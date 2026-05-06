Na Kladno kvůli vizi i trenérům. Kempný před MS radí mladým: Nebojte se hrát

Teď bojuje o šestou nominaci. A vzhledem k tomu, jak se proces jejího skládání vyvíjí, je velmi pravděpodobné, že na turnaji ve Švýcarsku nebude scházet.
„Čas v nároďáku si vždycky užívám, jsem tady hrozně rád,“ hlásil Kempný. „Všichni děláme a budeme dělat maximum pro to, abychom hráli dobrý hokej a dělali fanouškům radost.“
Patří k menšině, která se kromě blížícího se šampionátu představila také na olympiádě v Miláně. V kabině se rázem potkává s jinými tvářemi než před třemi měsíci.
Galvas. Cibulka. Alscher. Hovorka. To vše jsou jména mladých obránců, která stojí stále na začátku své cesty a s dospělým mezinárodním hokejem se teprve seznamují.
„Jsem moc rád, že se tlačí nahoru. Pár let jsme tady měli díru a čekali na to, kdy se ti kluci začnou prosazovat,“ pochvaloval si pětatřicetiletý mazák nástup mladší generace.
Když si o to řeknou, nemá problém jim poradit: „Hlavně, ať se nebojí hrát. Necítím z nich přehnaný respekt, chtějí se předvést. Když jsem byl mladý, také jsem nastupoval se staršími hráči, od kterých jsem se učil a koukal na ně, abych se zlepšoval. A tohle teď dělají přesně ti kluci v kabině.“
V kariéře už si lecčíms prošel. Ví, jaké to je získat Stanley Cup, před osmi lety slavil s Washingtonem. Zažil také domácí zlaté mistrovství v Praze.
V minulém ročníku si ale zase vyzkoušel něco nového. Angažmá ve Švédsku, konkrétně v Brynäs, s nímž vypadl ve čtvrtfinále play off (1:4 na zápasy s Växjö).
Zpátky domů ho nasměrovala i rodina. „V mojí situaci je pro mě bezpodmínečně na prvním místě, chci, aby byla spokojená. Neříkáme, že jsme tam nebyli šťastní, ale syn půjde brzy do školy a bude pro něj nejlepší, když budeme v Česku,“ vysvětloval.
V extralize nastupoval za Slavii, Kometu a Spartu, nadcházející sezonu stráví na Kladně, kde podepsal roční smlouvu a stal se třetí oznámenou posilou po útočnících Filipu Přikrylovi a Adamu Kubíkovi.
„Líbí se mi směr, jakým se klub ubírá. Vize do budoucna, jakou práci tam načali. Hrozně moc se na to těším,“ popsal faktory při výběru nového angažmá.
Rytíři po třinácti letech postoupili do play off, v předkole měli blízko k vyřazení Sparty (2:3 na zápasy). Pod majitelem Tomášem Drastilem se netají ambicemi. „Ale myslím si, že je brzo říkat, že budeme Spartu nebo Pardubice prohánět,“ hlásil Kempný.
Věří, že Kladno dál půjde správným směrem. I díky sportovnímu řediteli Tomáši Plekancovi, Radimu Rulíkovi a dalším členům současného trenérského štábu reprezentace, který se tam po mistrovství přesouvá.
„Jsou to profíci. Lidé, kteří vědí, co dělají,“ líčil. Vyhlíží také intenzivnější spolupráci s koučem obránců Markem Židlickým: „I když je mi pětatřicet, přemýšlím tak, že se chci pořád posouvat. Je pro mě důležité, že ho budu mít celý rok za zády, hokejově mi to pomůže.“
Teď se ale soustředí na povinnosti v národním mužstvu. Loni o šampionát na poslední chvíli přišel, vyřadilo ho zranění z utkání Českých her proti Švédsku.
Letos se jeho zkušenosti i vzhledem k případné nominaci mladíků mohou hodit.