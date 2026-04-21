Aktuálně probíhá první kolo play off, MS ve Fribourgu a Curychu začíná 15. května. Do té doby skončí v NHL několik sérií a jednotlivé reprezentace vyhlížejí posily.
Mezi nimi i Češi.
Koho trenéři sledují?
Třeba hned pět brankářů v čele s Lukášem Dostálem, kromě něj plní roli jedničky ještě Jakub Dobeš, Daniel Vladař nebo Karel Vejmelka.
Jediný obránce v akci je Radko Gudas, David Špaček a David Jiříček v sestavách svých týmů aktuálně nefigurují, ale čekají na šanci.
|Brankáři
|Lukáš Dostál
|Anaheim Ducks
|Jakub Dobeš
|Montreal Canadiens
|Daniel Vladař
|Philadelphia Flyers
|Karel Vejmelka
|Utah Mammoth
|Vítek Vaněček
|Utah Mammoth
|Obránci
|Radko Gudas
|Anaheim Ducks
|David Špaček
|Minnesota Wild
|David Jiříček
|Philadelphia Flyers
|Útočníci
|David Pastrňák
|Boston Bruins
|Pavel Zacha
|Boston Bruins
|Martin Nečas
|Colorado Avalanche
|Tomáš Hertl
|Vegas Golden Knights
|Radek Faksa
|Dallas Stars
Play off hrají také osvědčené jistoty v útoku David Pastrňák nebo Pavel Zacha v Bostonu, Martin Nečas v Coloradu, Tomáš Hertl ve Vegas nebo uzdravený Radek Faksa, jenž se vrátil na soupisku Dallasu.
Rozbíhá se i play off farem, kde se do akce dostává více českých hokejistů a někteří z nich by mohli v případě vyřazení pomýšlet na šanci v reprezentaci.
|Brankáři
|Michal Postava
|Grand Rapids Griffins
|Šimon Zajíček
|Providence Bruins
|Jakub Škarek
|San Jose Barracuda
|Obránci
|Mikuláš Hovorka
|Charlotte Checkers
|Dominik Badinka
|Chicago Wolves
|Marek Alscher
|Charlotte Checkers
|Jakub Dvořák
|Ontario Reign
|Stanislav Svozil
|Cleveland Monsters
|Radim Mrtka
|Rochester Americans
|Útočníci
|Matěj Blümel
|Providence Bruins
|Matyáš Šapovaliv
|Henderson Silver Knights
|Jakub Brabenec
|Henderson Silver Knights
|Jakub Rychlovský
|Grand Rapids Griffins
|Ondřej Becher
|Grand Rapids Griffins
|Eduard Šalé
|Coachella Valley Firebirds
|Ivan Ivan
|Colorado Eagles
|Jan Myšák
|San Diego Gulls
|Jakub Štancl
|Springfield Thunderbirds
|Jan Jeník
|Ontario Reign