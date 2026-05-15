Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?
Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Podrobný program televizního vysílání z MS 2026
Pátek 15. května
|Čas
|Zápas
|Program
|Komentátoři
|15:30
|Kanada – Švédsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Finsko – Německo
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|ČESKO – Dánsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|USA – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Sobota 16. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Slovensko – Norsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|12:10
|Velká Británie – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:00
|Itálie – Kanada
|ČT sport
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|16:10
|Maďarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|19:30
|Slovinsko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Lotyšsko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Neděle 17. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Itálie – Slovensko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|12:10
|Velká Británie – USA
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:00
|Dánsko – Švédsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Rakousko – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Německo – Lotyšsko
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Norsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
Pondělí 18. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Finsko – USA
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Kanada – Dánsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|19:30
|Švédsko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Německo – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Úterý 19. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Lotyšsko – Rakousko
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Itálie – Norsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|20:00
|Slovinsko – Slovensko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Maďarsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
Středa 20. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Itálie
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Rakousko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|USA – Německo
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Švédsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
Čtvrtek 21. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Kanada – Norsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Lotyšsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|Dánsko – Slovensko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Švýcarsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Pátek 22. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Kanada – Slovinsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Německo – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|Švédsko – Itálie
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Finsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Sobota 23. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Lotyšsko – USA
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|12:10
|Dánsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|15:40
|Slovensko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Švýcarsko – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Rakousko – Německo
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Norsko – Švédsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
Neděle 24. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:10
|Velká Británie – Lotyšsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Dánsko – Itálie
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|20:00
|Slovensko – Kanada
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Finsko – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Pondělí 25. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Norsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Slovinsko – Itálie
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:00
|Německo – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Úterý 26. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Norsko – Dánsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|12:10
|Maďarsko – Lotyšsko
|ČT sport
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|15:40
|Švédsko – Slovensko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:40
|ČESKO – Kanada
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Švýcarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Čtvrtek 28. května: čtvrtfinále
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|15:50
|ČF
|ČT sport
|16:10
|ČF
|ČT sport Plus
|19:50
|ČF
|ČT sport
|20:10
|ČF
|ČT sport Plus
Sobota 30. května: semifinále
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:00
|SF
|ČT sport
|—
|19:30
|SF
|ČT sport
|—
Neděle 31. května: zápasy o medaile
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:00
|o 3. místo
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|Finále
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš