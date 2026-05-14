- Mistrovství světa v hokeji se v roce 2026 koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
- Češi se představí ve skupině B ve Fribourgu. Střetnou se v ní s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovinskem a Itálií.
- Skupinu A hostí Curych a zahrají si v ní USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie.
PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20
Soupiska českých hokejistů na MS 2026
Největší hvězdou českého týmu je obránce Filip Hronek (Vancouver). Kouč Rulík bude spoléhat i na pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.
ČESKÝ TÝM
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Josef Kořenář
|Sparta
|31. 1. 1998
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere (Finsko)
|11. 11. 1999
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Marek Alscher
|Charlotte Checkers (AHL)
|7. 4. 2004
|Libor Hájek
|Pardubice
|4. 2. 1998
|Filip Hronek
|Vancouver Canucks (NHL)
|2. 11. 1997
|Útočníci
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Matěj Blümel
|Providence Bruins (AHL)
|31. 5. 2000
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Melovský
|Utica Comets (AHL)
|25. 5. 2004
|Jan Mandát
|Pardubice
|18. 11. 1995
|Martin Kaut
|Pardubice
|2. 10. 1999
|Roman Červenka
|Pardubice
|10. 12. 1985
|Lukáš Sedlák
|Pardubice
|25. 2. 1993
|Michal Kovařčík
|Třinec
|19. 11. 1996
|Jaroslav Chmelař
|New York Rangers (NHL)
|20. 7. 2003
Systém turnaje:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Na jakých stadionech se hraje?
- Hlavním dějištěm šampionátu bude moderní Swiss Life Arena v Curychu, která byla otevřena teprve v roce 2022. Jde o multifunkční arénu, kde se kromě hokejových zápasů konají také koncerty a další velké akce.
- Druhou hostitelskou arénou je BCF Arena ve Fribourgu, která prošla rozsáhlou modernizací dokončenou v roce 2020. Stadion je známý bouřlivou atmosférou. Sedačky fanoušků jsou v těsné blízkostí hrací plochy.
Soupisky všech týmů na MS 2026
- Nejzářivější sestavu představila Kanada, která po prohraném finále únorových olympijských her bude mít jediný cíl – přivézt zlato ze Švýcarska.
- Respekt budí i soupisky domácího Švýcarska, Finska i Švédska.
- V týmu olympijských vítězů z USA není tentokrát tolik hvězd, ale šanci dostane několik zajímavých talentů.
- Radim Rulík slyšel omluvu od většiny oslovených hráčů z NHL a Češi tentokrát nepatří k největším medailovým favoritům.
Kde sledovat hokejové MS 2026 živě v televizi?
- Přímé přenosy ze zápasů hokejového MS vysílá Česká televize na stanici ČT sport. Poběží také v rámci internetového vysílání na ČT sport Plus.
- Vybrané duely najdete i v programu soukromé platformy Oneplay.
- Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Kde koupit vstupenky na MS v hokeji 2026
- Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového partnera Ticketcorner, na který odkazují i oficiální stránky IIHF
- Nejlevnější vstupenky začínají zhruba na 30 CHF (cca 800 Kč).
- Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště.
Rozhodčí na MS v hokeji 2026:
Na hokejovém mistrovství světa v roce 2026 jsou v akci i tři čeští rozhodčí. Mezi 32 vyvolených se dostali Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čároví Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem.
Favorité MS a sázkové kurzy před turnajem
Po zveřejnění soupisek se sázkové kanceláře jasně shodují, že největším adeptem na zlato jsou hokejisté Kanady. Následují domácí Švýcaři, Finové a Švédové. Češi mají na triumf v turnaji kurz 16.
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport na celkové vítězství na MS v hokeji 2026
|Tým
|Kurz na titul
|Kanada
|2.05
|Švýcarsko
|6.40
|Finsko
|6.70
|Švédsko
|7.30
|USA
|8.00
|ČESKO
|16.00
|Německo
|50.00
|Slovensko
|55.00
|Dánsko
|175.00
|Lotyšsko
|175.00
|Norsko
|400.00
|Rakousko
|400.00
|Itálie
|900.00
|Slovinsko
|1 250.00
|Velká Británie
|1 250.00
|Maďarsko
|2 222.00
Maskot MS v hokeji 2026
K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskot. Ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. Co symbolizuje a čím si získala oblibu fanoušků po celém světě