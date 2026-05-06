Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Kladno kvůli vizi i trenérům. Kempný před MS radí mladým: Nebojte se hrát

Autor: ,
  11:40
Po roce v zahraničí je zpátky. Znovu v extralize, ale na nové adrese. „Zájem Kladna byl enormní už delší dobu,“ přiznal Michal Kempný. O jeho přesunu se šuškalo dlouho. Oficiální razítko přišlo v úterý, kdy zkušený bek odletěl s českými hokejisty na Švédské hry. Generálku na mistrovství světa, na němž už si v minulosti pětkrát zahrál.
Michal Kempný na tréninku národního mužstva.

Michal Kempný na tréninku národního mužstva. | foto: ?im?nek V?tČTK

Švédský útočník Isac Hedqvist padá na Michala Kempného.
Michal Kempný hovoří s novináři během reprezentačního srazu.
Michal Kempný, posila hokejového Kladna.
Český hokejový obránce Michal Kempný byl po příletu z olympijských her v dobré...
19 fotografií

Teď bojuje o šestou nominaci. A vzhledem k tomu, jak se proces jejího skládání vyvíjí, je velmi pravděpodobné, že na turnaji ve Švýcarsku nebude scházet.

„Čas v nároďáku si vždycky užívám, jsem tady hrozně rád,“ hlásil Kempný. „Všichni děláme a budeme dělat maximum pro to, abychom hráli dobrý hokej a dělali fanouškům radost.“

Hokejová reprezentace zamířila na Švédské hry s osmi novými hráči

Patří k menšině, která se kromě blížícího se šampionátu představila také na olympiádě v Miláně. V kabině se rázem potkává s jinými tvářemi než před třemi měsíci.

Galvas. Cibulka. Alscher. Hovorka. To vše jsou jména mladých obránců, která stojí stále na začátku své cesty a s dospělým mezinárodním hokejem se teprve seznamují.

„Jsem moc rád, že se tlačí nahoru. Pár let jsme tady měli díru a čekali na to, kdy se ti kluci začnou prosazovat,“ pochvaloval si pětatřicetiletý mazák nástup mladší generace.

Michal Kempný hovoří s novináři během reprezentačního srazu.

Když si o to řeknou, nemá problém jim poradit: „Hlavně, ať se nebojí hrát. Necítím z nich přehnaný respekt, chtějí se předvést. Když jsem byl mladý, také jsem nastupoval se staršími hráči, od kterých jsem se učil a koukal na ně, abych se zlepšoval. A tohle teď dělají přesně ti kluci v kabině.“

V kariéře už si lecčíms prošel. Ví, jaké to je získat Stanley Cup, před osmi lety slavil s Washingtonem. Zažil také domácí zlaté mistrovství v Praze.

V minulém ročníku si ale zase vyzkoušel něco nového. Angažmá ve Švédsku, konkrétně v Brynäs, s nímž vypadl ve čtvrtfinále play off (1:4 na zápasy s Växjö).

Zpátky domů ho nasměrovala i rodina. „V mojí situaci je pro mě bezpodmínečně na prvním místě, chci, aby byla spokojená. Neříkáme, že jsme tam nebyli šťastní, ale syn půjde brzy do školy a bude pro něj nejlepší, když budeme v Česku,“ vysvětloval.

Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

V extralize nastupoval za Slavii, Kometu a Spartu, nadcházející sezonu stráví na Kladně, kde podepsal roční smlouvu a stal se třetí oznámenou posilou po útočnících Filipu Přikrylovi a Adamu Kubíkovi.

„Líbí se mi směr, jakým se klub ubírá. Vize do budoucna, jakou práci tam načali. Hrozně moc se na to těším,“ popsal faktory při výběru nového angažmá.

Rytíři po třinácti letech postoupili do play off, v předkole měli blízko k vyřazení Sparty (2:3 na zápasy). Pod majitelem Tomášem Drastilem se netají ambicemi. „Ale myslím si, že je brzo říkat, že budeme Spartu nebo Pardubice prohánět,“ hlásil Kempný.

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Věří, že Kladno dál půjde správným směrem. I díky sportovnímu řediteli Tomáši Plekancovi, Radimu Rulíkovi a dalším členům současného trenérského štábu reprezentace, který se tam po mistrovství přesouvá.

„Jsou to profíci. Lidé, kteří vědí, co dělají,“ líčil. Vyhlíží také intenzivnější spolupráci s koučem obránců Markem Židlickým: „I když je mi pětatřicet, přemýšlím tak, že se chci pořád posouvat. Je pro mě důležité, že ho budu mít celý rok za zády, hokejově mi to pomůže.“

Teď se ale soustředí na povinnosti v národním mužstvu. Loni o šampionát na poslední chvíli přišel, vyřadilo ho zranění z utkání Českých her proti Švédsku.

Letos se jeho zkušenosti i vzhledem k případné nominaci mladíků mohou hodit.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Buffalo vs. MontrealHokej - - 7. 5. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
7. 5. 01:00
  • 2.28
  • 3.87
  • 2.76
Vegas vs. AnaheimHokej - - 7. 5. 2026:Vegas vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
7. 5. 03:30
  • 2.04
  • 3.99
  • 3.11
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 8. 5. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
8. 5. 02:00
  • 3.14
  • 3.73
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

První posila pro Spartu, ze Švýcarska přichází Sekáč. Cítím se furt mladě, hlásí

Hokejový útočník Jiří Sekáč se vrací do Česka, účastník olympijských her a dvou...

Po očekávaném oznámení nového kouče Sparta hlásí také pozoruhodný návrat. Útočník Jiří Sekáč nebyl poslední roky příliš vidět, však posledních dvanáct let působil v zahraničí, zejména ve Švýcarsku či...

6. května 2026  11:06

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy Litvínov.

Hokejový Litvínov půjde podle očekávání do příští extraligové sezony s novým generálním ředitelem, k poslednímu květnu v klubu končí po šesti sezonách Pavel Hynek. Loučí se i sportovní manažer Tomáš...

6. května 2026  10:54

Nedělá si hlavu, proto je dobrej. Šimek o parťákovi Galvasovi i další absenci na MS

Liberecký obránce Radim Šimek po sedmém čtvrtfinálovém duelu s Karlovými Vary.

Ještě pár týdnů bude jeho pravou paži zdobit sádra. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek kvůli zlomenině ruky přijde o nadcházející mistrovství světa, na které se těšil. Když se ale v úterý ráno...

6. května 2026

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

6. května 2026  9:24

Nečas dvěma body nasměroval Colorado za druhou výhrou proti Minnesotě

Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona.

V jediném úterním zápase play off hokejové NHL Colorado zdolalo Minnesotu 5:2 a navýšilo své vedení v sérii na 2:0 na zápasy. Dvěma body se na výsledku podílel i český útočník domácích Martin Nečas,...

6. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:41

Hokejová reprezentace zamířila na Švédské hry s osmi novými hráči

Marek Alscher vyváží puk z obranného rohu.

Česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na Švédské hry v Ängelholmu kompletní s osmi novými hráči oproti Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích z minulého týdne. Kouč Radim Rulík...

5. května 2026  20:35

Najali jste lháře. Toronto ohromilo volbou manažera, v minulosti porušoval pravidla

John Chayka, nový generální manažer Toronta, na tiskové konferenci.

O lecčems vypovídá, že jeho nástup do funkce na chvíli zastínil i zápasy play off NHL. Koneckonců se stává novým generálním manažerem Toronta, organizace v hokejem poblázněném městě, která se...

5. května 2026

Jasné zakázané uvolnění! Kouč Anaheimu na střídačce zuřil, pozor museli dát i hráči

Kouč Joel Quenneville na střídačce Anaheimu

Rozhořčení dal pořádně najevo. Aby také ne, vždyť se nakonec jednalo o rozhodující gól Vegas proti jeho Anaheimu (1:3) v úvodním střetnutí série druhého kola play off NHL. Směrem k rozhodčím tak...

5. května 2026  13:12

Nový trenér Olomouce: Nebyl jsem první volba. Klub chtěl Nedvěda. Co další posily?

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

V útrobách olomouckého zimního stadionu při svém prvním rozhovoru v nové funkci bez mlžení otevřeně přiznává, že nebyl první volbou. Přesto se hokejový trenér Petr Fiala znovu vrací na lavičku...

5. května 2026  13:10

Hvězdná posila pro Kladno. Přichází Kempný, mistr světa a vítěz Stanley Cupu

Michal Kempný, posila hokejového Kladna.

Hokejoví Rytíři se vyzbrojili o generála defenzivy. Kladno vytasilo hvězdnou posilu, vítěze Stanleyova poháru a mistra světa Michala Kempného. Pětatřicetiletý reprezentační obránce se do české...

5. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

POHLED: Ve čtyřiceti dominuje, ohromuje, vládne. Kdo Červenku zastaví? A kdy?

Pardubický Roman Červenka slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Zkusme začít čísly. To první je jednoduché, znamená věk Romana Červenky. 40. Další dvě připomínají, kolik nasbíral v téhle sezoně bodů v základní části a v play off. 60 a 25. V obou případech nejvíc...

5. května 2026  11:03

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s...

5. května 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.