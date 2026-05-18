Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Švédsko. První velký test, napraví hokejisté po fiasku dojem proti favoritovi?

  10:00
Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní porážku od Slovinců (2:3P), která národnímu týmu ztěžuje i boj o čtvrtfinále. Jak nyní zareaguje? Utkání můžete sledovat od 20.20 v podrobné online reportáži.

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku. | foto: ČTK

Češi jistě očekávali, že do pondělního klání vstoupí s šesti body. Taky úvodní páteční duel s Dány poměrně v klidu zvládli (4:1), jenže o den později už přišlo selhání, historická porážka s jediným bodem. A komplikace pro další průběh turnaje.

ONLINE: Česko vs. Švédsko

Třetí vystoupení hokejistů na MS 2026 sledujeme podrobně od 20.20.

„Snad to bylo naše poslední klopýtnutí, žádné už si teď dovolit nemůžeme,“ ví dobře asistent trenéra Tomáš Plekanec. „Ve hře musí být detaily, které nám chyběly. Nebylo tam zakončení, tlak do brány, rotovali jsme místo toho po stranách, u mantinelů a před bránou bylo málo hráčů, chce to víc chytrosti, nápad, co by v tom prostoru vytvořil přečíslení.“

Znát je to i na přesilovkách. Byť je národní tým nehraje špatně a vytváří si šance, na úspěšný zásah čeká. A i tady bývalý útočník Plekanec uznává, že je co zlepšit. Jeho tým ve speciálních formacích ztrácí, od Dánů i Slovinců totiž inkasoval vždy po jedné brance v jejich přesilovkách.

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Po sobotním selhání lze očekávat také změny v sestavě, totéž připouštěl i trenérský štáb. Jen je pochopitelně držel v utajení.

Svěřenci Radima Rulíka s poslední porážkou pracují i s jako motivací navíc do důležitého duelu, v němž chtějí o to víc uspět.

„Cítím, že to tak máme všichni nastavené. Bylo to tak i v sobotu, jen výsledek neodpovídal hře,“ mínil útočník Michal Kovařčík. „Bohužel, stalo se. Myslím, že je lepší to teď hodit za hlavu a dívat se dál.“

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

A souhlasil také další forvard Jan Mandát: „Je třeba se dívat dál. Musíme se z toho oklepat, teď nás čeká důležitý zápas, v němž uděláme vše, abychom vyhráli.“

Dost možná bez útočníka Pardubic, který se objevil v první lajně s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Na úkor zámořské posily Matěje Blümela, kterého kouč Rulík nechal kontroverzně mimo sestavu.

Hlavní trenér se nechal slyšet, že se tuzemský talent vrátí a od pondělka bude „hrát hodně“. Po dvoudenní pauze narazí s týmem na jednoho z nejtěžších soupeřů, který se, zdá se, našel.

Předpokládaná sestava ČR proti Švédsku

Kořenář (Pavlát) - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.

Však vedl vyrovnaný boj s odskočenou Kanadou (3:5), který ztratil až ve třetí třetině. A výborně pak Tre Kronor odehráli nedělní severský souboj s Dánskem, které hravě zdolali 6:2. Tento duel ale zároveň vzhledem ke kratšímu odpočinku představuje šanci pro Čechy.

Kouč Sam Hallam má na soupisce deset posil z NHL, zároveň se ale nebál vsadit na mladé a nezkušené. Na velkém turnaji mu debutuje hned třináctka hokejistů.

„Mají hodně podobný tým jako na posledním akci v Euro Hockey Tour,“ říká Kovařčík a připomíná vítězství 3:1 v Ängelholmu. „Přijelo ještě pár jmen z NHL, asi víme, co čekat. Na videu si to rozebereme, potřebujeme hrát stejně jako nedávno u nich. Teď to nebude jiné. Až na zkušenější hráče, kteří tomu trošku přidají, ale ty máme v týmu taky.“

Kromě setkání v rámci evropského seriálu, který Seveřané suverénně ovládli, se obě mužstva naposledy potkala loni ve čtvrtfinále na mistrovství světa ve Stockholmu, kde nabitý výběr domácích přehrál národní tým 5:2.

Jak jejich setkání dopadne letos? Sledujte online, od 20.20.

18. 5. 2026 20:20
Švédsko : Česko
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švýcarsko ve městech Curych a Fribourg. Šampionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

Netradiční bitvu si podmanili Američané, uspělo také Rakousko a Lotyšsko

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Hokejový šampionát se rozjel, také v Curychu byla v neděli na programu tři utkání. Rozpis skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou zvládl favorit (1:5). V duelu...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno 

Slováci zapsali druhou výhru, severské derby ovládlo Švédsko. Slaví i Norsko

Norští hokejisté oslavují gól Jacoba Berglunda.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B nabídl i...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  22:48

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

17. května 2026  22:46

Švédsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Po nečekané dřině se Slovinskem vyzvou čeští hokejisté na MS ve Švýcarsku jednoho z největších favoritů na zlato, Švédsko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas sledovat živě, i další...

17. května 2026  21:29

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

17. května 2026  20:10

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

17. května 2026  20:04

Z debutu měl trému, sociální sítě vypíná. Není čas na svěšené hlavy, burcuje Mandát

Jan Mandát se raduje s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou z gólu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Premiéru na mistrovství světa si maloval jinak, mnohem veseleji. Sice se asistencí podílel na druhém gólu, historická porážka 2:3 v prodloužení se Slovinskem ale nad osobním zápisem převážila. „I já...

17. května 2026  18:38

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi koušou trpkou porážku a dál hledají sestavu

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

17. května 2026  17:04

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Čeští hokejoví reprezentanti dostávají instrukce na tréninku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Sobotní nezdar se Slovinskem (2:3 v prodloužení) sledoval jen z tribuny. O den později vyjel Matěj Blümel na led v malé hale ve Fribourgu jako první. Čeští hokejisté zařadili do programu úvodního...

17. května 2026  15:48,  aktualizováno  16:17

