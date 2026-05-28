Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Monika Gordíková
Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička ho miluju. Vždycky jsem byla obrovská fanynka. Když přiletím na Vánoce, nechybím na žádném zápase tátova týmu,“ říká dvacetiletá studentka marketingu na univerzitě v americkém Utahu.

Hraje legendární útočník ještě někdy hokej? Jaký je podle něj rozdíl mezi hráčskou a trenérskou kariérou? A jak vzpomíná na jeho výchovu dcera Natálie? Nejen o tom mluvili Paterovi pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.

Pavel Patera

Jak dopadne šampionát:
Tohle se opravdu těžko tipuje, protože adeptů na vítězství se nabízí docela dost. Ale já doufám a věřím, že to budeme my. Medaile pro Česko je určitě hodně reálná. A když se povede ta nejcennější, bude to paráda.

Kde budu hokejistům fandit:
Základní část mě tolik nepřitahuje, ale play off si nenechám ujít. Podívám se buď doma s rodinou, nebo si odskočím do hospůdky. Vyrazit na místo neplánuju, protože už začneme ve Varech přípravu na další sezonu.

Hokej je jiný, mnohem rychlejší. Kluci musí být daleko líp fyzicky připravení. Kdyby pili pivo jako kdysi my, nemohli by hrát extraligu. A pokud jde o mě, jsem už přece jen starší a jako trenér bych měl jít příkladem.

Pavel Patera

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi vyzvou Finsko. Komu bude fandit Bouzková?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem už je čeká v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o...

27. května 2026  22:47

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Finský kapitán Barkov se raduje z gólu do švýcarské brány.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takový návrat čekal málokdo. Snad ani ve Finsku s ním úplně nepočítali. „Je ale úžasné, že se tak rozhodl!“ neskrýval nadšení finský kouč Antti Pennanen ještě před startem mistrovství světa....

27. května 2026  19:48

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z...

Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez...

27. května 2026  14:34

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina...

27. května 2026  12:47

Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Premium
Čeští hokejisté David Moravec a Martin Procházka oslavují vítěznou trefu ve...

Stále se mi v paměti promítají jedinečné okamžiky ze šampionátu, na němž před 25 lety vyvrcholilo české panování v hokejové říši. Například kouzelný zásah Jiřího Dopity, který v prodloužení finále...

27. května 2026

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která...

27. května 2026  11:12

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér...

27. května 2026  9:39

