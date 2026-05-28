Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Hraje legendární útočník ještě někdy hokej? Jaký je podle něj rozdíl mezi hráčskou a trenérskou kariérou? A jak vzpomíná na jeho výchovu dcera Natálie? Nejen o tom mluvili Paterovi pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.
Pavel Patera
Jak dopadne šampionát:
Tohle se opravdu těžko tipuje, protože adeptů na vítězství se nabízí docela dost. Ale já doufám a věřím, že to budeme my. Medaile pro Česko je určitě hodně reálná. A když se povede ta nejcennější, bude to paráda.
Kde budu hokejistům fandit:
Základní část mě tolik nepřitahuje, ale play off si nenechám ujít. Podívám se buď doma s rodinou, nebo si odskočím do hospůdky. Vyrazit na místo neplánuju, protože už začneme ve Varech přípravu na další sezonu.
Hokej je jiný, mnohem rychlejší. Kluci musí být daleko líp fyzicky připravení. Kdyby pili pivo jako kdysi my, nemohli by hrát extraligu. A pokud jde o mě, jsem už přece jen starší a jako trenér bych měl jít příkladem.