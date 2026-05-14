MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.
Skupina A
Skupina B
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?
Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS
Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...
Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...
Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra
Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...
A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace
Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...
Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...
Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem
Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...
Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku
Jak se obecně ví, v Severní Americe hokejový světový šampionát nikoho zrovna dvakrát nevytrhne. Nepřitahuje velkou pozornost médií ani veřejnosti, zpravidla se hraje v neatraktivních časech. A hlavně...
Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě
Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....
Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě
Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...
Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....
Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Stačí letmý pohled na soupisky. Zajímavá jména ani letos nechybí, o poutavé příběhy nebude nouze. Hned ale poznáte, že nedávné olympijské hry a návrat hvězd z NHL mají na hokejový šampionát ve...
Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy
Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...
Nejlepším nováčkem NHL je Schaefer, překonal i rekord. Dobeš skončil čtvrtý
Matthew Schaefer získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den kanadský obránce z New York Islanders překonal rekord Nathana...
Tappara se vrací na finský trůn. V sedmém finále pomohl gólem i český útočník
Hokejisté Tappary Tampere porazili v rozhodujícím sedmém finále finské ligy Kouvolu 2:1 a po roční pauze se vrátili na domácí trůn. Jedním gólem přispěl k zisku rekordního 21. titulu Ondřej Pavel....