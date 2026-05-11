Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Nebo vás snad ještě před měsícem napadlo, že české barvy budou reprezentovat Matyáš Melovský nebo Marek Alscher?
Sázka na neokoukané tváře potěší ty, kteří volají po dříve či později nutném omlazení. Zamíchat kartami, občerstvit soupisku, vstoupit lehce do neznáma a zavelet: Teď máte šanci. Tak se předveďte!
Přesně tak národní tým činí. Z velké části i vinou okolností včetně vyššího počtu omluvenek, v olympijském roce očekávatelnou skutečností. Únava, zranění, rodinné povinnosti, to vše jsou důvody, proč některé stálice tentokrát zůstávají doma. A proč na soupisce najdete hned deset hráčů, kteří se na šampionátu představí poprvé v kariéře. „Byla to jedna z nejtěžších nominací, co jsem dával dohromady,“ přiznal upřímně Rulík.
Už na startu přípravy vzkázal, že chce mladíky vidět v akci. Okouknout si je, otestovat je v různých situacích a vyhodnotit si, zda zvládnou učinit další krok.
Někteří ukázali, že ještě potřebují dozrát. Jiní naopak předvedli, že jsou připraveni.
Třeba Matyáš Melovský, nadějný útočník a možná největší překvapení na soupisce, výkony na turnajích v Českých Budějovicích i švédském Ängelholmu bezpochyby přesvědčil. „Zažil jsem ho už v juniorech. Velice šikovný pravák, dobře hrající na malém prostoru. Jednoznačně budoucnost našeho hokeje... Ale to je i Petr Sikora, který se nám nevešel,“ vysvětloval Rulík.
Místo si vysloužil také Tomáš Galvas z Liberce, dravý obránce a stříbrný medailista z posledního mistrovství světa juniorů, nebo Tomáš Cibulka, jenž si v extralize v dresu Českých Budějovic řekl o nováčkovskou smlouvu v Edmontonu.
Do kolonky neozkoušených zapadá i Jaroslav Chmelař. I když v sezoně odehrál takřka třicítku zápasů za New York Rangers, musel si Rulíka získat. Stačila mu necelá tři utkání, dokázal to i přes zranění, kvůli němuž na generálku před mistrovstvím ani neodcestoval.
Ale stihl se dát zdravotně dohromady, stejně jako Filip Hronek, klíčový obránce, největší hvězda týmu a jedna ze dvou posil z NHL. Adam Klapka, třetí kandidát působící v zámoří, se naopak na soupisku nevešel. Ještě se čeká na brankáře Daniela Vladaře, jenž po vyřazení Philadelphie z play off půjde na zdravotní prohlídku.
Závěrečné škrty odnesli také Libor Zábranský, Mikuláš Hovorka, Filip Pyrochta, Petr Sikora, Radovan Pavlík, Kristian Reichel i Michal Kunc.
K týmu se naopak před šampionátem připojí Matěj Blümel, Lukáš Sedlák i čtyřicetiletý Roman Červenka, od něhož se bude znovu žádat, aby táhl produktivitu a rozhodoval zápasy.
„Volal jsem mu dva dny po posledním finále, dohodli jsme se okamžitě. S Lukášem jsme si dali týden na rozhodnutí, poté mi zavolal, že má zájem,“ popisoval Rulík.
Rozdílový hokejista Červenkova kalibru by se mu hodil i na Švédských hrách, kde Češi skončili třetí. Postrádali větší vyzrálost, zkušenosti i soulad, rozdíl proti soupeřům s nabitějšími sestavami byl v některých fázích zápasů znatelný. Zvlášť při porážce 2:3 s Finskem a závěrečném debaklu 1:6 se Švýcarskem.
Málo důvodů ke spokojenosti, spousta podnětů k zamýšlení. Pro trenéry velice cenných, turnaj měl přinést poslední potřebné informace a rozlousknout, kudy se při skládání nominace vydat.
Testovací fáze je u konce, řada nových jmen úspěšně prošla. Na mistrovství světa už budou prioritou výsledky.