V derby na druhé straně? Kempný mohl hrát za Slovensko: Přišlo to úplně náhodou

Už to bude nějaký pátek, kdy se před ním nečekaná nabídka vyrojila. Dorazila i z důvodu rodinných vazeb, které pětatřicetiletého beka se Slovenskem pojí.
„Máme tam předky, mamka bratrance v Trenčíně. Ale tohle přišlo úplně náhodou,“ usmál se Kempný po pátečním tréninku. „Samozřejmě jsem hned s díky odmítl, já chtěl být v českém nároďáku.“
Před dvaceti lety to mohlo vypadat jako vzdálený, takřka nedosažitelný sen. Ale i tak se mu podařilo na něj dosáhnout.
Očekávání, která v patnácti měl, ještě dalece překonal. „Tehdy mě to ani nenapadlo, ve Skalici jsem byl trochu schovaný,“ přiznal.
V Hodoníně chtěl po dokončení základní školy pokračovat na střední, zároveň se pokoušel najít místo, kde by se mohl co nejvíce posunout i po hokejové stránce.
Varianty se nabízely také na Moravě. Třeba Znojmo, Zlín nebo Brno, kde zakotvil až později. Českou dorosteneckou extraligu nakonec vyměnil za tu slovenskou.
„Na Slovensku se tehdy hrála docela kvalitní soutěž, navíc jsem to stíhal i se školou,“ vysvětlil Kempný neobvyklý krok, který si i zpětně velice pochvaluje.
Od druhé sezony začal docházet na tréninky s áčkem, kde se potkal i s největší hvězdou celé ligy. Žigmundem Pálffym, hrdým rodákem ze Skalice, který se vrátil domů z NHL.
„Měl jsem velké štěstí. Byl jsem hrozně mladý, trávit čas na ledě s takovým hráčem bylo speciální. Trenér Peter Oremus mi dal šanci, za kterou jsem byl vděčný,“ zavzpomínal český reprezentant.
Zcela zásadní roli ale sehrál v jeho kariéře jiný Slovák. Legendární útočník Marián Hossa, jenž mu před deseti lety výrazně usnadnil začátky prvního zámořského angažmá v Chicagu.
„Byl neskutečný! Strašně si vážím toho, co pro mě udělal. Seděl jsem vedle něj v kabině, pomáhal mi. Jsem rád, že pak přijel i na naší svatbu. Pořád jsme v kontaktu, sem tam se snažíme vídat.“
Na měření sil s východními sousedy se těší, ani u posledního vzájemného souboje na mistrovství světa nechyběl.
Rok 2023. Úvodní duel skupinové fáze. Vítězství 3:2, všech pět branek padlo v první dvacetiminutovce. Ostrá bitva, spoustu emocí, tvrdé rány schytali od soupeřů Jiří Černoch i Filip Chlapík.
„Zahrát si takový zápas se nepoštěstí jen tak. Čekám skvělou kulisu, věřím, že přijede hodně lidí,“ hlásil Kempný. „Každý bod je teď důležitý. Určitě to chceme zvládnout.“
V průběhu letošního šampionátu na sebe sobotní soupeři naráží často. Oba týmy totiž bydlí v Bernu na stejném hotelu.
„Jo, potkáváme se třeba ve výtazích a tak. Pozdravíme se, prohodíme pár slov,“ popisoval jeden z nejzkušenějších hráčů výběru kouče Radima Rulíka.
Také on má ve slovenské sestavě několik známých: „Ale zápas je zápas, tam všechno končí. Každý jsme tu za svoji zemi, chceme uspět. Je to hlavně o nás. Když budeme maximálně koncentrovaní, dopadne to dobře.“