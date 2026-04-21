Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

  6:59
Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo přichází v úvahu?
Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins. | foto: Winslow TownsonReuters

Pavel Zacha (18) i David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví v zápase s Buffalo...
Pavel Zacha (18), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Boston Bruins...
Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...
Morgan Geekie, Pavel Zacha a David Pastrňák (zleva) slaví gól Boston Bruins.
9 fotografií

Aktuálně probíhá první kolo play off, MS ve Fribourgu a Curychu začíná 15. května. Do té doby skončí v NHL několik sérií a jednotlivé reprezentace vyhlížejí posily.

Mezi nimi i Češi.

Koho trenéři sledují?

Třeba hned pět brankářů v čele s Lukášem Dostálem, kromě něj plní roli jedničky ještě Jakub Dobeš, Daniel Vladař nebo Karel Vejmelka.

Jediný obránce v akci je Radko Gudas, David Špaček a David Jiříček v sestavách svých týmů aktuálně nefigurují, ale čekají na šanci.

Češi v play off NHL
Brankáři
Lukáš DostálAnaheim Ducks
Jakub DobešMontreal Canadiens
Daniel VladařPhiladelphia Flyers
Karel VejmelkaUtah Mammoth
Vítek VaněčekUtah Mammoth
Obránci
Radko GudasAnaheim Ducks
David ŠpačekMinnesota Wild
David JiříčekPhiladelphia Flyers
Útočníci
David PastrňákBoston Bruins
Pavel ZachaBoston Bruins
Martin NečasColorado Avalanche
Tomáš HertlVegas Golden Knights
Radek FaksaDallas Stars

Play off hrají také osvědčené jistoty v útoku David Pastrňák nebo Pavel Zacha v Bostonu, Martin Nečas v Coloradu, Tomáš Hertl ve Vegas nebo uzdravený Radek Faksa, jenž se vrátil na soupisku Dallasu.

Rozbíhá se i play off farem, kde se do akce dostává více českých hokejistů a někteří z nich by mohli v případě vyřazení pomýšlet na šanci v reprezentaci.

Češi v play off AHL
Brankáři
Michal PostavaGrand Rapids Griffins
Šimon ZajíčekProvidence Bruins
Jakub ŠkarekSan Jose Barracuda
Obránci
Mikuláš HovorkaCharlotte Checkers
Dominik BadinkaChicago Wolves
Marek AlscherCharlotte Checkers
Jakub DvořákOntario Reign
Stanislav SvozilCleveland Monsters
Radim MrtkaRochester Americans
Útočníci
Matěj BlümelProvidence Bruins
Matyáš ŠapovalivHenderson Silver Knights
Jakub BrabenecHenderson Silver Knights
Jakub RychlovskýGrand Rapids Griffins
Ondřej BecherGrand Rapids Griffins
Eduard ŠaléCoachella Valley Firebirds
Ivan IvanColorado Eagles
Jan MyšákSan Diego Gulls
Jakub ŠtanclSpringfield Thunderbirds
Jan JeníkOntario Reign
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem...

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

Cítit se komfortně, to by byla sebevražda, říká Sedlák. Konflikty? Spíš pro novináře

Pardubický útočník Lukáš Sedlák

Závěr okořenil ostrý pěstní souboj domácího Patrika Poulíčka s Petrem Sikorou. Během úklidu kaluže krve z ledové plochy už se však Pardubice mohly ve druhém finále hokejové extraligy těšit z výhry...

19. dubna 2026  22:20

