NurseEdmonton
Parker WotherspoonPittsburgh
Sam DickinsonSan Jose
Zach WhitecloudCalgary
Útočníci
Mark ScheifeleWinnipeg
Gabriel VilardiWinnipeg
John TavaresToronto
Dylan HollowaySt. Louis
Robert ThomasSt. Louis
Ryan O’ReillyNashville
Sidney CrosbyPittsburgh
Macklin Celebrini San Jose
Connor BrownNew Jersey
Fraser MintenBoston
Dylan CozensOttawa
Emmitt FinnieDetroit
Porter MartonePhiladelphia
Dawson MercerNew Jersey

Soupiska hokejistů Spojených států na MS 2026

Nejzvučnější jméno obhájců titulu je jasné. Matthew Tkachuk, výrazná postava NHL a přirozený lídr, který dovedl tým k olympijskému zlatu v Miláně.

Posily z NHL na MS: za Kanadu i Crosby, Američané berou mladíky a Tkachuka

Oproti předchozím šampionátům ale kádr tolik nabitý není. Šanci se ukázat tak dostane několik zajímavých talentů včetně Ryana Leonarda či Jamese Hagense, nechybí ani trojice útočníků z univerzitní NCAA.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Joseph WollToronto
Devin CooleyCalgary
Drew CommessoRockford
Obránci
Wyatt KaiserChicago
Connor CliftonPittsburgh
Mason LohreiBoston
Will BorgenNew York Rangers
Justin FaulkDetroit
Ryan LindgrenSeattle
Declan CarlileTampa Bay
Ryan UfkoMilwaukee
Útočníci
Sam LaffertyChicago
Oliver MooreChicago
Ryan LeonardWashington
Max SassonVancouver
Mathieu OlivierColumbus
Matt CoronatoCalgary
Paul CotterNew Jersey
Isaac HowardEdmonton
Tommy NovakPittsburgh
Matthew TkachukFlorida
James HagensBoston
Max PlanteUniversity of Minnesota-Duluth
Danny NelsonUniversity of Notre Dame
Ryker LeeMichigan State University

Soupiska hokejistů Švédska na MS 2026

Nejzvučnějším jménem je Lucas Raymond, třetí nejproduktivnější hráč olympijského turnaje v Miláně. I Seveřané dávají šanci mladíkům, berou trojku loňského draftu Antona Frondella či několik letošních světových šampionů do 20 let.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Arvid SöderblomChicago
Love HärenstamSödertälje
Magnus Hellberg Djurgaarden
Obránci
Albert JohanssonDetroit
Oliver Ekman-LarssonToronto
Mattias EkholmEdmonton
Robert HäggBrynäs
Joel PerssonVäxjö
Erik BrännströmLausanne
Tim HeedAmbri-Piotta
Jacob LarssonRapperswil-Jona
Útočníci
Anton FrondellChicago
Emil HeinemanNew York Islanders
Simon HolmströmNew York Islanders
Linus KarlssonVancouver
Oskar SundqvistSt. Louis
Lucas RaymondDetroit
Viggo BjörckDjurgaarden
Isac HedqvistLulea
Jakob SilfverbergBrynäs
Ivar StenbergFrölunda
Rasmus AsplundDavos
Jack BerglundLehigh Valley
Jacob de la RoseFribourg-Gottéron
André PeterssonLangnau

Soupiska hokejistů Švýcarska na MS 2026

Pořádající země dle očekávání postavila silný kádr, dvě stříbra v řadě by Švýcaři chtěli ještě vylepšit. I proto nechybí hvězdy z NHL, jakými jsou Nico Hischier nebo Roman Josi.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Sandro AeschlimannDavos
Reto BerraFribourg-Gottéron
Leonardo GenoniZug
Obránci
Dean KukanCurych
Christian MartiCurych
Lukas FrickDavos
Sven JungDavos
Tim BerniŽeneva
Dominik EgliFrölunda
Roman JosiNashville
Janis MoserTampa Bay
Útočníci
Sven AndrighettoCurych
Nicolas BaechlerCurych
Denis MalginCurych
Ken JägerLausanne
Damien RiatLausanne
Théo RochetteLausanne
Christoph BertschyFribourg-Gottéron
Attilio BiascaFribourg-Gottéron
Nico HischierNew Jersey
Timo MeierNew Jersey
Simon KnakDavos
Calvin ThürkaufLugano
Nino NiederreiterWinnipeg
Pius SuterSt. Louis

Soupiska hokejistů Finska na MS 2026

Severský výběr se těší na hvězdného centra Aleksandera Barkova. Kvůli vážnému zranění kolene vynechal celou sezonu, několik posledních týdnů už ale trénuje. A jeho účast nalákala i další zástupce z NHL.

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Do Švýcarska se podívá ještě Barkovův spoluhráč Anton Lundell, prověřený obránce Olli Määttä či útočník Teuvo Teräväinen. Nechybí ani zástupce tuzemské extraligy – zadák Mikael Seppälä ze Sparty.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Justus AnnunenNashville
Joonas KorpisaloBoston
Harri SäteriBiel
Obránci
Ville HeinolaWinnipeg
Olli MäättäCalgary
Urho VaakanainenNew York Rangers
Nikolas MatinpaloOttawa
Henri JokiharjuBoston
Mikko LehtonenCurych
Vili SaarijärviŽeneva
Mikael SeppäläSparta
Útočníci
Aleksandr BarkovFlorida
Anton LundellFlorida
Lenni HämeenahoNew Jersey
Aatu RätyVancouver
Teuvo TeräväinenChicago
Hannes BjörninenLangnau
Saku MäenalanenLangnau
Sakari ManninenŽeneva
Jesse PuljujärviŽeneva
Eemil ErholtzKärpät Oulu
Sami PäivärintaHämeenlinna
Janne Kuokkanen Malmö
Waltteri MereläBern
Patrik PuistolaÖrebro

Soupiska hokejistů Slovenska na MS 2026

Východní sousedé museli před turnajem řešit velké množství omluvenek. Nakonec můžou ze zámoří počítat s útočníky Adamem Sýkorou a Martinem Pospíšilem nebo brankáři Samuelem Hlavajem a Adamem Gajanem. Devět hráčů pak tuto sezonu strávilo v české extralize.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Adam GajanUniversity of Minnesota-Duluth
Samuel HlavajIowa
Eugen RabčanBanská Bystrica
Obránci
František GajdošLitvínov
Jozef Viliam KmecHenderson
Samuel KňažkoVítkovice
Patrik KochTřinec
Jakub MeliškoMichalovce
Luka RadivojevičBoston College
Mislav RosandičKošice
Maxim ŠtrbákRochester
Útočníci
Martin PospíšilCalgary
Adam SýkoraNew York Rangers
Sebastián ČederleNitra
Martin ChromiakOntario
Martin Faško-RudášLiberec
Marek HrivíkVítkovice
Andrej KollárKometa Brno
Adam LiškaČerepovec
Filip MešárLaval
Jakub MinárikKarlovy Vary
Aurel NaušPoprad
Oliver OkuliarSkelleftea AIK
Servác PetrovskýLiberec
Kristián PospíšilKometa Brno

Soupiska hokejistů Německa na MS 2026

Tři hráče z NHL mají Němci, konkrétně brankáře Philippa Grubauera, obránce Moritze Seidera a útočníka Joshuu Samanského. Chybí hvězdný Leon Draisaitl, naopak v kádru je mimo jiné forvard českého původu Dominik Kahun.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Maximilian FranzrebMannheim
Jonas StettmerEisbären Berlín
Philipp GrubauerSeattle
Obránci
Eric MikEisbären Berlín
Kai WissmannEisbären Berlín
Phillip SinnEHC Mnichov
Fabio WagnerEHC Mnichov
Leon GawankeMannheim
Leon HüttlIngolstadt
Marcus WeberNorimberk
Moritz SeiderDetroit
Útočníci
Andreas EderEisbären Berlín
Frederik TiffelsEisbären Berlín
Manuel WiedererEisbären Berlín
Dominik BokkKolín nad Rýnem
Parker TuomieKolín nad Rýnem
Alexander EhlMannheim
Marc MichaelisMannheim
Samuel Dove-McFalls Norimberk
Daniel FischbuchIserlohn
Maximilian KastnerEHC Mnichov
Nicolas KrämmerBremerhaven
Stefan LoiblStraubing
Dominik Kahun Lausanne
Joshua SamanskiEdmonton

Soupiska hokejistů Dánska na MS 2026

Minulý rok se zaskvěli čtvrtým místem, velmi podobný kádr mají Dánové i letos. První soupeř českého týmu bude mimo jiné spoléhat na českobudějovického útočníka Nicka Olesena, ze zámoří je ve výběru pouze brankář Mads Soegaard.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Nicolaj HenriksenEsbjerg
Frederik DichowHV 71
Mads SoegaardBelleville
Obránci
Daniel BaastrupOdense
Morten JensenRungsted
Kasper LarsenHerning
Malte SetkovRoedovre
Phillip BruggisserBremerhaven
Jesper Jensen AaboKlagenfurt
Anders KochŠtýrský Hradec
Markus LauridsenPustertal
Útočníci
Oliver KjaerEsbjerg
Phillip SchultzEsbjerg
Patrick RussellKolín nad Rýnem
Frederik StormKolín nad Rýnem
Jacob Schmidt-SvejstrupSoenderjyske
Morten Poulsen Herning
Mikkel AagaardSkelleftea AIK
Joachim BlichfeldTappara Tampere
Mathias FromKlagenfurt
David MadsenVästeraas
Nick OlesenČeské Budějovice
Felix ScheelSchwenningen
Alexander TrueJyväskylä
Christian WejseBremerhaven

Soupiska hokejistů Lotyšska na MS 2026

Tradiční zástup hráčů z české extraligy mají Lotyši, v jejichž nominaci nechybí šestice Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Roberts Mamčics, Haralds Egle, Martins Dzierkals a Renars Krastenbergs. V kádru je také floridský útočník Sandis Vilmanis.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Gustavs GrigalsSaiPa Lappeenranta
Kristers GudlevskisBremerhaven
Mareks MitensBanská Bystrica
Obránci
Oskars CibulskisHerning
Ralfs FreibergsOlomouc
Roberts MamčicsKarlovy Vary
Kristaps ZileLiberec
Arvils BergmanisTroja-Ljungby
Miks TumanovsJokerit Helsinky
Arturs AndžansHämeenlinna
Alberts ŠmitsJukurit Mikkeli
Útočníci
Toms AndersonsLa Chaux-de-Fonds
Oskars BatnaPelicans Lahti
Haralds EgleKarlovy Vary
Rudolfs BalcersCurych
Filips BuncisRungsted
Martins DzierkalsSparta
Renars KrastenbergsOlomouc
Deniss SmirnovsKloten
Glebs ProhorenkovsNiagara University
Kristaps SkrastinšUniversity of New Hampshire
Patriks ZabusovsZemgale
Oskars LapinskisLangnau
Sandis VilmanisFlorida
Olivers MurnieksSaint John

Soupiska hokejistů Norska na MS 2026

Norové mají v kádru dva mladíky z nižší zámořské AHL. Jde o dvacetiletého obránce Stiana Solberga a o rok staršího útočníka Noaha Steena. Nechybí také například další forvard Eirik Östrem Salsten, který dříve působil v Karlových Varech.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Mathias Schjerpen ArnkvaernValerenga Oslo
Henrik HaukelandStraubing
Tobias NormannFrölunda
Obránci
Adrian Saxrud-DanielsenValerenga Oslo
Sander HurrödStorhamar
Christian KasastulFrisk Asker
Kristian ÖstbyStavanger
Johannes JohannesenPelicans Lahti
Max KrogdahlSkelleftea AIK
Victor KopperstadMora
Stian SolbergSan Diego
Útočníci
Jacob BerglundStorhamar
Andreas MartinsenStorhamar
Martin RönnildStorhamar
Emilio PettersenDjurgaarden
Havard Östrem SalstenDjurgaarden
Patrick Rörbu ElvsveenStavanger
Mikkel EriksenFärjestad
Tinus Luc KoblarLeksand
Eskild Bakke OlsenLinköping
Mikkel Öby-OlsenAlmtuna
Thomas OlsenJukurit Mikkeli
Eirik Östrem SalstenIserlohn
Noah SteenSyracuse
Petter VesterheimMalmö
Markus VikingstadEisbären Berlín

Soupiska hokejistů Slovinska na MS 2026

Slovinci spoléhají především na hráče z domácí soutěže, nejvíce zastoupený je celek z Lublaně. Českou stopu mají gólman a mostecký rodák Lukáš Horák a prvoligoví obránci Maks Perčič ze Slavie a Miha Štebih z Třebíče.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Lukáš HorákLublaň
Luka KolinLublaň
Žan UsJesenice
Obránci
Rožle BohincLublaň
Aljoša CrnovičLublaň
Jan ČosičLublaň
Jan GoličičBlainville-Boisbriand
Blaž GregorcLublaň
Aleksandar MagovacAmiens
Maks PerčičSlavia
Miha ŠtebihTřebíč
Útočníci
Miha BeričičLublaň
Jan DrozgLublaň
Žan JezovšekLindau
Anže KuraltFehérvár
Nace LangusAugustana University
Marcel MahkovecLublaň
Luka MaverLinz
Ken OgrajenšekLinz
Robert SaboličLublaň
Nik SimšičLublaň
Filip SitarRensselaer Polytechnic Institute
Jaka SodjaLublaň
Rok TičarPustertal
Matic TörökIlves Tampere

Soupiska hokejistů Itálie na MS 2026

Také u Italů dominují hráči z tamních klubů, zastoupena je však také švýcarská soutěž a díky kladenskému obránci Philu Pietronirovi i česká extraliga.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Davide Fadani Kloten
Colin FurlongRitten/Renon
Jacob SmithAngers
Obránci
Carmine BuonoGherdëina
Dylan Di PernaBolzano
Gregorio GiosAsiago
Gabriel NitzHämeenlinna
Phil PietroniroKladno
Peter SpornbergerIserlohn
Alex TrivellatoSchwenningen
Luca ZanattaPustertal
Útočníci
Matt BradleyBolzano
Tommaso De LucaAmbri-Piotta
Ivan DelucaPustertal
Cristiano DiGiacintoBolzano
Luca FrigoBolzano
Mikael FrycklundPustertal
Niccolò MansuetoSierre
Daniel MantenutoBolzano
Matthias MantingerPustertal
Bryce MisleyBolzano
Tommy PurdellerPustertal
Nick SaracinoPustertal
Alessandro SegafredoCurych
Marco ZanettiLugano

Soupiska hokejistů Rakouska na MS 2026

Salcburk a Klagenfurt, dva hlavní dodavatelé hráčů pro rakouskou reprezentaci. Mezi ně se řadí i Peter Schneider, bývalý hráč brněnské Komety. Naopak chybí zástupci NHL, Marco Rossi i Marco Kasper musejí doléčit zranění.

JMÉNOKLUB
Brankáři
David KickertSalcburk
Atte TolvanenSalcburk
Florian VorauerKlagenfurt
Obránci
David MaierKlagenfurt
Thimo NicklKlagenfurt
Clemens UnterwegerKlagenfurt
Dominic HacklVídeň Capitals
Ramón SchnetzerVídeň Capitals
Paul StapelfeldtŠtýrský Hradec
Philipp WimmerSalcburk
Gregor BiberRögle
Bernd WolfKloten
Útočníci
Mario HuberSalcburk
Benjamin NissnerSalcburk
Peter SchneiderSalcburk
Lucas ThalerSalcburk
Tim HarnischŠtýrský Hradec
Paul HuberŠtýrský Hradec
Henrik NeubauerLinec
Simeon SchwingerKlagenfurt
Leon WallnerVídeň Capitals
Maximilian RebernigVillach
Leon KolarikPeterborough
Ian ScherzerRensselaer Polytechnic Institute
Dominic ZwergerAmbri-Piotta

Soupiska hokejistů Maďarska na MS 2026

I další z outsiderů bude sázet na vyzkoušené hráče z tamních mužstev. Nejpočetněji zastoupené celky jsou v maďarské nominaci Fehérvár a Ferencváros, českou stopu zastupuje gólman Ádám Vay z Chomutova.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Bence BálizsFerencváros
Levente HegedüsFehérvár
Ádám VayChomutov
Obránci
Márkó CsollákJegesmedvék
Zsombor GarátNottingham
Zétény HadobásFerencváros
Milán HorváthFerencváros
Roland KissFehérvár
Tamás OrtenszkyWinterthur
Bence StipsiczFehérvár
Gábor TornyaiÚjpest
Útočníci
István BartalisFehérvár
Csanád ErdélyFehérvár
Vilmos GallóKooKoo
János HáriFehérvár
Bence HorváthJukurit Mikkeli
Krisztián NagyFerencváros
Márton NemesBentley University
Kristóf PappNorfolk
Csanád RavaszGyergyói
Tamás SárpátkiGyergyói
István SofronFerencváros
Domán Kristóf SzongothKooKoo
István TerbócsFehérvár
Péter VinczeFehérvár

Soupiska hokejistů Velké Británie na MS 2026

Příliš nepřekvapí, že soupisku Velké Británie tvoří hráči z tamních klubů. Mezi krajánky však najdeme také berlínského Liama Kirka, jehož si čeští fanoušci můžou pamatovat z dřívějšího angažmá v Litvínově.

JMÉNOKLUB
Brankáři
Ben BownsCardiff
Lucas BrineGlasgow
Mat RobsonCoventry
Obránci
Travis BrownGuildford
David ClementsCoventry
Nathanael HalbertLublaň
Archie HazeldineCoventry
Joseph HazeldineGlasgow
Bradley JenionManchester
Mark RichardsonCardiff
Liam SteeleSheffield
Joshua TetlowNottingham
Útočníci
Oliver BetteridgeNottingham
Ivan Björkly NordströmSheffield
Johnny CurranDundee
Ben DaviesCardiff
Robert DowdSheffield
Bayley HarewoodCardiff
Jack HopkinsCoventry
Liam KirkEisbären Berlín
Robert LachowiczGlasgow
Samuel LyneColgate University
Cade NeilsonGlasgow
Logan NeilsonFife
Brett PerliniCardiff
Cole ShudraSheffield
Joshua WallerGuildford
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

