Mistrovství světa v hokeji 2026

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května. Všechny zápasy najdete ve vysílání České televize. Podrobný rozpis den po dni si můžete prohlédnout v našem textu.

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem. | foto: AP

Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?

Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Podrobný program televizního vysílání z MS 2026

Pátek 15. května

ČasZápasProgramKomentátoři
15:30Kanada – ŠvédskoČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
16:10Finsko – NěmeckoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:30ČESKO – DánskoČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
20:10USA – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Sobota 16. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Slovensko – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Itálie – KanadaČT sportOndřej Zamazal, Jan Procházka
16:10Maďarsko – FinskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
19:30Slovinsko – ČESKOČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
20:10Lotyšsko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Neděle 17. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Itálie – SlovenskoČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – USAČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Dánsko – ŠvédskoČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
16:10Rakousko – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Německo – LotyšskoČT sport Tomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Norsko – SlovinskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka

Pondělí 18. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Finsko – USAČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Kanada – DánskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
19:30Švédsko – ČESKOČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
20:10Německo – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Úterý 19. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Lotyšsko – RakouskoČT sport Tomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Itálie – NorskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
20:00Slovinsko – SlovenskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Maďarsko – Velká BritánieČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil

Středa 20. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Rakousko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00USA – NěmeckoČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Švédsko – SlovinskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Čtvrtek 21. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Kanada – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Lotyšsko – FinskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00Dánsko – SlovenskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Švýcarsko – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Pátek 22. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Kanada – SlovinskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Německo – MaďarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00Švédsko – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Finsko – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Sobota 23. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Lotyšsko – USAČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
12:10Dánsko – SlovinskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
15:40Slovensko – ČESKOČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Švýcarsko – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Rakousko – NěmeckoČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Norsko – ŠvédskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Neděle 24. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:10Velká Británie – LotyšskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Dánsko – ItálieČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
20:00Slovensko – KanadaČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Finsko – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Pondělí 25. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Slovinsko – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:00Německo – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Úterý 26. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Norsko – DánskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
12:10Maďarsko – LotyšskoČT sportMichal Dimitrov, David Pospíšil
15:40Švédsko – SlovenskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:40ČESKO – KanadaČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Švýcarsko – FinskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Čtvrtek 28. května: čtvrtfinále

ČasZápasVysílání
15:50ČFČT sport
16:10ČFČT sport Plus
19:50ČFČT sport
20:10ČFČT sport Plus

Sobota 30. května: semifinále

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:00SFČT sport
19:30SFČT sport

Neděle 31. května: zápasy o medaile

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:00o 3. místoČT sport Tomáš Jílek, Petr Hubáček
19:30FináleČT sport Robert Záruba, Milan Antoš
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

