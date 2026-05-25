Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Norsko. Zastaví národní tým krasojízdu rozjetých Seveřanů?

Autor: ,
  8:00
Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem, které na turnaji překvapuje svými výkony. Týmy si zopakují zápas ve skupině z loňského MS v Dánsku. Utkání můžete sledovat od 16.20 hodin v podrobné online reportáži.

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem. | foto: CTK / Petrasek RadekČTK

„Vybojovat čtvrtfinále bylo úplně základním cílem. Povedlo se nám to, týmu patří obrovský dík,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Spousta otazníků ale stále visí kolem soupeře, se kterým se český tým v prvním kole play off potká. Takhle dopředu trenér Radim Rulík ovšem nepřemýšlí. „Koukám jenom na zítra a na Nory, dál ne. Veškerá koncentrace je na utkání, Norové se prezentují výborným hokejem. Zlepšují se. Bude to velice těžké.“

Norové na turnaji ve Fribourgu předvádí senzaci. Z dosavadních pěti zápasů vyhráli tři, o bod obrali dokonce favorizovanou Kanadu. V tabulce jim před pondělním zápasem patří čtvrté a zároveň poslední postupové místo. Před sebou mají ještě dva zápasy.

„Musím říct, že Norové hrají letošní šampionát úžasně. S Kanadou ztratili zápas až v její power play a v prodloužení, porazili Švédy, ale ne nějakým šťastným výkonem. Hrají agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, dobře bruslí. Jejich výsledky jsou naprosto zasloužené, není to žádná náhoda,“ doplnil Kalous.

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

K vyřazovacím bojům se Norsko přiblížilo právě i sobotním vítězstvím nad Švédy, které porazilo 3:2. Aby měli jistou účast ve čtvrtfinále, stačí jim Čechy porazit jakýmkoli způsobem.

„Máme sebevědomí. Hráli jsme dosud velmi dobrý turnaj. Snad v tom budeme pokračovat i proti Čechům,“ hlásil jednadvacetiletý norský útočník Noah Steen, který se s pěti brankami řadí mezi nejlepší střelce turnaje.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

„Je vidět, že umějí dobře bránit i bruslit, zároveň se dokážou dostat do brejků, na to musíme dávat pozor. Budeme na ně muset vlítnout jako na Švédy. Na turnaji ukazují, že je není radno podceňovat. Musíme se dobře připravit a urvat to,“ řekl český útočník Jaroslav Chmelař.

Norský tým navíc v neděli oznámil příjezd posily. Kádr severského týmu rozšíří útočník Michael Brandsegg-Nygard, který se představí už na svém čtvrtém mistrovství světa. Do Švýcarska by měl přicestovat v neděli, dá se tak předpokládat, že se představí už v pondělním duelu proti Česku.

Předpokládaná sestava ČR

Kořenář - Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas - M. Kaut, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Kubalík - D. Voženílek, Melovský, Blümel - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.

Oba týmy se na MS utkaly i loni, Češi díky vítěznému gólu Davida Pastrňáka vydřeli výhru 2:1. Se Seveřany prohráli na šampionátech jen v roce 2010 v základní skupině v Mannheimu po výsledku 2:3. Od té doby uspěl národní tým proti Norsku na MS desetkrát za sebou.

„Češi jsou vždycky velmi těžký soupeř. Umí si přihrát, mají dovednosti. Musíme hlavně zregenerovat, jen lehce si užít výhru. A pak zase zpátky do práce, abychom byli v pondělí čerství. Zkusíme vytáhnout další skvělý výkon,“ doplnil norský gólman Henrik Haukeland.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

