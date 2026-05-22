Bacha, jdou Kanaďani! Jak Jágr utekl ze záchodu a Reichela srovnávali s Gretzkým

Většinu zápasů odehráli v Bernu, ale premiéru na mistrovství (7:1 proti Spojeným státům) si odkroutili jinde. Ve Fribourgu, v dnešní BCF Areně, která tehdy nesla název Patinoire Saint-Léonard. Na stejném místě, kde nyní čelí soupeřům výběr kouče Rulíka.
Jednomu bylo devatenáct, dvěma dokonce osmnáct. Mimořádně talentovaní, na tak velké mezinárodní akci neokoukaní. V kabině tiší, na ledě šikovní a správně drzí.
Jaromír Jágr. Robert Reichel. Robert „Bobby“ Holík. V pořadí formací až čtvrtý československý útok, který se i tak stal postrachem celého turnaje.
„Z pohledu dnešní doby úplné sci-fi,“ usměje se Martin Hosták, jeden z členů bronzového výběru, v té době opora Sparty.
Psalo se o nás jako o nejlepších hokejových teenagerech světa.