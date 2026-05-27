Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Příkladný přístup ale na body nestačil. Ani povedený začátek utkání, korunovaný vedoucí trefou Marka Alschera, na kterou po přestávce navázal Dominik Kubalík.
Až pak se začala naplno projevovat síla a převaha suverénního vítěze skupiny ve Fribourgu. Zvlášť s bráněním Macklina Celebriniho (2+0) a Sidneyho Crosbyho (0+2) měl národní tým potíže.
Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko
„Škoda, že jsme to nedotáhli,“ mrzelo Kempného. A zatímco odpovídal v mixzóně novinářům, z Curychu dorazila zpráva o českém soupeři pro čtvrtfinále. Ve čtvrtek odpoledne (16.20) jím budou Finové.
Co od nich očekáváte?
Kvalitní tým, zkušený. Hráli jsme proti nim v přípravě před mistrovstvím, nebude to jednoduché. Teď už máme před sebou jen těžké zápasy. Podle výsledku se rozhodne, zda byl šampionát úspěšný, či neúspěšný.
Máte před sebou stěhování do Curychu.
Chtěli jsme tu zůstat, takový byl plán. Ale nedá se nic dělat, tak to prostě je.
Pojďme k utkání s Kanadou. Výkon jste zlepšili, souhlasíte?
Jo, makali jsme, dřeli. Škoda, že to nevedlo k vítězství, ale myslím si, že tohle je cesta.
Přes maximální nasazení a pracovitost?
My hlavně chtěli, aby nás zase zdobila týmovost, srdce, abychom hráli jeden pro druhého. To tam tentokrát nechybělo, bylo to vidět.
Apelovali jste právě na zlepšení přístupu společně s dalšími zkušenými hráči?
Po Norsku jsme si sedli, vyříkali si to. Ve zkratce padlo to, že takhle nelze pokračovat. Prohrát se může, chyby se stanou, to je hokej. Ale když nebojujeme a nevyrveme si, s prominutím, nohy z p***le... Jsem strašně rád, že proti Kanadě jsem k tomu vrátili. Na výkonu můžeme stavět.
V pondělí na vás fanoušci i pískali.
Ani nevím, jestli jsem to v nároďáku někdy předtím zažil. Nebylo to příjemné, ale zcela pochopitelné. Lidé za námi váží dalekou cestu a vidí tohle... Už je to pryč, nic nevrátíme. Těší nás, že i na Kanadu přijela spousta fanoušků. Moc jim děkujeme, že nás podporovali.
Jak bylo těžké chytat Crosbyho a Celebriniho?
Velmi. Výteční hráči, rozdíloví. V klíčových momentech dokážou vytáhnout geniální věc, kterou nikdo nečeká. Bohužel se jim to podařilo i proti nám.
Na olympiádě jste po prohře s Kanadou končili, teď ještě máte šanci uspět.
Čeká nás nejdůležitější zápas, který rozhodne. Každý kousek energie navíc se hodí, utkání jdou rychle po sobě. Musíme se maximálně připravit, abychom to zvládli.