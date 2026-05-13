Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Autor:
  9:48
Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i další informace najdete v našem přehledu.

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v ledním hokeji mezi Slovenskem a Německem. (18. února 2026) | foto: Petr David JosekAP

Němce čeká na úvod šampionátu Finsko. V dalších duelech v základní skupině A v Curychu narazí na Lotyšsko, Švýcarsko, Spojené státy americké, Maďarsko, Rakousko a Velkou Británii

Program Německa na MS v hokeji 2026

NĚMECKO
ZápasVÝSLEDKY/ ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20

Soupiska Německa na MS v hokeji 2026

Němečtí hokejisté mají na soupisce tři posily z NHL. Kouč Harold Kreis může počítat s brankářem Philippem Grubauerem ze Seattlu, obráncem Moritzem Seiderem z Detroitu a útočníkem Joshuou Samanským z Edmontonu. Jeho hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzivní lídr Oilers, ve výběru chybí, protože není stoprocentně fit poté, co před play off byl měsíc mimo hru kvůli zranění kolena.

NĚMECKO
JMÉNOKLUB
Brankáři
Maximilian FranzrebMannheim
Jonas StettmerEisbären Berlín
Philipp GrubauerSeattle Kraken (NHL)
Obránci
Eric MikEisbären Berlín
Kai WissmannEisbären Berlín
Phillip SinnEHC Mnichov
Fabio WagnerEHC Mnichov
Leon GawankeMannheim
Leon HüttlIngolstadt
Marcus WeberNorimberk
Moritz SeiderDetroit Red Wings (NHL)
Útočníci
Andreas EderEisbären Berlín
Frederik TiffelsEisbären Berlín
Manuel WiedererEisbären Berlín
Dominik BokkKolín nad Rýnem
Parker TuomieKolín nad Rýnem
Alexander EhlMannheim
Marc MichaelisMannheim
Samuel Dove-McFallsNorimberk
Daniel FischbuchIserlohn
Maximilian KastnerEHC Mnichov
Nicolas KrämmerBremerhaven
Stefan LoiblStraubing
Dominik KahunLausanne (Švýcarsko)
Joshua SamanskiEdmonton Oilers (NHL)

Historie účastí na MS v hokeji

  • Od konce druhé světové války až do roku 1991 hrály kvůli rozdělení země dvě německé reprezentace: „západoněmecká“ (SRN) a „východoněmecká“ (NDR). V roce 1991 byly týmy západního a východního Německa sloučeny do jednoho výběru.
  • Největšími úspěchy německé hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou stříbrné medaile z let 1930, 1953 (SRN) a 2023.
  • Památný je pro Němce rok 2023. Ve finálovém souboji o premiérové zlato z MS sice nestačili v Tampere na Kanadu (2:5), předtím však v semifinále zdolali 4:3 v prodloužení tým USA.
  • O rok později německý výběr v ostravském čtvrtfinále podlehl 1:3 Švýcarsku a skončil na šestém místě. Loni se těsně neprotlačil do play off a byl devátý.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly šestnáctkrát. Čtrnáct výher si připsali Češi, soupeř uspěl jednou, jeden zápas skončil nerozhodně.
  • První vzájemný duel na MS se konal 14. dubna 1993 v Dortmundu. Němci sice měli podporu domácího publika, ale prohráli 0:5.
  • Nejvyšší výhru 8:1 zapsali Češi na turnajích z let 1998 a 2012.
  • Jedinou a tedy i nejvyšší porážku utrpěli Češi v osmifinálové skupině MS 2007 v ruském Mytišči, kde Němcům podlehli 0:2.
  • Loni Češi v základní skupině zvítězili v Herningu 5:0.
POSLEDNÍCH 6 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (základní skupina)Německo – ČESKO 0:5
MS 2022 (čtvrtfinále)Německo – ČESKO 1:4
MS 2019 (čtvrtfinále)ČESKO – Německo 5:1
MS 2015 (základní skupina)Německo – ČESKO 2:4
MS 2012 (základní skupina)ČESKO – Německo 8:1
MS 2011 (základní skupina)Německo – ČESKO 2:5
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

