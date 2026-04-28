Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

Třicetiletý mistr světa z předloňského domácího šampionátu v Praze Kaše odehrál celou baráž o extraligu, v níž Litvínov porazil Jihlavu 4:1 na zápasy. Díky sedmi asistencím byl dokonce nejproduktivnějším hráčem série.
„Dneska jsem s Ondrou Kašem, kterého jsem oslovil směrem k mistrovství světa, mluvil a až baráž odehrál, tak se omluvil. Takže na šampionát s ním počítat nemůžeme,“ uvedl Rulík.
Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026
Už před týdnem na kempu v Jihlavě uvedl, že by si moc přál mít v týmu Chlapíka, jenž měl z Rulíkova pohledu skvělou sezonu. Kapitán Sparty ji však dohrával pod injekcemi a se zraněním. Zástupci reprezentace proto čekali na zprávu od lékaře.
„Je to definitivní. Filip Chlapík nás neposílí. Dohrával play off s určitým omezením a potřebuje se dát dohromady,“ řekl Rulík.