Česko - Švédsko. První velký test, napraví hokejisté po fiasku dojem proti favoritovi?

Češi jistě očekávali, že do pondělního klání vstoupí s šesti body. Taky úvodní páteční duel s Dány poměrně v klidu zvládli (4:1), jenže o den později už přišlo selhání, historická porážka s jediným bodem. A komplikace pro další průběh turnaje.
„Snad to bylo naše poslední klopýtnutí, žádné už si teď dovolit nemůžeme,“ ví dobře asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Ve hře musí být detaily, které nám chyběly. Nebylo tam zakončení, tlak do brány, rotovali jsme místo toho po stranách, u mantinelů a před bránou bylo málo hráčů, chce to víc chytrosti, nápad, co by v tom prostoru vytvořil přečíslení.“
Znát je to i na přesilovkách. Byť je národní tým nehraje špatně a vytváří si šance, na úspěšný zásah čeká. A i tady bývalý útočník Plekanec uznává, že je co zlepšit. Jeho tým ve speciálních formacích ztrácí, od Dánů i Slovinců totiž inkasoval vždy po jedné brance v jejich přesilovkách.
Po sobotním selhání lze očekávat také změny v sestavě, totéž připouštěl i trenérský štáb. Jen je pochopitelně držel v utajení.
Svěřenci Radima Rulíka s poslední porážkou pracují i s jako motivací navíc do důležitého duelu, v němž chtějí o to víc uspět.
„Cítím, že to tak máme všichni nastavené. Bylo to tak i v sobotu, jen výsledek neodpovídal hře,“ mínil útočník Michal Kovařčík. „Bohužel, stalo se. Myslím, že je lepší to teď hodit za hlavu a dívat se dál.“
A souhlasil také další forvard Jan Mandát: „Je třeba se dívat dál. Musíme se z toho oklepat, teď nás čeká důležitý zápas, v němž uděláme vše, abychom vyhráli.“
Dost možná bez útočníka Pardubic, který se objevil v první lajně s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Na úkor zámořské posily Matěje Blümela, kterého kouč Rulík nechal kontroverzně mimo sestavu.
Hlavní trenér se nechal slyšet, že se tuzemský talent vrátí a od pondělka bude „hrát hodně“. Po dvoudenní pauze narazí s týmem na jednoho z nejtěžších soupeřů, který se, zdá se, našel.
Předpokládaná sestava ČR proti Švédsku
Kořenář (Pavlát) - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.
Však vedl vyrovnaný boj s odskočenou Kanadou (3:5), který ztratil až ve třetí třetině. A výborně pak Tre Kronor odehráli nedělní severský souboj s Dánskem, které hravě zdolali 6:2. Tento duel ale zároveň vzhledem ke kratšímu odpočinku představuje šanci pro Čechy.
Kouč Sam Hallam má na soupisce deset posil z NHL, zároveň se ale nebál vsadit na mladé a nezkušené. Na velkém turnaji mu debutuje hned třináctka hokejistů.
„Mají hodně podobný tým jako na posledním akci v Euro Hockey Tour,“ říká Kovařčík a připomíná vítězství 3:1 v Ängelholmu. „Přijelo ještě pár jmen z NHL, asi víme, co čekat. Na videu si to rozebereme, potřebujeme hrát stejně jako nedávno u nich. Teď to nebude jiné. Až na zkušenější hráče, kteří tomu trošku přidají, ale ty máme v týmu taky.“
Kromě setkání v rámci evropského seriálu, který Seveřané suverénně ovládli, se obě mužstva naposledy potkala loni ve čtvrtfinále na mistrovství světa ve Stockholmu, kde nabitý výběr domácích přehrál národní tým 5:2.
