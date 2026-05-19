Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Autor: ,
  22:54
Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním souboji Maďarsko rozdrtilo Velkou Británii 5:0.
Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera.

Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera. | foto: Reuters

Sandis Vilmanis (vlevo) z Lotyšska a Dominic Hackl z Rakouska.
Arturs Andzans z Lotyšska se strká s Vinzenzem Rohrerem z Rakouska.
Rakouský kouč Roger Bader sleduje zápas s Lotyšskem.
Rakouský brankář Atte Tolvanen v akci proti Lotyšsku.
15 fotografií

Rakušané se bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.

V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.

Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně Gudlevskise prověřil Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.

Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.

Sandis Vilmanis (vlevo) z Lotyšska a Dominic Hackl z Rakouska.
Arturs Andzans z Lotyšska se strká s Vinzenzem Rohrerem z Rakouska.
Rakouský kouč Roger Bader sleduje zápas s Lotyšskem.
Rakouský brankář Atte Tolvanen v akci proti Lotyšsku.
15 fotografií

V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.

Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 16:20
Konec zápasu
Lotyšsko : Rakousko 1 : 3
(0 : 0, 0 : 1, 1 : 2)
Góly:
40:25 R. Balcers (D. Smirnovs, A. Šmits)
Góly:
27:11 T. Harnisch (P. Stapelfeldt), 44:22 B. Nissner (P. Schneider, V. Rohrer), 59:58 V. Rohrer (T. Nickl)
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Bindulis - K. Zile, M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - O. Murnieks, H. Egle, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, F. Buncis, K. Skrastinš
Sestavy:
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, D. Zwerger - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - S. Schwinger, M. Huber, M. Rebernig - T. Harnisch, L. Wallner, L. Kolarik

Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 11:25, Počet diváků: 8 677

Přejít na online reportáž

Hokejisté Maďarska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa Velkou Británii 5:0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů se sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.

Skóre otevřel ve 3. minutě útočník Nagy, jehož Maďaři v pondělí doplnili na soupisku a v úterý nastoupil na turnaji poprvé. Britové v polovině první třetiny převzali aktivitu, brankáře Bálizse však nepřekovali. Nejblíže vyrovnání byl v 17. minutě Kirk, trefil ale jen spojnici tyček. Maďaři byli efektivnější. O dvě minuty později se vydařenou individuální akcí prezentoval sedmnáctiletý Szongoth a překonal Bownse podruhé.

Doman Szongoth a Vilmos Gallo slaví maďarský gól proti Británii.

K důležitému vítězství poté přiblížil Maďary Terbócs, jenž využil Kirkovo zaváhání při britské přesilovce. Místo Bownse se následně do branky postavil Robson. Krátce před polovinou utkání mohl zlomit odpor soupeře Erdély, svůj brejk ale zakončil do tyčky a Hazeldine stihl puk odehrát z brankové čáry. Nejlepší britský hráč Kirk byl ve 31. minutě blízko snížení, opět však trefil jen brankovou konstrukci.

Maďaři definitivně rozhodli v rozmezí 41 sekund třetí třetiny, kdy se nejprve podruhé prosadil Terbócs a krátce poté jeho bilanci vyrovnal Nagy.

Mistrovství světa v hokeji 2026
19. 5. 2026 20:20
Konec zápasu
Maďarsko : V. Británie 5 : 0
(2 : 0, 1 : 0, 2 : 0)
Góly:
2:19 K. Nagy, 18:14 D. Szongoth (M. Horváth, B. Horváth), 23:31 I. Terbócs, 53:24 I. Terbócs (B. Horváth, T. Ortenszky), 54:05 K. Nagy (P. Vincze, T. Sárpátki)
Góly:
Sestavy:
B. Bálizs - B. Stipsicz, M. Horváth - Z. Hadobás, T. Ortenszky - R. Kiss, Z. Garát - G. Tornyai - B. Horváth, I. Terbócs, B. Sebök - D. Szongoth, V. Galló, C. Erdély - J. Hári, I. Sofron, K. Papp - K. Nagy, P. Vincze, T. Sárpátki - M. Nemes
Sestavy:
M. Robson - M. Richardson, N. Halbert - J. Tetlow, J. Hazeldine - L. Steele, T. Brown - B. Jenion, D. Clements - L. Kirk, R. Dowd, C. Neilson - B. Perlini, L. Neilson, J. Waller - R. Lachowicz, J. Curran, O. Betteridge - B. Davies, C. Shudra, B. Harewood

Vyloučení: 3:5, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0, Počet diváků: 7 996

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

19. května 2026  23:05

Slováci přetlačili Slovince v nájezdech, Norsko suverénně přehrálo Itálii

Aktualizujeme
Slovenská gólová radost po trefě Martina Chromiaka.

Slovenští hokejisté poznali, jak nepříjemný umí být outsider ze Slovinska. V napínavém zápase ve Fribourgu ho nakonec porazili až po nájezdech 5:4. Ve druhém utkání skupiny B Norové suverénně...

19. května 2026  23:02

Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera.

Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním souboji...

19. května 2026  22:54

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  19:27

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými...

19. května 2026  18:42

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) opětovně žádá Petra Dědka o doplnění nabídky na získání televizních a marketingových práv české extraligy. Uvedla to ve svém úterním prohlášení,...

19. května 2026  18:40

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi ve volném dnu trénovali, ve středu je čeká Itálie

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  15:14

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

19. května 2026  14:40

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se hraje hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.