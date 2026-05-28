Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

  8:00
Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za soupeřem musel stěhovat do Curychu. Pokud utkání prohraje, půjde o poslední zápas kouče Radima Rulíka na střídačce. Utkání můžete sledovat od 16.20 v podrobné online reportáži.

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku. | foto: ČTK

Národní tým po úterní porážce s Kanadou (2:3) skončil v tabulce na třetím místě. Ve středu ráno tak hokejisté balili kufry a přesunuli se do 150 kilometrů vzdáleného Curychu, kde turnaj posléze o víkendu také skončí.

„Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom na čtvrtfinále zůstali ve Fribourgu. Nedá se nic dělat. Musíme se hlavně maximálně připravit na čtvrtfinále,“ uvedl obránce Michal Kempný.

„Není to daleko. Nemusíme nikam letět, takže to není tak hrozné. A oni hráli večer taky,“ připomněl kapitán Roman Červenka, že Finové absolvovali poslední skupinové klání ve stejný čas proti Švýcarsku jako Češi proti Kanadě.

Finové na turnaji v základní skupině předváděli výborné výkony. Za prvních šest startů neztratili jediný bod a měli z nich skvělé celkové skóre 29:7.

První prohru na turnaji jim uštědřilo stejně rozjeté Švýcarsko (2:4), se kterým svedli vyrovnaný boj o první místo v tabulce skupiny A. Na čelo nakonec dosáhli domácí, a Finové tak v pořadí s 18 body skončili druzí, což jim přisoudilo čtvrtfinálový zápas proti Čechům.

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

„Kvalitní soupeř. Hráli jsme proti nim v přípravě před mistrovstvím světa. Zkušený tým, nečeká nás nic jednoduchého. Teď už zápasy budou jen těžké. Musíme se maximálně připravit, abychom to zvládli,“ prohlásil Kempný.

Více než polovina hráčů finského mužstva hraje v NHL. Jsou mezi nimi i útočníci Anton Lundell a Aleksander Barkov z Floridy. Za Panthers si v závěru základní části NHL zahrál i český obránce Marek Alscher.

„S Barkovem jsme se na Floridě pozdravili, ale nijak moc jsme se nikdy nebavili,“ uvedl mladý bek a dodal recept na Finy „Jsou dobří bruslaři, ale uděláme všechno, abychom postup urvali. Důležité je, abychom si zachovali nastavení ze zápasu s Kanadou.“

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Trenér Rulík věří, že zlepšení, které jeho svěřenci předvedli v úterním duelu jim ve čtvrtek pomůže uspět. „Uděláme maximum, abychom odvedli co nejlepší výkon. Věřím, že směrem ke čtvrtfinále nám může pomoct těžký zápas, který jsme absolvovali proti Kanadě.“ Pokud Češi důležitý duel zvládnou, o víkendu se představí v medailových bojích.

Vítězstvím národního týmu by si Rulík pobyt na české střídačce prodloužil. Reprezentační kouč si před začátkem turnaje přál rozloučit se s mužstvem týmovým úspěchem.

„Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete i trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, není to jedna věc,“ uvedl.

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Na MS se oba celky střetnou po dvou letech. V Praze načali Češi tažení za zlatem výhrou nad Finy 1:0 po samostatných nájezdech. Od té doby se týmy utkaly osmkrát v Euro Hockey Tour, každý z nich si připsal po čtyřech výhrách. Naposledy se 9. května na Švédských hrách v Ängelholmu radovali Finové po výsledku 3:2.

Ve čtvrtfinále se potkají poprvé po pěti letech, tehdy Češi pod vedením kouče Filipa Pešána podlehli Suomi 0:1.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Premium
Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi vyzvou Finsko. Komu bude fandit Bouzková?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem už je čeká v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o...

27. května 2026  22:47

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Finský kapitán Barkov se raduje z gólu do švýcarské brány.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takový návrat čekal málokdo. Snad ani ve Finsku s ním úplně nepočítali. „Je ale úžasné, že se tak rozhodl!“ neskrýval nadšení finský kouč Antti Pennanen ještě před startem mistrovství světa....

27. května 2026  19:48

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z...

Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez...

27. května 2026  14:34

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina...

27. května 2026  12:47

Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Premium
Čeští hokejisté David Moravec a Martin Procházka oslavují vítěznou trefu ve...

Stále se mi v paměti promítají jedinečné okamžiky ze šampionátu, na němž před 25 lety vyvrcholilo české panování v hokejové říši. Například kouzelný zásah Jiřího Dopity, který v prodloužení finále...

27. května 2026

