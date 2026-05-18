Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Podobné utkání česká reprezentace se Švédskem dlouho nesehrála.
Divoké, zábavné, s kontroverzními momenty a nakonec i se šťastným koncem.
Prosadily se všechny čtyři útoky a druhé vítězství na turnaji si připsal brankář Josef Kořenář.
Česko vs. Švédsko
Třetí vystoupení hokejistů na MS 2026 jsme sledovali podrobně
„Mám toho dost, nebudu lhát. Pro oba gólmany to byl těžký zápas. Málo střel, hodně gólů. Já nevím... Vyhráli jsme,“ smál se Kořenář při hodnocení. „Já toho mám fakt plný zuby.“
Jeho spoluhráč Jakub Flek zase vykládal: „Po zápase se Slovinskem (2:3P) jsme si důrazně řekli, že takhle ne. Jsem rád, že jsme to zvládli.“
Všechno začalo už v první třetině.
Nejdřív se zablýskl Matěj Blümel, kterého trenéři v sobotu proti Slovinsku nechali odpočívat. Obránce Filip Hronek tři minuty po začátku utkání nahodil puk směrem kamsi do rohu hřiště, jako by čekal právě na dokonalou teč.
Přišla díky Blümelovi, který puk chirurgicky přesně a rázně vybočil z dráhy letu a nasměroval za záda brankáře Magnuse Hellberga.
O chvíli později nastřelil mladičký obránce Tomáš Galvas tyč.
A o další chvíli přišel první zvláštní moment, z něhož česká lavička neměla pranic radosti.
Útočník Ondřej Beránek jel proti švédskému gólmanovi a i když ho trefil jen do těla, puk se Hellbergovi motal po výstroji, až mu spadl mezi betony.
Všiml si toho Jiří Černoch, tak dojel k brankáři a puk dorazil, kam potřeboval.
Jenže? Ve stejný moment rozhodčí stojící za bránou zapískl a přerušil hru, protože neviděl, že puk se volně válí v brankovišti.
A začala mela. Beránek se pustil do Brännströma, Černocha zase drželi dva další Švédové. Ale zastavit ho nemohli, protože se nechtěl prát. Dral se za sudím, aby mu vysvětlil, že se spletl. Že se upískl a okradl Česko o gól.
Skutečně, rozhodčí si stáli za svým unáhleným rozhodnutím a fanoušky ještě pobouřili prohlášením, že puk byl pokrytý.
Ve dvanácté minutě se Česku naskytla nová příležitost. Josef Kořenář vytáhl skvělý zákrok lapačkou, načež bek Jiří Ticháček schytal krosček do obličeje – Ivar Stenberg za to dostal trest na dvě minuty a Dominik Kubalík ho potrestal výstavní pumelicí. Zvyšoval na 2:0.
Jenže za půl minuty se všechno zkomplikovalo.
Flek sice bekhendem zvýšil na 3:0, ale následné vteřiny Česko paradoxně vytrestaly. Zatímco čtveřice hráčů se radovala v rohu u mantinelu, Daniel Voženílek schytával od Švédů krosčeky do zad.
Vznikla z toho hromadná mela, v níž to obránce Jan Ščotka přehnal se surovostí. Za krosček do obličeje schytal trest na pět minut plus do konce utkání.
„Trochu diskutabilní rozhodnutí, myslím, že za stejný zákrok na našeho Ticháčka oni dostali jen dvě minuty,“ myslel si Flek.
Jenže co naplat, Švédi díky přesilovce dvěma góly zkorigovali skóre v první třetině na 2:3.
Pozoruhodné utkání pokračovalo i ve druhé třetině a znovu bylo v akci video. Jiří Černoch tečoval puk před švédským gólmanem, Hellberg ho zachytil zřejmě do lapačky, ale švédský obránce ho ve stejné chvíli natlačil do brány.
Rozhodčí u kamer uznali, že puk, ač schovaný před kamerami, překročil brankovou čáru a Češi zvýšili na 4:2.
Dvougólové vedení vydrželo chvíli. Seveřané se prosadili znovu v přesilovce po vyloučení Filipa Hronka.
Na konci druhé třetiny si Švédové dokonce chvíli mysleli, že srovnali. Raymond pálil do odkryté brány, ale rozhodčí o dalším gólu usoudili, že ho neuznají.
Kořenář totiž nemohl zasahovat, De La Rose na něj natlačil obránce Marka Alschera a ještě mu hokejkou znemožnil se přesunout.
Třetí třetina už proběhla bez výrazně vzrušujících situací. Převahu si drželi Švédové, Češi se spíš bránili, ostatně na bránu vystřelili pouze jednou, ale velké gólové příležitosti už příliš k vidění nebyly ani na švédské straně. A to ani v závěrečné hře bez gólmana.
Češi nemohli na sobotní prohru se Slovinskem zareagovat lépe, přitom za Švédsko hrálo hned deset posil z NHL. „Někdy to tak je, že se lépe hraje proti silnému týmu. Nám se dneska hrálo dobře,“ řekl Černoch.
Další utkání čeká českou reprezentaci ve středu od 16:20 proti dalšímu outsiderovi z Itálie. Z tohoto utkání, stejně jako v sobotu se Slovinskem, se očekávají tři snadné body.
15:34 J. Persson (E. Heineman, S. Holmström), 17:45 S. Holmström (J. Persson, E. Heineman), 26:00 O. Ekman-Larsson (L. Raymond, I. Stenberg)
3:04 M. Blümel (F. Hronek, T. Galvas), 12:24 D. Kubalík (T. Cibulka, M. Kaut), 13:00 J. Flek (D. Voženílek, D. Tomášek), 23:25 J. Černoch (O. Beránek, J. Chmelař)
M. Hellberg - M. Ekholm, J. Larsson - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, R. Hägg - E. Brännström - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, S. Holmström - A. Petersson, O. Sundqvist, E. Heineman - J. Silfverberg, J. Berglund, C. Grundström - R. Asplund
J. Kořenář - F. Hronek, L. Hájek - T. Cibulka, J. Ticháček - T. Galvas, M. Alscher - J. Ščotka - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík
Vyloučení: 5:5, Využití: 3:1, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 738