Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Norsko - Lotyšsko. Druhé čtvrtfinále ve Fribourgu, kdo zvítězí?

Autor: ,
Sledujeme online   20:05
Druhým čtvrtfinálovým zápasem hokejového mistrovství světa ve Fribourgu je duel Norska s Lotyšskem. Utkání dvou nejvíce překvapivých celků ve vyřazovací části začíná v 16.20 v BCF Areně, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

Lotyšský útočník Rudolfs Balcers (21) manipuluje s kotoučem před norským forvardem Mathiasem Trettenesem (8). | foto: Reuters

Norští hokejisté hrají životní turnaj. Ve Fribourgu zvítězili v pěti ze sedmi zápasů, o bod obrali dokonce favorizovanou Kanadu. Právem tak ve skupině B skončili s 15 body na druhém místě a vyhnuli se stěhování do Curychu.

Dobré výkony ve skupině předvádělo také Lotyšsko. Skupinu A zakončilo s 12 body, blýsklo se především proti USA (4:2) a Německu (2:0).

Pobaltský tým se opírá také o hokejisty z české extraligy. V elitní formaci pravidelně nastupují Martins Dzierkals z pražské Sparty a Haralds Egle z Karlových Varů. Důležitou posilou je také útočník Eduards Tralmaks, který strávil dvě sezony v Kladně.

Obě země spolu v posledních letech odehrály přátelské mezistátní zápasy. V prosinci se střetly ještě v zápase Evropského poháru národů. V duelech dominoval pobaltský celek, který soupeře přetlačil ve čtyřech z pěti utkání.

28. 5. 2026 20:20
Norsko : Lotyšsko
()
Sestavy:
H. Haukeland - M. Krogdahl, C. Kasastul - J. Johannesen, S. Solberg - S. Hurröd, K. Östby - A. Saxrud-Danielsen - M. Brandsegg-Nygard, T. Koblar, A. Martinsen - M. Rönnild, E. Salsten , P. Elvsveen - E. Pettersen, E. Bakke Olsen, P. Vesterheim - J. Berglund, H. Salsten , N. Steen - M. Öby-Olsen
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

ONLINE: Švýcarsko - Švédsko. Suverénní domácí schytali výzvu, zabojují o medaile?

Sledujeme online
Momentka z utkání Švédsko - Švýcarsko.

Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného...

28. května 2026

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na...

28. května 2026  19:43

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:24

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

