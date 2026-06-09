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Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Medaile za zmrzlinu. Finský hráč pátrá po mistrovském zlatu, přišel o něj na karaoke

Lucie Jirásková
  14:45
Zlato z letošního hokejového mistrovství světa měl na krku sotva den a už o něj přišel. Jesse Puljujärvi zůstal bez cenného kovu po titulových oslavách v Helsinkách. „Všechny medaile kolovaly mezi lidmi, kteří si je mohli prohlédnout, ale tu moji mi nikdo nevrátil,“ řekl nešťastný finský útočník deníku Iltalehti.
Finský útočník Jesse Puljujärvi v utkání s Českem na Švédských hrách.

Finský útočník Jesse Puljujärvi v utkání s Českem na Švédských hrách. | foto: AP

Finský útočník Jesse Puljujärvi (13) v souboji hned s dvěma Čechy, forvardem...
Finský útočník Jesse Puljujärvi (13) v předbrankovém prostoru znepříjemňuje...
Finský útočník Jesse Puljujärvi (vlevo) a Benjamin Nissner z Rakouska
Finský útočník Jesse Puljujärvi se snaží prosadit mezi dvěma Rakušany.
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V ulicích hlavního města řádil s týmem až do brzkých ranních hodin a v rámci oslav navštívil také karaoke bar. Tam nadšení hokejisté nechali své cenné kovy kolovat mezi lidmi, ale k Puljujärvimu se už zpátky nedostal.

Ženevský útočník se nad úmyslem zloděje podivuje: „Nemá žádnou hodnotu pro nikoho jiného než pro ty, kteří ji vyhráli.“

Finové se radují z vítězství na hokejovém mistrovství světa.

Medaile pro hokejové mistry světa se totiž vyrábí ze stříbra, které je na povrchu pozlaceno jen lehce.

Osmadvacetiletý křídelník stále věří, že se pachatel umoudří a medaile se k němu dostane zpátky. „Tomu, kdo mi ji vrátí, koupím zmrzlinu, kávu s buchtou nebo třeba obojí,“ slíbil.

Puljujärvi prožil ve Švýcarsku nejvydařenější šampionát své dosavadní kariéry. V deseti utkáních se blýskl devíti body za čtyři góly a pět asistencí. Nejlepší výkon předvedl v utkání proti Maďarsku, v němž posbíral tři body (2+1).

Podívejte se na gól Puljujärviho v utkání proti Maďarsku:

Finsko ve skupině A skončilo na druhém místě hned za domácím výběrem, s nímž prohrálo duel o čelo tabulky. Týmy si zápas zopakovaly ve finále, kde už byl úspěšnější výběr Suomi.

Diváci se v curyšské Swiss Life Areně v základní hrací době branky nedočkali, a tak utkání dospělo do prodloužení. V něm rozhodl teprve dvacetiletý útočník Konsta Helenius, který vrátil severskou zemi po čtyřech letech na hokejový trůn.

Puljujärvi díky tomu navázal na předchozí úspěchy na reprezentační úrovni. Nejprve na začátku roku 2016 získal zlatou medaili na mistrovství světa dvacítek, o pár měsíců později přidal triumf i v kategorii do 18 let.

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Poté ho jako čtvrtého v pořadí draftoval Edmonton a v jeho dresu strávil v NHL tři sezony. Následně hostoval doma ve Finsku a v roce 2020 zamířil zpátky k Oilers. V nejslavnější lize světa později hájil barvy Caroliny a Pittsburghu, angažmá v zámoří prozatím zakončil na Floridě.

Odtud jeho kroky vedly do švýcarské Ženevy. Právě v alpské zemi před několika dny dosáhl s reprezentací na největší úspěch dosavadní kariéry.

Nyní ale hlavně doufá, že mu triumf bude znovu připomínat navrácené zlato.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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