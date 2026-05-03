Zatím na soupisce nefigurují pardubičtí útočníci Roman Červenka ani Lukáš Sedlák, ti se k týmu připojí případně až pro mistrovství světa.
Z Dynama si Rulík vybral obránce Libora Hájka a útočníky Martina Kauta s Janem Mandátem.
Stříbrní Oceláři budou mít na Švédských hrách kromě Petra Sikory ještě Michala Kovařčíka.
Tým doplní také beci Mikuláš Hovorka a Marek Alscher z farmy Floridy, do brankoviště nominovali trenéři ještě Dominika Pavláta, jenž vystřídá Jiřího Pateru, který tak končí po příletu ze zámoří po jediném odchytaném zápase.
Nejistota nadále panuje kolem Hronka. Zranil se v utkání s Finskem, v dalších dvou zápasech na Českých hrách už v sestavě nebyl. A nezahraje si ani na turnaji ve Švédsku, byť realizační tým reprezentace věří, že na mistrovství chybět nebude.
Vyšetření čeká i útočníka Jaroslava Chmelaře, který nedohrál nedělní utkání se Švýcarskem.
Rulík z přípravného kempu vyškrtl kromě Patery a prozatím Hronka ještě obránce Filipa Krále z Komety a Martina Janduse z Kladna a také tři útočníky: Matyáše Filipa z Plzně, Matyáše Kantnera z finského Oulu a Marcela Marcela z Kladna.
S jistotou se hokejisté budou muset obejít na mistrovství světa bez Radka Faksy. Útočník Dallasu dohrával sezonu se zraněním, v létě ho možná bude čekat operace.
Národní tým spěje do finiše přípravy před mistrovstvím světa. Po dvou výhrách nad Německem i Rakouskem absolvoval v Českých Budějovicích domácí Fortuna Hockey Games, kde ovšem porazil jen Finsko.
Nyní ho čeká poslední turnaj ze série Euro Hockey Tour v sezoně, který hostí od 7. do 10. května švédský Ängelholm.
Češi se nejprve utkají ve čtvrtek s domácími Švédy, v sobotu pak s Finskem, poslední zápas před odletem na světový šampionát odehrají proti Švýcarsku.
Poté už Rulík a spol. oznámí závěrečnou nominaci na mistrovství světa.
Soupiska české hokejové reprezentace
Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Dominik Pavlát (Ilves, Finsko).
Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Jan Ščotka, Libor Zábranský (oba Kometa Brno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Finsko), Michal Kempný (Brynäs/Švédsko), Marek Alscher, Mikuláš Hovorka (oba Charlotte Checkers/AHL), Libor Hájek (Pardubice).
Útočníci: Jakub Flek (Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba Zug/Švýcarsko), David Tomášek (Färjestad/Švédsko), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Michal Kunc (Tucson Roadrunners/AHL), Matyáš Melovský (Utica Comets/AHL), Martin Kaut, Jan Mandát (oba Pardubice), Michal Kovařčík, Petr Sikora (oba Třinec).