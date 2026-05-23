Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

Když se v listopadu roku 2016 stala dnešní BCF Arena jeho domovem, švýcarská liga ani přímo Fribourg ještě nedosahovaly takové úrovně jako nyní.
Hráči chodili do země hlavně za vysokou kvalitou života, Birner si však vzpomene: „Pro mě bylo největší lákadlo zahrát si s Romanem Červenkou.“
Vážně?
Ano! Fribourg mě obecně trošičku zachránil, protože mi tehdy nevycházelo angažmá v Rusku a řešil jsem, co dál. Čeljabinsk mi chtěl ukončit kontrakt, na čemž jsme se i dohodli. Ale já už byl jednou nohou ve Finsku.
Jak jste se tedy nakonec dostal do Fribourgu?
V klubu hrál Roman (Červenka), se kterým jsem se znal dlouhé roky. Chtěl mě do týmu, tak mě kontaktoval manažer a já na poslední chvíli změnil svoje rozhodnutí.
Bylo mi řečeno, že si hráči ve Švýcarsku vydělávají dost peněz na to, aby si dokázali obstarat nějaké věci sami. Bral jsem to jako takové prozření. Když se pak vrátíte do Česka, začnete přemýšlet úplně jinak.