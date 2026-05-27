Mistrovství světa v hokeji 2026

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Vojtěch Tůma
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s Kanadou. A skutečně. Z hlediska bojovnosti a nasazení nešlo českým hokejistům na závěr skupinové fáze mistrovství světa nic vytknout.
Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady. | foto: Reuters

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...
Zklamaný český kapitán Roman Červenka po prohraném zápase s Kanadou.
Kanadští hokejisté slaví vítězství 3:2 nad českou reprezentací.
Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.
42 fotografií

Příkladný přístup ale na body nestačil. Ani povedený začátek utkání, korunovaný vedoucí trefou Marka Alschera, na kterou po přestávce navázal Dominik Kubalík.

Až pak se začala naplno projevovat síla a převaha suverénního vítěze skupiny ve Fribourgu. Zvlášť s bráněním Macklina Celebriniho (2+0) a Sidneyho Crosbyho (0+2) měl národní tým potíže.

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

„Škoda, že jsme to nedotáhli,“ mrzelo Kempného. A zatímco odpovídal v mixzóně novinářům, z Curychu dorazila zpráva o českém soupeři pro čtvrtfinále. Ve čtvrtek odpoledne (16.20) jím budou Finové.

Co od nich očekáváte?
Kvalitní tým, zkušený. Hráli jsme proti nim v přípravě před mistrovstvím, nebude to jednoduché. Teď už máme před sebou jen těžké zápasy. Podle výsledku se rozhodne, zda byl šampionát úspěšný, či neúspěšný.

Máte před sebou stěhování do Curychu.
Chtěli jsme tu zůstat, takový byl plán. Ale nedá se nic dělat, tak to prostě je.

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Pojďme k utkání s Kanadou. Výkon jste zlepšili, souhlasíte?
Jo, makali jsme, dřeli. Škoda, že to nevedlo k vítězství, ale myslím si, že tohle je cesta.

Přes maximální nasazení a pracovitost?
My hlavně chtěli, aby nás zase zdobila týmovost, srdce, abychom hráli jeden pro druhého. To tam tentokrát nechybělo, bylo to vidět.

Apelovali jste právě na zlepšení přístupu společně s dalšími zkušenými hráči?
Po Norsku jsme si sedli, vyříkali si to. Ve zkratce padlo to, že takhle nelze pokračovat. Prohrát se může, chyby se stanou, to je hokej. Ale když nebojujeme a nevyrveme si, s prominutím, nohy z p***le... Jsem strašně rád, že proti Kanadě jsem k tomu vrátili. Na výkonu můžeme stavět.

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

John Tavares slaví se spoluhráči gól na 3:2 ve třetí třetině utkání proti českému týmu.

V pondělí na vás fanoušci i pískali.
Ani nevím, jestli jsem to v nároďáku někdy předtím zažil. Nebylo to příjemné, ale zcela pochopitelné. Lidé za námi váží dalekou cestu a vidí tohle... Už je to pryč, nic nevrátíme. Těší nás, že i na Kanadu přijela spousta fanoušků. Moc jim děkujeme, že nás podporovali.

Jak bylo těžké chytat Crosbyho a Celebriniho?
Velmi. Výteční hráči, rozdíloví. V klíčových momentech dokážou vytáhnout geniální věc, kterou nikdo nečeká. Bohužel se jim to podařilo i proti nám.

Na olympiádě jste po prohře s Kanadou končili, teď ještě máte šanci uspět.
Čeká nás nejdůležitější zápas, který rozhodne. Každý kousek energie navíc se hodí, utkání jdou rychle po sobě. Musíme se maximálně připravit, abychom to zvládli.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

26. května 2026  23:29

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s...

26. května 2026  23:01,  aktualizováno  23:11

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

26. května 2026  23:09

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

26. května 2026  23:08

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

26. května 2026  23:07

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

26. května 2026  22:50

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve skupině na MS

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v závěrečném skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Kanadě. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

26. května 2026  22:41

