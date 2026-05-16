Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Robert Rampa
  23:11aktualizováno  23:42
Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika Pavláta, stejně jako nestačily góly Martina Kauta a Lukáše Sedláka. Právě Sedlák se zlobil na rozhodčí po vyrovnávacím gólu na 2:2, u něhož měl pocit, že kvůli provinění Slovince při vhazování neměl platit.
Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem. | foto: Reuters

Místo radosti ze snadného duelu a tří „povinných“ bodů do tabulky skupiny B bude muset česká reprezentace řešit nepříjemné otázky.

Česko – Slovinsko

Druhý duel na MS jsme sledovali podrobně

Co vedlo k prohře se Slovinskem? Proč Česko neproměnilo víc šancí ze 34 střel, když soupeři na tři branky stačilo 17 pokusů?

A udělal trenér Radim Rulík dobře, když posadil zdravého útočníka Matěje Blümela jen na tribunu a na jeho místě dal šanci Janu Mandátovi? Nebo by čeští hokejisté měli Slovince porazit nehledě na přítomnost, či nepřítomnost jednoho hráče, protože v sestavě i tak měli dost kvalitních hráčů?

„Takhle jsme si to nepředstavovali. Nešli jsme si za tím... Přestříleli jsme je, ale nebyli jsme před bránou, netlačili jsme se tam a to asi rozhodlo. Spoustu situací jsme přehrávali,“ vykládal po prohře útočník Kaut.

Zásadní a diskutabilní moment přišel ve 49. minutě, kdy Slovinsko vyrovnalo na 2:2. Gól vstřelil Anže Kuralt bombou z mezikruží, proti které se brankář Pavlát nestihl přesunout.

Měl ale platit? Sedlák se ihned po inkasované brance otočil k rozhodčímu a ohradil se vůči průběhu vhazování. Opakované záběry ukázaly, že mu Rok Tičar na buly vlastní holí odsunul hokejku z červeného puntíku a znemožnil mu puk zahrát.

Tičar ho tak snadno získal pro svůj tým a Kuralt pro Slovinsko získal nečekané skóre 2:2.

Pořád ale Česku zbývalo dost času získat výhru pro sebe a nevysvětluje to ani nezvládnuté prodloužení.

I v něm byli Slovinci aktivnější, útok zakládali jako první, národní tým se k puku pořádně dostal až po minutě, kdy do útoku vyjeli obránce Tomáš Galvas a útočník Jakub Flek.

Galvas vzal nakonec akci na sebe, po nahrávce od Fleka míchal s pukem a najel si od mantinelu do středu hřiště, jenže v kritický moment mu přeskočil hůl a přišel o něj.

Slovinci okamžitě vystartovali do protiútoku, sám na bránu pelášil Marcel Mahkovec stíhaný Flekem. Mahkovec ale měl spoustu prostoru a přesnou ranou umístil puk k pravé tyči.

Podívejte se na rozhodující gól Slovinců:

A zrodila se historická výhra Slovinců, kteří na šampionátu hlavně usilují o to, aby nesestoupili z elitní kategorie.

Do zápasu Češi vstoupili dobře, aktivně. Uvedli se skvělou přesilovou hrou, kdy pětice Tomášek, Červenka, Hronek, Melovský a Sedlák měla dohromady asi deset výborných šancí. Jen bez správného zakončení.

V desáté minutě naopak slavili první Slovinci. Pavlátův spoluhráč z Tampere Matic Török poslal puk bekhendem z otočky tak, že se odrazil od tyčky do brány. Vedení drželi až do druhé třetiny.

Ve 25. minutě ujel sám na brankáře Matěj Melovský a při zakončení byl faulovaný. Ještě než ale rozhodčí stihli přerušit hru, situaci dojel Kaut a dostrčil puk za čáru. 1:1.

Podívejte se na Kautův gól:

Na konci druhé třetiny přidali Češi druhý gól jako odměnu za zvyšující se tlak. Sedlák se dostal k puku po střele obránce Michala Kempného a bekhendem ho poslal do brány.

V dalších minutách Češi především pálili své šance, například Melovský trefil tyč, Kubalík mířil těsně mimo a nedařilo se ani jiným elitním útočníkům.

Třetí třetinou se hokejisté ne vyloženě protrápili, ale radost z ní mít nemohli. Většinu vybojovaných šancí pak pochytal brankář Lukáš Horák.

Podívejte se na Sedlákův gól:

Až si Slovinci došli pro nečekaný triumf.

Další šanci budou mít čeští hokejisté v pondělí, kdy se od 20:20 utkají s favorizovaným Švédskem.

Mistrovství světa v hokeji 2026
16. 5. 2026 20:20
Konec zápasu
Slovinsko : Česko 3 : 2P
(1 : 0, 0 : 2, 1 : 0, 1 : 0)
Góly:
9:49 M. Török (J. Drozg, R. Sabolič), 48:28 A. Kuralt (J. Goličič, R. Tičar), 61:14 M. Mahkovec (R. Tičar)
24:44 M. Kaut (M. Melovský), 37:14 L. Sedlák (M. Kempný, J. Mandát)
Sestavy:
L. Horák - B. Gregorc, J. Goličič - A. Crnovič, A. Magovac - M. Štebih, J. Ćosić - R. Bohinc - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - Ž. Jezovšek, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, L. Maver, J. Drozg - F. Sitar, J. Sodja, M. Beričič - N. Simšič
D. Pavlát - M. Kempný, F. Hronek - L. Hájek, T. Cibulka - J. Ticháček, M. Alscher - T. Galvas - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - D. Voženílek, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík, M. Melovský, M. Kaut - O. Beránek, M. Kovařčík , J. Chmelař - J. Černoch

Vyloučení: 3:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 32:14, Počet diváků: 5 528

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Švýcaři na MS zvítězili podruhé, šest bodů mají i Finové. Rakousko si zastřílelo

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi hrají druhý zápas, brankář Dostál nepřijede

Kanaďané deklasovali Italy, zářil Celebrini. Slováci vstoupili do MS výhrou nad Nory

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

