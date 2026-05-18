Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Robert Rampa
  23:19
Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech sedm bodů a patří jim průběžné druhé místo.
Češi slaví trefu proti Švédsku.

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.
Čeští hráči slaví gól v utkání proti Švédsku.
Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...
Český tým slaví s fanoušky výhru nad Švédskem.
Podobné utkání česká reprezentace se Švédskem dlouho nesehrála.

Divoké, zábavné, s kontroverzními momenty a nakonec i se šťastným koncem.

Prosadily se všechny čtyři útoky a druhé vítězství na turnaji si připsal brankář Josef Kořenář.

Česko vs. Švédsko

Třetí vystoupení hokejistů na MS 2026 jsme sledovali podrobně

„Mám toho dost, nebudu lhát. Pro oba gólmany to byl těžký zápas. Málo střel, hodně gólů. Já nevím... Vyhráli jsme,“ smál se Kořenář při hodnocení. „Já toho mám fakt plný zuby.“

Jeho spoluhráč Jakub Flek zase vykládal: „Po zápase se Slovinskem (2:3P) jsme si důrazně řekli, že takhle ne. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Všechno začalo už v první třetině.

Nejdřív se zablýskl Matěj Blümel, kterého trenéři v sobotu proti Slovinsku nechali odpočívat. Obránce Filip Hronek tři minuty po začátku utkání nahodil puk směrem kamsi do rohu hřiště, jako by čekal právě na dokonalou teč.

Přišla díky Blümelovi, který puk chirurgicky přesně a rázně vybočil z dráhy letu a nasměroval za záda brankáře Magnuse Hellberga.

O chvíli později nastřelil mladičký obránce Tomáš Galvas tyč.

A o další chvíli přišel první zvláštní moment, z něhož česká lavička neměla pranic radosti.

Útočník Ondřej Beránek jel proti švédskému gólmanovi a i když ho trefil jen do těla, puk se Hellbergovi motal po výstroji, až mu spadl mezi betony.

Všiml si toho Jiří Černoch, tak dojel k brankáři a puk dorazil, kam potřeboval.

Jenže? Ve stejný moment rozhodčí stojící za bránou zapískl a přerušil hru, protože neviděl, že puk se volně válí v brankovišti.

Podívejte se na Blümelův gól:

A začala mela. Beránek se pustil do Brännströma, Černocha zase drželi dva další Švédové. Ale zastavit ho nemohli, protože se nechtěl prát. Dral se za sudím, aby mu vysvětlil, že se spletl. Že se upískl a okradl Česko o gól.

Skutečně, rozhodčí si stáli za svým unáhleným rozhodnutím a fanoušky ještě pobouřili prohlášením, že puk byl pokrytý.

Ve dvanácté minutě se Česku naskytla nová příležitost. Josef Kořenář vytáhl skvělý zákrok lapačkou, načež bek Jiří Ticháček schytal krosček do obličeje – Ivar Stenberg za to dostal trest na dvě minuty a Dominik Kubalík ho potrestal výstavní pumelicí. Zvyšoval na 2:0.

Podívejte se na Kubalíkův gól:

Jenže za půl minuty se všechno zkomplikovalo.

Flek sice bekhendem zvýšil na 3:0, ale následné vteřiny Česko paradoxně vytrestaly. Zatímco čtveřice hráčů se radovala v rohu u mantinelu, Daniel Voženílek schytával od Švédů krosčeky do zad.

Podívejte se na Flekův gól:

Vznikla z toho hromadná mela, v níž to obránce Jan Ščotka přehnal se surovostí. Za krosček do obličeje schytal trest na pět minut plus do konce utkání.

„Trochu diskutabilní rozhodnutí, myslím, že za stejný zákrok na našeho Ticháčka oni dostali jen dvě minuty,“ myslel si Flek.

Jenže co naplat, Švédi díky přesilovce dvěma góly zkorigovali skóre v první třetině na 2:3.

Pozoruhodné utkání pokračovalo i ve druhé třetině a znovu bylo v akci video. Jiří Černoch tečoval puk před švédským gólmanem, Hellberg ho zachytil zřejmě do lapačky, ale švédský obránce ho ve stejné chvíli natlačil do brány.

Rozhodčí u kamer uznali, že puk, ač schovaný před kamerami, překročil brankovou čáru a Češi zvýšili na 4:2.

Podívejte se na uznanou branku Jiřího Černocha:

Dvougólové vedení vydrželo chvíli. Seveřané se prosadili znovu v přesilovce po vyloučení Filipa Hronka.

Na konci druhé třetiny si Švédové dokonce chvíli mysleli, že srovnali. Raymond pálil do odkryté brány, ale rozhodčí o dalším gólu usoudili, že ho neuznají.

Kořenář totiž nemohl zasahovat, De La Rose na něj natlačil obránce Marka Alschera a ještě mu hokejkou znemožnil se přesunout.

Třetí třetina už proběhla bez výrazně vzrušujících situací. Převahu si drželi Švédové, Češi se spíš bránili, ostatně na bránu vystřelili pouze jednou, ale velké gólové příležitosti už příliš k vidění nebyly ani na švédské straně. A to ani v závěrečné hře bez gólmana.

Češi nemohli na sobotní prohru se Slovinskem zareagovat lépe, přitom za Švédsko hrálo hned deset posil z NHL. „Někdy to tak je, že se lépe hraje proti silnému týmu. Nám se dneska hrálo dobře,“ řekl Černoch.

Další utkání čeká českou reprezentaci ve středu od 16:20 proti dalšímu outsiderovi z Itálie. Z tohoto utkání, stejně jako v sobotu se Slovinskem, se očekávají tři snadné body.

Mistrovství světa v hokeji 2026
18. 5. 2026 20:20
Konec zápasu
Švédsko : Česko 3 : 4
(2 : 3, 1 : 1, 0 : 0)
Góly:
15:34 J. Persson (E. Heineman, S. Holmström), 17:45 S. Holmström (J. Persson, E. Heineman), 26:00 O. Ekman-Larsson (L. Raymond, I. Stenberg)
Góly:
3:04 M. Blümel (F. Hronek, T. Galvas), 12:24 D. Kubalík (T. Cibulka, M. Kaut), 13:00 J. Flek (D. Voženílek, D. Tomášek), 23:25 J. Černoch (O. Beránek, J. Chmelař)
Sestavy:
M. Hellberg - M. Ekholm, J. Larsson - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - J. Persson, R. Hägg - E. Brännström - L. Raymond, V. Björck, I. Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, S. Holmström - A. Petersson, O. Sundqvist, E. Heineman - J. Silfverberg, J. Berglund, C. Grundström - R. Asplund
Sestavy:
J. Kořenář - F. Hronek, L. Hájek - T. Cibulka, J. Ticháček - T. Galvas, M. Alscher - J. Ščotka - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík

Vyloučení: 5:5, Využití: 3:1, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 738

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem.

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Švýcaři rozstříleli Němce, Finové porazili USA. Oba celky jsou stále stoprocentní

Radost švýcarských hokejistů z gólu Německu.

Hokejisté Švýcarska zůstávají na domácím mistrovství světa nadále stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B uštědřili Německu debakl 6:1.

18. května 2026  23:10

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

18. května 2026  22:52

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

18. května 2026  22:51

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  22:51

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

18. května 2026  22:50

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Švédsku

Češi slaví trefu Jakuba Fleka proti Švédsku.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na MS 2026 proti Švédsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

18. května 2026  22:50

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

18. května 2026  22:47

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

18. května 2026  22:47

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Hokejový komentátor Robert Záruba

Možná i vy jste se při sledování pondělního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa zarazili. „Ekman-Laršon pálí,“ hlásil komentátor České televize Robert Záruba. Právě výslovnost jména...

18. května 2026  21:03

Kanada - Dánsko 5:1. Nestárnoucí Crosby přihrál na čtyři góly, favorité se ale trápili

Kapitán Kanady Celebrini a jeho asistent Crosby během zápasů s Dánskem.

Až ve třetí třetině změnili bezbrankový stav. Přesto nakonec hokejisté Kanady dokráčeli v pondělí k jednoznačné výhře 5:1 nad Dánskem a na světovém šampionátu zůstávají dál stoprocentní.

18. května 2026  16:20,  aktualizováno  19:26

