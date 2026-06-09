V ulicích hlavního města řádil s týmem až do brzkých ranních hodin a v rámci oslav navštívil také karaoke bar. Tam nadšení hokejisté nechali své cenné kovy kolovat mezi lidmi, ale k Puljujärvimu se už zpátky nedostal.
Ženevský útočník se nad úmyslem zloděje podivuje: „Nemá žádnou hodnotu pro nikoho jiného než pro ty, kteří ji vyhráli.“
Medaile pro hokejové mistry světa se totiž vyrábí ze stříbra, které je na povrchu pozlaceno jen lehce.
Osmadvacetiletý křídelník stále věří, že se pachatel umoudří a medaile se k němu dostane zpátky. „Tomu, kdo mi ji vrátí, koupím zmrzlinu, kávu s buchtou nebo třeba obojí,“ slíbil.
Puljujärvi prožil ve Švýcarsku nejvydařenější šampionát své dosavadní kariéry. V deseti utkáních se blýskl devíti body za čtyři góly a pět asistencí. Nejlepší výkon předvedl v utkání proti Maďarsku, v němž posbíral tři body (2+1).
Podívejte se na gól Puljujärviho v utkání proti Maďarsku:
Jesse Puljujärvi finishes off the Barkov play to make it 2-0 Finland 🇫🇮#MensWorlds pic.twitter.com/UxJSiGdpxZ— TSN (@TSN_Sports) May 16, 2026
Finsko ve skupině A skončilo na druhém místě hned za domácím výběrem, s nímž prohrálo duel o čelo tabulky. Týmy si zápas zopakovaly ve finále, kde už byl úspěšnější výběr Suomi.
Diváci se v curyšské Swiss Life Areně v základní hrací době branky nedočkali, a tak utkání dospělo do prodloužení. V něm rozhodl teprve dvacetiletý útočník Konsta Helenius, který vrátil severskou zemi po čtyřech letech na hokejový trůn.
Puljujärvi díky tomu navázal na předchozí úspěchy na reprezentační úrovni. Nejprve na začátku roku 2016 získal zlatou medaili na mistrovství světa dvacítek, o pár měsíců později přidal triumf i v kategorii do 18 let.
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Poté ho jako čtvrtého v pořadí draftoval Edmonton a v jeho dresu strávil v NHL tři sezony. Následně hostoval doma ve Finsku a v roce 2020 zamířil zpátky k Oilers. V nejslavnější lize světa později hájil barvy Caroliny a Pittsburghu, angažmá v zámoří prozatím zakončil na Floridě.
Odtud jeho kroky vedly do švýcarské Ženevy. Právě v alpské zemi před několika dny dosáhl s reprezentací na největší úspěch dosavadní kariéry.
Nyní ale hlavně doufá, že mu triumf bude znovu připomínat navrácené zlato.