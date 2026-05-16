Mistrovství světa v hokeji 2026

Česká komunita pospolu i zábrany proti teroristům. Jak se fandí ve Švýcarsku

Šimon Tittel
  11:09
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Hned si všimnete, že něco nesedí. Na zahrádce slunečníky s logem Kofoly, před vchodem postávají hokejoví fanoušci s půllitry zakončenými kozlím rohem. Klasický obrázek z restaurací během hokejového světového šampionátu? Jenže nejde o Prahu, Brno ani jiná česká sídla. Tohle je Biel, Švýcarsko. A i tady se národnímu týmu fandí jako doma.
Martin Kaas, výčepní restaurace Appetit ve švýcarském Bielu během hokejového šampionátu. | foto: Šimon Tittel, MF DNES

Martin Kaas, výčepní restaurace Appetit ve švýcarském Bielu během hokejového šampionátu. | foto: Šimon Tittel, MF DNES

Kuchař Leoš Reissig (vlevo) a výčepní Martin Kaas z restaurace Appetit ve švýcarském Bielu.
České pivo ve Švýcarsku? Žádný problém! Můžete si jej dopřát třeba v restauraci Appetit ve švýcarském Bielu.
Zábrany před restaurací Appetit ve švýcarském Bielu.
Česká restaurace Appetit ve švýcarském Bielu a její nabídka.
Když asi hodinu před utkáním proti Dánsku k restauračnímu zařízení Appetit přicházím, atmosféra hokejového šampionátu na mě zrovna na první dobrou nedýchne. A nejenom kvůli tomu, že vydatně mrholí.

Na jedné z hlavních tříd, která s podnikem sousedí, vyhrává pochodová kapela melodii z Indiana Jonese. Tá ta da táá! Festival Eidgenössisches Musikfest burácí, že by se i Harrison Ford před valící se kamen vrhnul.

Nicméně vstupuju do vnitřního salónku. Za běžných povětrnostních podmínek by byla zahrádka zaplněná, tentokrát jsou ale okolnosti jiné. Výrazně méně příznivé.

I tak je už restaurace našlapaná, bez rezervace si ve skromných prostorech nesednete. České šály, sem tam dres. Do toho i švýcarští fanoušci, kteří zahajovací zápas svých miláčků oželeli. Byť s nelibostí.

„Hrajete jen proti Dánům, my proti Američanům, olympijským vítězům!“ zahlásí jeden z nich.

A asi dvacet minut před utkáním spustí: „Hopp Schwiiz!“ Načež výčepní a spolumajitel v jedné osobě Martin Kaas se šibalským úsměvem přepne kanál ze švýcarské stanice přenášející domácí zápas na Českou televizi.

Zábrany před restaurací Appetit ve švýcarském Bielu.

Přitom před restaurací se vám nabídne vyloženě nečeský obrázek, aspoň tedy v nedávné minulosti to tak platilo. Hned vedle Appetitu stojí mohutné červenobílé pylony, to aby nějaký šílenec nenajel do davu.

Nicméně uvnitř je atmosféra výrazně uvolněnější.

Češi získávají první přesilovku. „Výborně, kluci! Toho musíme využít,“ hřmí podnikem. Prodlouženou početní výhodu Rulíkovi svěřenci ještě nezužitkují, ovšem o chvíli později už Dominik Kubalík otevře český střelecký účet na světovém šampionátu.

A fandové blázní. „Já to slyšel až do kuchyně!“ vyletí druhý ze spolumajitelů, kuchař Leoš Reissig, a přiběhne před televizi, kde už čeští hokejisté záhy přidávají druhý zásah.

Kuchař Leoš Reissig (vlevo) a výčepní Martin Kaas z restaurace Appetit ve švýcarském Bielu.

Klasický český humor protkaný vrozeným pesimismem samozřejmě nechybí. A tak se musím mlčky pousmát, když zaslechnu: „Jó, proti Dánům, to jsme hrdinové. Jen počkejte, až přijde někdo, kdo umí hrát hokej.“

Nebo ve druhé třetině, když Daniel Voženílek míří na trestnou lavici: „My hrajeme v oslabení přece líp než v přesilovce!“ A po třech sekundách... „Beru to zpátky.“

Nelze však pominout fakt, že fandění českým výběrům v zahraničí má své kouzlo. Vždyť zrovna Appetit je místem, kde se příznivci národního týmu srocují pravidelně, ať už jde o mistrovství světa, nedávné olympijské hry nebo třeba menší akce.

„Jsem zvyklý už z Česka, že sport lidi sbližuje. Fotbal, hokej... Je super, že se lidi dokážou takhle sejít. A k tomu si můžou dát jak české pivo, tak jídlo,“ vykládá výčepní Martin.

S kuchařem Leošem, se kterým během koronavirové pandemie dal dohromady plán na „českou“ restauraci v bilingvním Bielu, přichystali na páteční večer řízek s bramborovým salátem, tatarák nebo sekanou. „Zimní sezona už skončila, to jsme měli svíčkovou, hovězí guláš i segedín. Teď už se snažíme menu aspoň trochu odlehčit.“

Zároveň si čeští provozovatelé pochvalují, že atmosféra při zápasech bývá vždy přátelská. „Dokázali jsme vytvořit komunitu lidí, která se navzájem velice respektuje. Když hrají Češi, jsou Švýcaři vždy na naší straně. A my jim to vracíme,“ dodává Kaas.

Během duelů se běžně dostává i na kulturní debaty. Jakmile se Dánové už jen marně snaží o zvrácení nepříznivého stavu, jeden ze Švýcarů vyzvídá: „A to si všichni Češi rozumíte?“ „Někde mají dialekty. Třeba na Hané mluví hanácky. Hánisch, chápeš?“

České pivo ve Švýcarsku? Žádný problém! Můžete si jej dopřát třeba v restauraci...
Česká vlajka v restauraci Appetit ve švýcarském Bielu.

Z podhůří Jury je to do Fribourgu, kde čeští hokejisté hrají základní skupinu světového šampionátu, slabá hodinka. Jenže získat lístky nebylo zase tak snadné. A tak skupinka našinců vzala zavděk prostornou obrazovkou, tradičními pokrmy a čepovanou jedenáctkou z Velkých Popovic.

Jakmile Češi dotáhnou duel do vítězného konce a Dánové se s nelibostí smiřují s porážkou 1:4, ozve se: „Schön!“ Fandové křičí, tleskají.

A že Švýcarsko v souběžně hraném duelu přemohlo Spojené státy, k radosti ještě přispívá.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Česká komunita pospolu i zábrany proti teroristům. Jak se fandí ve Švýcarsku

