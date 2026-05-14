Soupiska hokejistů Česka na MS 2026
Osm nováčků bere na mistrovství světa trenér Radim Rulík, šanci tak dostávají například obránci Marek Alscher či Tomáš Galvas a útočníci Matyáš Melovský nebo Jaroslav Chmelař.
Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela
Ve výběru figuruje hned pět extraligových mistrů z Pardubic včetně zkušeného Romana Červenky nebo Lukáše Sedláka. Největší hvězdou ze zámoří je obránce Filip Hronek, naopak brankářské trio je je výhradně z Evropy.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere
|Petr Kváča
|Liberec
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|Tomáš Galvas
|Liberec
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu
|Michal Kempný
|Brynäs
|Marek Alscher
|Charlotte
|Libor Hájek
|Pardubice
|Filip Hronek
|Vancouver
|Útočníci
|Dominik Kubalík
|Zug
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|David Tomášek
|Färjestad
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|Matěj Blümel
|Providence
|Daniel Voženílek
|Zug
|Matyáš Melovský
|Utica
|Jan Mandát
|Pardubice
|Martin Kaut
|Pardubice
|Roman Červenka
|Pardubice
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|Michal Kovařčík
|Třinec
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers
Soupiska hokejistů Kanady na MS 2026
Po prohraném finále únorových olympijských her představila zámořská velmoc našlapanou soupisku, která bude mít za cíl přivézt zlato.
Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku
Vystupují především hvězdný veterán Sidney Crosby a talentovaný mladík Macklin Celebrini, který skončil čtvrtý v bodování NHL. Jen o příčku za ním byl Mark Scheifele, v útoku najdeme také Johna Tavarese, nechybí ani nejproduktivnější bek základní části zámořské soutěže Evan Bouchard.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Jet Greaves
|Columbus
|Cam Talbot
|Detroit
|Jack Ivankovic
|University of Michigan
|Obránci
|Dylan DeMelo
|Winnipeg
|Morgan Rielly
|Toronto
|Denton Mateychuk
|Columbus
|Evan Bouchard
|Edmonton
|Darnell Nurse
|Edmonton
|Parker Wotherspoon
|Pittsburgh
|Sam Dickinson
|San Jose
|Zach Whitecloud
|Calgary
|Útočníci
|Mark Scheifele
|Winnipeg
|Gabriel Vilardi
|Winnipeg
|John Tavares
|Toronto
|Dylan Holloway
|St. Louis
|Robert Thomas
|St. Louis
|Ryan O’Reilly
|Nashville
|Sidney Crosby
|Pittsburgh
|Macklin Celebrini
|San Jose
|Connor Brown
|New Jersey
|Fraser Minten
|Boston
|Dylan Cozens
|Ottawa
|Emmitt Finnie
|Detroit
|Porter Martone
|Philadelphia
|Dawson Mercer
|New Jersey
Soupiska hokejistů Spojených států na MS 2026
Nejzvučnější jméno obhájců titulu je jasné. Matthew Tkachuk, výrazná postava NHL a přirozený lídr, který dovedl tým k olympijskému zlatu v Miláně.
Posily z NHL na MS: za Kanadu i Crosby, Američané berou mladíky a Tkachuka
Oproti předchozím šampionátům ale kádr tolik nabitý není. Šanci se ukázat tak dostane několik zajímavých talentů včetně Ryana Leonarda či Jamese Hagense, nechybí ani trojice útočníků z univerzitní NCAA.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Joseph Woll
|Toronto
|Devin Cooley
|Calgary
|Drew Commesso
|Rockford
|Obránci
|Wyatt Kaiser
|Chicago
|Connor Clifton
|Pittsburgh
|Mason Lohrei
|Boston
|Will Borgen
|New York Rangers
|Justin Faulk
|Detroit
|Ryan Lindgren
|Seattle
|Declan Carlile
|Tampa Bay
|Ryan Ufko
|Milwaukee
|Útočníci
|Sam Lafferty
|Chicago
|Oliver Moore
|Chicago
|Ryan Leonard
|Washington
|Max Sasson
|Vancouver
|Mathieu Olivier
|Columbus
|Matt Coronato
|Calgary
|Paul Cotter
|New Jersey
|Isaac Howard
|Edmonton
|Tommy Novak
|Pittsburgh
|Matthew Tkachuk
|Florida
|James Hagens
|Boston
|Max Plante
|University of Minnesota-Duluth
|Danny Nelson
|University of Notre Dame
|Ryker Lee
|Michigan State University
Soupiska hokejistů Švédska na MS 2026
Nejzvučnějším jménem je Lucas Raymond, třetí nejproduktivnější hráč olympijského turnaje v Miláně. I Seveřané dávají šanci mladíkům, berou trojku loňského draftu Antona Frondella či několik letošních světových šampionů do 20 let.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Arvid Söderblom
|Chicago
|Love Härenstam
|Södertälje
|Magnus Hellberg
|Djurgaarden
|Obránci
|Albert Johansson
|Detroit
|Oliver Ekman-Larsson
|Toronto
|Mattias Ekholm
|Edmonton
|Robert Hägg
|Brynäs
|Joel Persson
|Växjö
|Erik Brännström
|Lausanne
|Tim Heed
|Ambri-Piotta
|Jacob Larsson
|Rapperswil-Jona
|Útočníci
|Anton Frondell
|Chicago
|Emil Heineman
|New York Islanders
|Simon Holmström
|New York Islanders
|Linus Karlsson
|Vancouver
|Oskar Sundqvist
|St. Louis
|Lucas Raymond
|Detroit
|Viggo Björck
|Djurgaarden
|Isac Hedqvist
|Lulea
|Jakob Silfverberg
|Brynäs
|Ivar Stenberg
|Frölunda
|Rasmus Asplund
|Davos
|Jack Berglund
|Lehigh Valley
|Jacob de la Rose
|Fribourg-Gottéron
|André Petersson
|Langnau
Soupiska hokejistů Švýcarska na MS 2026
Pořádající země dle očekávání postavila silný kádr, dvě stříbra v řadě by Švýcaři chtěli ještě vylepšit. I proto nechybí hvězdy z NHL, jakými jsou Nico Hischier nebo Roman Josi.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Sandro Aeschlimann
|Davos
|Reto Berra
|Fribourg-Gottéron
|Leonardo Genoni
|Zug
|Obránci
|Dean Kukan
|Curych
|Christian Marti
|Curych
|Lukas Frick
|Davos
|Sven Jung
|Davos
|Tim Berni
|Ženeva
|Dominik Egli
|Frölunda
|Roman Josi
|Nashville
|Janis Moser
|Tampa Bay
|Útočníci
|Sven Andrighetto
|Curych
|Nicolas Baechler
|Curych
|Denis Malgin
|Curych
|Ken Jäger
|Lausanne
|Damien Riat
|Lausanne
|Théo Rochette
|Lausanne
|Christoph Bertschy
|Fribourg-Gottéron
|Attilio Biasca
|Fribourg-Gottéron
|Nico Hischier
|New Jersey
|Timo Meier
|New Jersey
|Simon Knak
|Davos
|Calvin Thürkauf
|Lugano
|Nino Niederreiter
|Winnipeg
|Pius Suter
|St. Louis
Soupiska hokejistů Finska na MS 2026
Severský výběr se těší na hvězdného centra Aleksandera Barkova. Kvůli vážnému zranění kolene vynechal celou sezonu, několik posledních týdnů už ale trénuje. A jeho účast nalákala i další zástupce z NHL.
Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým
Do Švýcarska se podívá ještě Barkovův spoluhráč Anton Lundell, prověřený obránce Olli Määttä či útočník Teuvo Teräväinen. Nechybí ani zástupce tuzemské extraligy – zadák Mikael Seppälä ze Sparty.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Justus Annunen
|Nashville
|Joonas Korpisalo
|Boston
|Harri Säteri
|Biel
|Obránci
|Ville Heinola
|Winnipeg
|Olli Määttä
|Calgary
|Urho Vaakanainen
|New York Rangers
|Nikolas Matinpalo
|Ottawa
|Henri Jokiharju
|Boston
|Mikko Lehtonen
|Curych
|Vili Saarijärvi
|Ženeva
|Mikael Seppälä
|Sparta
|Útočníci
|Aleksandr Barkov
|Florida
|Anton Lundell
|Florida
|Lenni Hämeenaho
|New Jersey
|Aatu Räty
|Vancouver
|Teuvo Teräväinen
|Chicago
|Hannes Björninen
|Langnau
|Saku Mäenalanen
|Langnau
|Sakari Manninen
|Ženeva
|Jesse Puljujärvi
|Ženeva
|Eemil Erholtz
|Kärpät Oulu
|Sami Päivärinta
|Hämeenlinna
|Janne Kuokkanen
|Malmö
|Waltteri Merelä
|Bern
|Patrik Puistola
|Örebro
Soupiska hokejistů Slovenska na MS 2026
Východní sousedé museli před turnajem řešit velké množství omluvenek. Nakonec můžou ze zámoří počítat s útočníky Adamem Sýkorou a Martinem Pospíšilem nebo brankáři Samuelem Hlavajem a Adamem Gajanem. Devět hráčů pak tuto sezonu strávilo v české extralize.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Adam Gajan
|University of Minnesota-Duluth
|Samuel Hlavaj
|Iowa
|Eugen Rabčan
|Banská Bystrica
|Obránci
|František Gajdoš
|Litvínov
|Jozef Viliam Kmec
|Henderson
|Samuel Kňažko
|Vítkovice
|Patrik Koch
|Třinec
|Jakub Meliško
|Michalovce
|Luka Radivojevič
|Boston College
|Mislav Rosandič
|Košice
|Maxim Štrbák
|Rochester
|Útočníci
|Martin Pospíšil
|Calgary
|Adam Sýkora
|New York Rangers
|Sebastián Čederle
|Nitra
|Martin Chromiak
|Ontario
|Martin Faško-Rudáš
|Liberec
|Marek Hrivík
|Vítkovice
|Andrej Kollár
|Kometa Brno
|Adam Liška
|Čerepovec
|Filip Mešár
|Laval
|Jakub Minárik
|Karlovy Vary
|Aurel Nauš
|Poprad
|Oliver Okuliar
|Skelleftea AIK
|Servác Petrovský
|Liberec
|Kristián Pospíšil
|Kometa Brno
Soupiska hokejistů Německa na MS 2026
Tři hráče z NHL mají Němci, konkrétně brankáře Philippa Grubauera, obránce Moritze Seidera a útočníka Joshuu Samanského. Chybí hvězdný Leon Draisaitl, naopak v kádru je mimo jiné forvard českého původu Dominik Kahun.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Maximilian Franzreb
|Mannheim
|Jonas Stettmer
|Eisbären Berlín
|Philipp Grubauer
|Seattle
|Obránci
|Eric Mik
|Eisbären Berlín
|Kai Wissmann
|Eisbären Berlín
|Phillip Sinn
|EHC Mnichov
|Fabio Wagner
|EHC Mnichov
|Leon Gawanke
|Mannheim
|Leon Hüttl
|Ingolstadt
|Marcus Weber
|Norimberk
|Moritz Seider
|Detroit
|Útočníci
|Andreas Eder
|Eisbären Berlín
|Frederik Tiffels
|Eisbären Berlín
|Manuel Wiederer
|Eisbären Berlín
|Dominik Bokk
|Kolín nad Rýnem
|Parker Tuomie
|Kolín nad Rýnem
|Alexander Ehl
|Mannheim
|Marc Michaelis
|Mannheim
|Samuel Dove-McFalls
|Norimberk
|Daniel Fischbuch
|Iserlohn
|Maximilian Kastner
|EHC Mnichov
|Nicolas Krämmer
|Bremerhaven
|Stefan Loibl
|Straubing
|Dominik Kahun
|Lausanne
|Joshua Samanski
|Edmonton
Soupiska hokejistů Dánska na MS 2026
Minulý rok se zaskvěli čtvrtým místem, velmi podobný kádr mají Dánové i letos. První soupeř českého týmu bude mimo jiné spoléhat na českobudějovického útočníka Nicka Olesena, ze zámoří je ve výběru pouze brankář Mads Soegaard.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Nicolaj Henriksen
|Esbjerg
|Frederik Dichow
|HV 71
|Mads Soegaard
|Belleville
|Obránci
|Daniel Baastrup
|Odense
|Morten Jensen
|Rungsted
|Kasper Larsen
|Herning
|Malte Setkov
|Roedovre
|Phillip Bruggisser
|Bremerhaven
|Jesper Jensen Aabo
|Klagenfurt
|Anders Koch
|Štýrský Hradec
|Markus Lauridsen
|Pustertal
|Útočníci
|Oliver Kjaer
|Esbjerg
|Phillip Schultz
|Esbjerg
|Patrick Russell
|Kolín nad Rýnem
|Frederik Storm
|Kolín nad Rýnem
|Jacob Schmidt-Svejstrup
|Soenderjyske
|Morten Poulsen
|Herning
|Mikkel Aagaard
|Skelleftea AIK
|Joachim Blichfeld
|Tappara Tampere
|Mathias From
|Klagenfurt
|David Madsen
|Västeraas
|Nick Olesen
|České Budějovice
|Felix Scheel
|Schwenningen
|Alexander True
|Jyväskylä
|Christian Wejse
|Bremerhaven
Soupiska hokejistů Lotyšska na MS 2026
Tradiční zástup hráčů z české extraligy mají Lotyši, v jejichž nominaci nechybí šestice Ralfs Freibergs, Kristaps Zile, Roberts Mamčics, Haralds Egle, Martins Dzierkals a Renars Krastenbergs. V kádru je také floridský útočník Sandis Vilmanis.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Gustavs Grigals
|SaiPa Lappeenranta
|Kristers Gudlevskis
|Bremerhaven
|Mareks Mitens
|Banská Bystrica
|Obránci
|Oskars Cibulskis
|Herning
|Ralfs Freibergs
|Olomouc
|Roberts Mamčics
|Karlovy Vary
|Kristaps Zile
|Liberec
|Arvils Bergmanis
|Troja-Ljungby
|Miks Tumanovs
|Jokerit Helsinky
|Arturs Andžans
|Hämeenlinna
|Alberts Šmits
|Jukurit Mikkeli
|Útočníci
|Toms Andersons
|La Chaux-de-Fonds
|Oskars Batna
|Pelicans Lahti
|Haralds Egle
|Karlovy Vary
|Rudolfs Balcers
|Curych
|Filips Buncis
|Rungsted
|Martins Dzierkals
|Sparta
|Renars Krastenbergs
|Olomouc
|Deniss Smirnovs
|Kloten
|Glebs Prohorenkovs
|Niagara University
|Kristaps Skrastinš
|University of New Hampshire
|Patriks Zabusovs
|Zemgale
|Oskars Lapinskis
|Langnau
|Sandis Vilmanis
|Florida
|Olivers Murnieks
|Saint John
Soupiska hokejistů Norska na MS 2026
Norové mají v kádru dva mladíky z nižší zámořské AHL. Jde o dvacetiletého obránce Stiana Solberga a o rok staršího útočníka Noaha Steena. Nechybí také například další forvard Eirik Östrem Salsten, který dříve působil v Karlových Varech.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Mathias Schjerpen Arnkvaern
|Valerenga Oslo
|Henrik Haukeland
|Straubing
|Tobias Normann
|Frölunda
|Obránci
|Adrian Saxrud-Danielsen
|Valerenga Oslo
|Sander Hurröd
|Storhamar
|Christian Kasastul
|Frisk Asker
|Kristian Östby
|Stavanger
|Johannes Johannesen
|Pelicans Lahti
|Max Krogdahl
|Skelleftea AIK
|Victor Kopperstad
|Mora
|Stian Solberg
|San Diego
|Útočníci
|Jacob Berglund
|Storhamar
|Andreas Martinsen
|Storhamar
|Martin Rönnild
|Storhamar
|Emilio Pettersen
|Djurgaarden
|Havard Östrem Salsten
|Djurgaarden
|Patrick Rörbu Elvsveen
|Stavanger
|Mikkel Eriksen
|Färjestad
|Tinus Luc Koblar
|Leksand
|Eskild Bakke Olsen
|Linköping
|Mikkel Öby-Olsen
|Almtuna
|Thomas Olsen
|Jukurit Mikkeli
|Eirik Östrem Salsten
|Iserlohn
|Noah Steen
|Syracuse
|Petter Vesterheim
|Malmö
|Markus Vikingstad
|Eisbären Berlín
Soupiska hokejistů Slovinska na MS 2026
Slovinci spoléhají především na hráče z domácí soutěže, nejvíce zastoupený je celek z Lublaně. Českou stopu mají gólman a mostecký rodák Lukáš Horák a prvoligoví obránci Maks Perčič ze Slavie a Miha Štebih z Třebíče.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Lukáš Horák
|Lublaň
|Luka Kolin
|Lublaň
|Žan Us
|Jesenice
|Obránci
|Rožle Bohinc
|Lublaň
|Aljoša Crnovič
|Lublaň
|Jan Čosič
|Lublaň
|Jan Goličič
|Blainville-Boisbriand
|Blaž Gregorc
|Lublaň
|Aleksandar Magovac
|Amiens
|Maks Perčič
|Slavia
|Miha Štebih
|Třebíč
|Útočníci
|Miha Beričič
|Lublaň
|Jan Drozg
|Lublaň
|Žan Jezovšek
|Lindau
|Anže Kuralt
|Fehérvár
|Nace Langus
|Augustana University
|Marcel Mahkovec
|Lublaň
|Luka Maver
|Linz
|Ken Ograjenšek
|Linz
|Robert Sabolič
|Lublaň
|Nik Simšič
|Lublaň
|Filip Sitar
|Rensselaer Polytechnic Institute
|Jaka Sodja
|Lublaň
|Rok Tičar
|Pustertal
|Matic Török
|Ilves Tampere
Soupiska hokejistů Itálie na MS 2026
Také u Italů dominují hráči z tamních klubů, zastoupena je však také švýcarská soutěž a díky kladenskému obránci Philu Pietronirovi i česká extraliga.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Davide Fadani
|Kloten
|Colin Furlong
|Ritten/Renon
|Jacob Smith
|Angers
|Obránci
|Carmine Buono
|Gherdëina
|Dylan Di Perna
|Bolzano
|Gregorio Gios
|Asiago
|Gabriel Nitz
|Hämeenlinna
|Phil Pietroniro
|Kladno
|Peter Spornberger
|Iserlohn
|Alex Trivellato
|Schwenningen
|Luca Zanatta
|Pustertal
|Útočníci
|Matt Bradley
|Bolzano
|Tommaso De Luca
|Ambri-Piotta
|Ivan Deluca
|Pustertal
|Cristiano DiGiacinto
|Bolzano
|Luca Frigo
|Bolzano
|Mikael Frycklund
|Pustertal
|Niccolò Mansueto
|Sierre
|Daniel Mantenuto
|Bolzano
|Matthias Mantinger
|Pustertal
|Bryce Misley
|Bolzano
|Tommy Purdeller
|Pustertal
|Nick Saracino
|Pustertal
|Alessandro Segafredo
|Curych
|Marco Zanetti
|Lugano
Soupiska hokejistů Rakouska na MS 2026
Salcburk a Klagenfurt, dva hlavní dodavatelé hráčů pro rakouskou reprezentaci. Mezi ně se řadí i Peter Schneider, bývalý hráč brněnské Komety. Naopak chybí zástupci NHL, Marco Rossi i Marco Kasper musejí doléčit zranění.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|David Kickert
|Salcburk
|Atte Tolvanen
|Salcburk
|Florian Vorauer
|Klagenfurt
|Obránci
|David Maier
|Klagenfurt
|Thimo Nickl
|Klagenfurt
|Clemens Unterweger
|Klagenfurt
|Dominic Hackl
|Vídeň Capitals
|Ramón Schnetzer
|Vídeň Capitals
|Paul Stapelfeldt
|Štýrský Hradec
|Philipp Wimmer
|Salcburk
|Gregor Biber
|Rögle
|Bernd Wolf
|Kloten
|Útočníci
|Mario Huber
|Salcburk
|Benjamin Nissner
|Salcburk
|Peter Schneider
|Salcburk
|Lucas Thaler
|Salcburk
|Tim Harnisch
|Štýrský Hradec
|Paul Huber
|Štýrský Hradec
|Henrik Neubauer
|Linec
|Simeon Schwinger
|Klagenfurt
|Leon Wallner
|Vídeň Capitals
|Maximilian Rebernig
|Villach
|Leon Kolarik
|Peterborough
|Ian Scherzer
|Rensselaer Polytechnic Institute
|Dominic Zwerger
|Ambri-Piotta
Soupiska hokejistů Maďarska na MS 2026
I další z outsiderů bude sázet na vyzkoušené hráče z tamních mužstev. Nejpočetněji zastoupené celky jsou v maďarské nominaci Fehérvár a Ferencváros, českou stopu zastupuje gólman Ádám Vay z Chomutova.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Bence Bálizs
|Ferencváros
|Levente Hegedüs
|Fehérvár
|Ádám Vay
|Chomutov
|Obránci
|Márkó Csollák
|Jegesmedvék
|Zsombor Garát
|Nottingham
|Zétény Hadobás
|Ferencváros
|Milán Horváth
|Ferencváros
|Roland Kiss
|Fehérvár
|Tamás Ortenszky
|Winterthur
|Bence Stipsicz
|Fehérvár
|Gábor Tornyai
|Újpest
|Útočníci
|István Bartalis
|Fehérvár
|Csanád Erdély
|Fehérvár
|Vilmos Galló
|KooKoo
|János Hári
|Fehérvár
|Bence Horváth
|Jukurit Mikkeli
|Krisztián Nagy
|Ferencváros
|Márton Nemes
|Bentley University
|Kristóf Papp
|Norfolk
|Csanád Ravasz
|Gyergyói
|Tamás Sárpátki
|Gyergyói
|István Sofron
|Ferencváros
|Domán Kristóf Szongoth
|KooKoo
|István Terbócs
|Fehérvár
|Péter Vincze
|Fehérvár
Soupiska hokejistů Velké Británie na MS 2026
Příliš nepřekvapí, že soupisku Velké Británie tvoří hráči z tamních klubů. Mezi krajánky však najdeme také berlínského Liama Kirka, jehož si čeští fanoušci můžou pamatovat z dřívějšího angažmá v Litvínově.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Ben Bowns
|Cardiff
|Lucas Brine
|Glasgow
|Mat Robson
|Coventry
|Obránci
|Travis Brown
|Guildford
|David Clements
|Coventry
|Nathanael Halbert
|Lublaň
|Archie Hazeldine
|Coventry
|Joseph Hazeldine
|Glasgow
|Bradley Jenion
|Manchester
|Mark Richardson
|Cardiff
|Liam Steele
|Sheffield
|Joshua Tetlow
|Nottingham
|Útočníci
|Oliver Betteridge
|Nottingham
|Ivan Björkly Nordström
|Sheffield
|Johnny Curran
|Dundee
|Ben Davies
|Cardiff
|Robert Dowd
|Sheffield
|Bayley Harewood
|Cardiff
|Jack Hopkins
|Coventry
|Liam Kirk
|Eisbären Berlín
|Robert Lachowicz
|Glasgow
|Samuel Lyne
|Colgate University
|Cade Neilson
|Glasgow
|Logan Neilson
|Fife
|Brett Perlini
|Cardiff
|Cole Shudra
|Sheffield
|Joshua Waller
|Guildford