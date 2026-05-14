Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

Autor:
  18:00
Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem medaile. Všechny důležité informace o šampionátu najdete v našem souhrnu.

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher. | foto: AP

  • Mistrovství světa v hokeji se v roce 2026 koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
  • Češi se představí ve skupině B ve Fribourgu. Střetnou se v ní s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a Itálií.
  • Skupinu A hostí Curych a zahrají si v ní USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie.
PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20

Soupiska českých hokejistů na MS 2026

Největší hvězdou českého týmu je obránce Filip Hronek (Vancouver). Kouč Rulík bude spoléhat i na pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Dominik PavlátIlves Tampere (Finsko)11. 11. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Marek AlscherCharlotte Checkers (AHL)7. 4. 2004
Libor HájekPardubice4. 2. 1998
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Matěj BlümelProvidence Bruins (AHL)31. 5. 2000
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004
Jan MandátPardubice18. 11. 1995
Martin KautPardubice2. 10. 1999
Roman ČervenkaPardubice10. 12. 1985
Lukáš SedlákPardubice25. 2. 1993
Michal KovařčíkTřinec19. 11. 1996
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Systém turnaje:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
    • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Na jakých stadionech se hraje?

  • Hlavním dějištěm šampionátu bude moderní Swiss Life Arena v Curychu, která byla otevřena teprve v roce 2022. Jde o multifunkční arénu, kde se kromě hokejových zápasů konají také koncerty a další velké akce.
  • Druhou hostitelskou arénou je BCF Arena ve Fribourgu, která prošla rozsáhlou modernizací dokončenou v roce 2020. Stadion je známý bouřlivou atmosférou. Sedačky fanoušků jsou v těsné blízkostí hrací plochy.

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Soupisky všech týmů na MS 2026

  • Nejzářivější sestavu představila Kanada, která po prohraném finále únorových olympijských her bude mít jediný cíl – přivézt zlato ze Švýcarska.
  • Respekt budí i soupisky domácího Švýcarska, Finska i Švédska.
  • V týmu olympijských vítězů z USA není tentokrát tolik hvězd, ale šanci dostane několik zajímavých talentů.
  • Radim Rulík slyšel omluvu od většiny oslovených hráčů z NHL a Češi tentokrát nepatří k největším medailovým favoritům.

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kde sledovat hokejové MS 2026 živě v televizi?

  • Přímé přenosy ze zápasů hokejového MS vysílá Česká televize na stanici ČT sport. Poběží také v rámci internetového vysílání na ČT sport Plus.
  • Vybrané duely najdete i v programu soukromé platformy Oneplay.
  • Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Kde koupit vstupenky na MS v hokeji 2026

  • Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového partnera Ticketcorner, na který odkazují i oficiální stránky IIHF
  • Nejlevnější vstupenky začínají zhruba na 30 CHF (cca 800 Kč).
  • Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště.

Vstupenky na MS v hokeji 2026: kde a za kolik je koupíte

Rozhodčí na MS v hokeji 2026:

Na hokejovém mistrovství světa v roce 2026 jsou v akci i tři čeští rozhodčí. Mezi 32 vyvolených se dostali Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čároví Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem.

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Favorité MS a sázkové kurzy před turnajem

Po zveřejnění soupisek se sázkové kanceláře jasně shodují, že největším adeptem na zlato jsou hokejisté Kanady. Následují domácí Švýcaři, Finové a Švédové. Češi mají na triumf v turnaji kurz 16.

Kurzy sázkové kanceláře Tipsport na celkové vítězství na MS v hokeji 2026
TýmKurz na titul
Kanada2.05
Švýcarsko6.40
Finsko6.70
Švédsko7.30
USA8.00
ČESKO16.00
Německo50.00
Slovensko55.00
Dánsko175.00
Lotyšsko175.00
Norsko400.00
Rakousko400.00
Itálie900.00
Slovinsko1 250.00
Velká Británie1 250.00
Maďarsko2 222.00

Maskot MS v hokeji 2026

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskot. Ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. Co symbolizuje a čím si získala oblibu fanoušků po celém světě

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu...

Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana. Neprávem však hokejista Martin Nečas bývá osočován, že ve vyhrocených zápasech play off...

14. května 2026  18:28

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do...

14. května 2026  14:35

Augusta s Divíškem: Hráči na sebe upletli bič. Sparta posílí a omladí. S kým jedná?

Premium
Hosty pořadu Rozstřel jsou Patrik Augusta, nový hlavní trenér HC Sparta Praha a...

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem? A proč déle nečekal na nabídku svazu vést hokejovou reprezentaci po Radimu Rulíkovi? Sportovní ředitel Tomáš...

14. května 2026

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

14. května 2026  13:59

Tomajko se od hokejové osmnáctky posouvá ke dvacítce, nahradí ho Nedvěd

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj...

14. května 2026  13:34

A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Premium
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.

Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...

14. května 2026

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...

14. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:57

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na...

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...

14. května 2026  10:53

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

14. května 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.