Němce čeká na úvod šampionátu Finsko. V dalších duelech v základní skupině A v Curychu narazí na Lotyšsko, Švýcarsko, Spojené státy americké, Maďarsko, Rakousko a Velkou Británii
Program Německa na MS v hokeji 2026
NĚMECKO
|Zápas
|VÝSLEDKY/ ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
Soupiska Německa na MS v hokeji 2026
Němečtí hokejisté mají na soupisce tři posily z NHL. Kouč Harold Kreis může počítat s brankářem Philippem Grubauerem ze Seattlu, obráncem Moritzem Seiderem z Detroitu a útočníkem Joshuou Samanským z Edmontonu. Jeho hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzivní lídr Oilers, ve výběru chybí, protože není stoprocentně fit poté, co před play off byl měsíc mimo hru kvůli zranění kolena.
NĚMECKO
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Maximilian Franzreb
|Mannheim
|Jonas Stettmer
|Eisbären Berlín
|Philipp Grubauer
|Seattle Kraken (NHL)
|Obránci
|Eric Mik
|Eisbären Berlín
|Kai Wissmann
|Eisbären Berlín
|Phillip Sinn
|EHC Mnichov
|Fabio Wagner
|EHC Mnichov
|Leon Gawanke
|Mannheim
|Leon Hüttl
|Ingolstadt
|Marcus Weber
|Norimberk
|Moritz Seider
|Detroit Red Wings (NHL)
|Útočníci
|Andreas Eder
|Eisbären Berlín
|Frederik Tiffels
|Eisbären Berlín
|Manuel Wiederer
|Eisbären Berlín
|Dominik Bokk
|Kolín nad Rýnem
|Parker Tuomie
|Kolín nad Rýnem
|Alexander Ehl
|Mannheim
|Marc Michaelis
|Mannheim
|Samuel Dove-McFalls
|Norimberk
|Daniel Fischbuch
|Iserlohn
|Maximilian Kastner
|EHC Mnichov
|Nicolas Krämmer
|Bremerhaven
|Stefan Loibl
|Straubing
|Dominik Kahun
|Lausanne (Švýcarsko)
|Joshua Samanski
|Edmonton Oilers (NHL)
Historie účastí na MS v hokeji
- Od konce druhé světové války až do roku 1991 hrály kvůli rozdělení země dvě německé reprezentace: „západoněmecká“ (SRN) a „východoněmecká“ (NDR). V roce 1991 byly týmy západního a východního Německa sloučeny do jednoho výběru.
- Největšími úspěchy německé hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou stříbrné medaile z let 1930, 1953 (SRN) a 2023.
- Památný je pro Němce rok 2023. Ve finálovém souboji o premiérové zlato z MS sice nestačili v Tampere na Kanadu (2:5), předtím však v semifinále zdolali 4:3 v prodloužení tým USA.
- O rok později německý výběr v ostravském čtvrtfinále podlehl 1:3 Švýcarsku a skončil na šestém místě. Loni se těsně neprotlačil do play off a byl devátý.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly šestnáctkrát. Čtrnáct výher si připsali Češi, soupeř uspěl jednou, jeden zápas skončil nerozhodně.
- První vzájemný duel na MS se konal 14. dubna 1993 v Dortmundu. Němci sice měli podporu domácího publika, ale prohráli 0:5.
- Nejvyšší výhru 8:1 zapsali Češi na turnajích z let 1998 a 2012.
- Jedinou a tedy i nejvyšší porážku utrpěli Češi v osmifinálové skupině MS 2007 v ruském Mytišči, kde Němcům podlehli 0:2.
- Loni Češi v základní skupině zvítězili v Herningu 5:0.
POSLEDNÍCH 6 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (základní skupina)
|Německo – ČESKO 0:5
|MS 2022 (čtvrtfinále)
|Německo – ČESKO 1:4
|MS 2019 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Německo 5:1
|MS 2015 (základní skupina)
|Německo – ČESKO 2:4
|MS 2012 (základní skupina)
|ČESKO – Německo 8:1
|MS 2011 (základní skupina)
|Německo – ČESKO 2:5