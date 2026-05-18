Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Česko - Švédsko. První velký test, chytá Kořenář, místo Kempného Ščotka

Sledujeme online   19:13
Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní porážku od Slovinců (2:3P), která národnímu týmu ztěžuje i boj o čtvrtfinále. Do brány se vrací Josef Kořenář, v obraně dostává příležitost Jan Ščotka místo Michala Kempného. Jak si výběr Radima Rulíka povede? Utkání můžete sledovat od 20.20 v podrobné online reportáži.

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku. | foto: ČTK

Češi jistě očekávali, že do pondělního klání vstoupí s šesti body. Taky úvodní páteční duel s Dány poměrně v klidu zvládli (4:1), jenže o den později už přišlo selhání, historická porážka s jediným bodem. A komplikace pro další průběh turnaje.

„Snad to bylo naše poslední klopýtnutí, žádné už si teď dovolit nemůžeme,“ ví dobře asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Ve hře musí být detaily, které nám chyběly. Nebylo tam zakončení, tlak do brány, rotovali jsme místo toho po stranách, u mantinelů a před bránou bylo málo hráčů, chce to víc chytrosti, nápad, co by v tom prostoru vytvořil přečíslení.“

Znát je to i na přesilovkách. Byť je národní tým nehraje špatně a vytváří si šance, na úspěšný zásah čeká. A i tady bývalý útočník Plekanec uznává, že je co zlepšit. Jeho tým ve speciálních formacích ztrácí, od Dánů i Slovinců totiž inkasoval vždy po jedné brance v jejich přesilovkách.

Sestava ČR proti Švédsku

Kořenář (Pavlát) - Hájek, Hronek, Ticháček, Cibulka, Galvas, Alscher, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.

Po sobotním selhání lze očekávat také změny v sestavě, totéž připouštěl i trenérský štáb. Jen je pochopitelně držel v utajení.

Rulíkovi svěřenci s poslední porážkou pracují i s jako motivací navíc do důležitého duelu, v němž chtějí o to víc uspět.

„Cítím, že to tak máme všichni nastavené. Bylo to tak i v sobotu, jen výsledek neodpovídal hře,“ mínil útočník Michal Kovařčík. „Bohužel, stalo se. Myslím, že je lepší to teď hodit za hlavu a dívat se dál.“

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

A souhlasil také další forvard Jan Mandát: „Je třeba se dívat dál. Musíme se z toho oklepat, teď nás čeká důležitý zápas, v němž uděláme vše, abychom vyhráli.“

Ovšem bez útočníka Pardubic, který se objevil v první lajně s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Na úkor zámořské posily Matěje Blümela, kterého kouč Rulík nechal kontroverzně mimo sestavu.

Hlavní trenér se nechal slyšet, že se tuzemský talent vrátí a od pondělka bude „hrát hodně“, což potvrzuje šance proti Švédům. Po dvoudenní pauze naráží s týmem rovnou na jednoho z nejtěžších soupeřů, který se, zdá se, našel.

Však vedl vyrovnaný boj s odskočenou Kanadou (3:5), který ztratil až ve třetí třetině. A výborně pak Tre Kronor odehráli nedělní severský souboj s Dánskem, které hravě zdolali 6:2. Tento duel ale zároveň vzhledem ke kratšímu odpočinku představuje šanci pro Čechy.

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Kouč Sam Hallam má na soupisce deset posil z NHL, zároveň se ale nebál vsadit na mladé a nezkušené. Na velkém turnaji mu debutuje hned třináctka hokejistů.

„Mají hodně podobný tým jako na posledním akci v Euro Hockey Tour,“ říká Kovařčík a připomíná vítězství 3:1 v Ängelholmu. „Přijelo ještě pár jmen z NHL, asi víme, co čekat. Na videu si to rozebereme, potřebujeme hrát stejně jako nedávno u nich. Teď to nebude jiné. Až na zkušenější hráče, kteří tomu trošku přidají, ale ty máme v týmu taky.“

Kromě setkání v rámci evropského seriálu, který Seveřané suverénně ovládli, se obě mužstva naposledy potkala loni ve čtvrtfinále na mistrovství světa ve Stockholmu, kde nabitý výběr domácích přehrál národní tým 5:2.

Jak jejich setkání dopadne letos? Sledujte online, od 20.20.

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 20:20
Švédsko : Česko
()
Sestavy:
M. Hellberg - M. Ekholm, J. Larsson - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, R. Hägg - E. Brännström - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, S. Holmström - A. Petersson, O. Sundqvist, E. Heineman - J. Silfverberg, J. Berglund, C. Grundström - R. Asplund
Sestavy:
J. Kořenář - F. Hronek, L. Hájek - T. Cibulka, J. Ticháček - T. Galvas, M. Alscher - J. Ščotka - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Kanada - Dánsko 5:1. Nestárnoucí Crosby přihrál na čtyři góly, favorité se ale trápili

Kapitán Kanady Celebrini a jeho asistent Crosby během zápasů s Dánskem.

Až ve třetí třetině změnili bezbrankový stav. Přesto nakonec hokejisté Kanady dokráčeli v pondělí k jednoznačné výhře 5:1 nad Dánskem a na světovém šampionátu zůstávají dál stoprocentní. Na vítězství...

Finsko - USA 6:2. Výběr Suomi je nadále stoprocentní. Američané podruhé prohráli

Finský gólman Justus Annunen chytá kotouč v zápase s USA.

Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Naopak olympijští vítězové z USA se na mistrovství trápí, po třech...

18. května 2026  16:45,  aktualizováno  18:57

Mistr přivedl mistra. Pardubice posílil Stránský: Chtějí vyhrávat, což chci i já

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Po oznámení příchodu českého reprezentanta Davida Tomáška představily Pardubice další posilu prozkoušenou v národním dresu. Kádr letošních vítězů extraligy rozšíří od příští sezony útočník a mistr...

18. května 2026  17:23

Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

Čeští fanoušci vyrazili do Fribourgu také ve speciálních outfitech.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Chvíli prší, pak zas svítí slunce. Do toho kolem BCF Areny ve Fribourgu zavane pronikavý zápach hnoje. Asi si dokážete představit lepší podmínky pro naplnění zážitku z návštěvy hokejového mistrovství...

18. května 2026  16:26

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

