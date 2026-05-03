Zatím bez Červenky i Sedláka, Hronek chybí. Rulík nominoval sedm nových tváří

  20:10
Česká hokejová reprezentace zná podobu kádru pro poslední turnaj před mistrovstvím světa. Hlavní trenér Radim Rulík obměnil soupisku pro Švédské hry, chybí třeba zraněný obránce Filip Hronek, naopak přibylo sedm nových tváří, včetně extraligových finalistů.
foto: Reuters

Český brankář Josef Kořenář zasahuje v utkání proti Švýcarsku.
Český obránce Tomáš Galvas si u mantinelu kryje puk před Kenem Jägerem ze...
Český útočník Matyáš Filip se u mantinelu snaží udržet puk proti Gregorymu...
Zatím na soupisce nefigurují pardubičtí útočníci Roman Červenka ani Lukáš Sedlák, ti se k týmu připojí případně až pro mistrovství světa.

Z Dynama si Rulík vybral obránce Libora Hájka a útočníky Martina Kauta s Janem Mandátem.

Stříbrní Oceláři budou mít na Švédských hrách kromě Petra Sikory ještě Michala Kovařčíka.

Tým doplní také beci Mikuláš Hovorka a Marek Alscher z farmy Floridy, do brankoviště nominovali trenéři ještě Dominika Pavláta, jenž vystřídá Jiřího Pateru, který tak končí po příletu ze zámoří po jediném odchytaném zápase.

Český brankář Jiří Patera

Nejistota nadále panuje kolem Hronka. Zranil se v utkání s Finskem, v dalších dvou zápasech na Českých hrách už v sestavě nebyl. A nezahraje si ani na turnaji ve Švédsku, byť realizační tým reprezentace věří, že na mistrovství chybět nebude.

Vyšetření čeká i útočníka Jaroslava Chmelaře, který nedohrál nedělní utkání se Švýcarskem.

Rulík z přípravného kempu vyškrtl kromě Patery a prozatím Hronka ještě obránce Filipa Krále z Komety a Martina Janduse z Kladna a také tři útočníky: Matyáše Filipa z Plzně, Matyáše Kantnera z finského Oulu a Marcela Marcela z Kladna.

S jistotou se hokejisté budou muset obejít na mistrovství světa bez Radka Faksy. Útočník Dallasu dohrával sezonu se zraněním, v létě ho možná bude čekat operace.

Národní tým spěje do finiše přípravy před mistrovstvím světa. Po dvou výhrách nad Německem i Rakouskem absolvoval v Českých Budějovicích domácí Fortuna Hockey Games, kde ovšem porazil jen Finsko.

Česko - Švýcarsko 0:1. Hokejisté nezvládli nájezdy a zakončili domácí turnaj prohrou

Nyní ho čeká poslední turnaj ze série Euro Hockey Tour v sezoně, který hostí od 7. do 10. května švédský Ängelholm.

Češi se nejprve utkají ve čtvrtek s domácími Švédy, v sobotu pak s Finskem, poslední zápas před odletem na světový šampionát odehrají proti Švýcarsku.

Poté už Rulík a spol. oznámí závěrečnou nominaci na mistrovství světa.

Soupiska české hokejové reprezentace

Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Dominik Pavlát (Ilves, Finsko).

Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Jan Ščotka, Libor Zábranský (oba Kometa Brno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Finsko), Michal Kempný (Brynäs/Švédsko), Marek Alscher, Mikuláš Hovorka (oba Charlotte Checkers/AHL), Libor Hájek (Pardubice).

Útočníci: Jakub Flek (Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba Zug/Švýcarsko), David Tomášek (Färjestad/Švédsko), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Michal Kunc (Tucson Roadrunners/AHL), Matyáš Melovský (Utica Comets/AHL), Martin Kaut, Jan Mandát (oba Pardubice), Michal Kovařčík, Petr Sikora (oba Třinec).

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Česko - Švýcarsko 0:1. Hokejisté nezvládli nájezdy a zakončili domácí turnaj prohrou

Švýcar Theo Rochette překonává v samostatných nájezdech českého brankáře Josefa...

Národní tým hokejistů zakončil působení na Českých hrách porážkou. S hostiteli nadcházejícího mistrovství světa ze Švýcarska prohrál po samostatných nájezdech, během základní hrací doby nepadl žádný...

3. května 2026  15:44,  aktualizováno  19:03

Švédové vládnou i Českým hrám, Finsko udolali díky skvělé druhé části

Hokejisté Švédska po výhře nad Finskem.

Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni...

3. května 2026  15:28

„Hra, co měla koule". Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Další velké medailové čekání skončilo, po A týmu i dvacítkách nyní také v kategorii do osmnácti let. Na Slovensku se blýskla parta mladíků okolo už dobře známého kapitána Petra Tomka. Světový bronz...

3. května 2026  14:48

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Philadelphia s Vladařem v brance nestačila na Carolinu. Dva góly dal Stankoven

Jordan Staal (vlevo) z Caroliny se snaží překonat Daniela Vladaře v brance...

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl...

3. května 2026  6:53

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si...

2. května 2026  19:55

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

