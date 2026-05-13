Měl to být běžný trénink necelé dva týdny před začátkem sezony, jenže pro Barkova znamenal katastrofu. Bez cizího zavinění se vítěz posledních dvou Stanley Cupů skácel k ledu. Poranil si vazy v pravém koleni a dres Floridy v celém ročníku už neoblékl.
Především však přišel o olympijské hry v Miláně, kde se hráči NHL představili po dlouhých dvanácti letech.
„Olympiáda byla vždycky mým snem. Měl jsem štěstí, že jsem se jedné z nich v roce 2014 mohl zúčastnit. Vidět zahajovací ceremoniál a všechny ty sportovce kráčet na stadionu… Moc jsem tam chtěl být i teď. Bylo to pro mě opravdu těžké,“ přiznal Barkov pro ESPN.
Poprvé se postavil na led až v lednu a návrat do zápasu očekával na konci března. Panthers ale v té době už ztratili šanci na play off, a tak upravil tréninkový plán a nechtěl nic uspěchat. Když se mu pak ozval trenér národního týmu Antti Pennanen, neváhal.
„Jsem strašně nadšený, že se zase můžu vrátit k hokeji. Opravdu se už moc těším na první zápas,“ prohodil.
Naposledy si za reprezentaci zahrál minulou sezonu na turnaji Four Nations, a předtím dokonce až na Světovém poháru a šampionátu v Rusku v roce 2016!
Už před milánským turnajem řada expertů říkala, jak citelně bude Finsko bez Barkova na olympiádě strádat. Přesto se Seveřané vraceli s bronzem na krku. Teď by možná řada z nich do Curychu nepřijela, jenže třicetiletá hvězda svým dlouho ohlášeným startem nalákala další velká jména.
Z Floridy s ním do Švýcarska míří i Anton Lundell, centr druhé formace, který se také vrátil po zranění. Dále Aatu Räty z Vancouveru či Teuvo Teräväinen z Chicaga. Právě ve středu hřiště budou mít zřejmě Finové nejsilnější výběr ze všech týmů na turnaji.
„Aktuálně je to nejlepší centr na světě. Každý tým v NHL by ho dal na první pozici. Navíc je to výjimečný lídr, který vždy upřednostní zájem týmu před svým vlastním,“ vyzdvihuje Barkovovy kvality bývalý útočník Olli Jokinen.
Celkem dorazí dvanáct hráčů, kteří v této sezoně naskočili do zápasů NHL, což je nejvíce od roku 2008. Tehdy se však šampionát konal v Kanadě a hráči nemuseli cestovat do Evropy.
K týmu se navíc přidají i mistři světa a olympijští vítězové Hannes Björninen, Sakari Manninen nebo Mikko Lehtonen. Velký gólový přínos se očekává také od Jesseho Puljujärviho, který zažil skvělou sezonu ve Švýcarsku – v dresu Servette nasbíral 61 bodů v 64 utkáních.
Bývalý finský hráč a kouč Pekka Virta vyzdvihuje rovněž pětadvacetiletého Villeho Heinolu z Winnipegu: „Je to mimořádně talentovaný hráč, který bude pravděpodobně řídit přesilovky od modré čáry.“
Na velký návrat do branky národního týmu se chystá i Joonas Korpisalo. Dvojka Bostonu si naposledy zachytala na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem v roce 2017.
„Od té doby uplynulo hodně času. Je mi dvaatřicet, mám už nějaké zkušenosti, zahrál jsem si všude možně. Je skvělé si po tak dlouhé době znovu zachytat za reprezentaci,“ líčí radostně Korpisalo před šampionátem.
S Bruins sice vypadl v prvním kole play off, když v šesti zápasech podlehli Buffalu, přesto Korpisalo hodnotí závěr sezony pozitivně. „Odchytal jsem kolem 30 zápasů a hlad po dalších mi rozhodně zůstal.“
Na olympijských hrách v Miláně byl jasnou jedničkou Juuse Saros a do branky se tak nepodíval. Jak si Korpisalo na šampionátu rozdělí roli s Justusem Annunem z Nashvillu, se teprve uvidí. „O detailech jsme ještě nemluvili. Všichni začínáme na stejné čáře a každý do toho dá maximum.“
Finům chybí hráči jako Miro Heiskanen, Esa Lindell a hlavně Mikko Rantanen, avšak to pro ně může být paradoxně výhoda. Všichni jsou totiž zvyklí na obrovské porce minut a někdy je těžké z nich vytvořit jednotný, kompaktní tým.
„Rantanen, kterého jsme v reprezentaci viděli naposledy, je snadno nahraditelný,“ má jasno bývalý brankář Juuso Oinonen.
A triumf na hlavní prověrce – Švédských hrách ukázal, jakou kvalitu Finové do Curychu přivážejí a že se s nimi od titulu v roce 2022 musí zase počítat jako s jedním z hlavních favoritů na zlato.
Poprvé tak může hlavní kouč Pennanen získat po kovu pod pěti kruhy i medaili na mistrovství světa.
Napoví už páteční duel proti Německu.