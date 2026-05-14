Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Vojtěch Tůma
  14:35
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do elitní přesilovkové formace vedle hlavních reprezentačních tahounů. Zatím si atmosféru hokejového šampionátu užívá. Také díky nečekanému, ale o to příjemnějšímu setkání po čtvrtečním tréninku.
Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství světa ve Fribourgu | foto: ČTK

Matyáš Melovský se chystá na odlet na mistrovství světa.
Brankář Dominik Pavlát na tréninku české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14....
Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května...
Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...
33 fotografií

„Teď jsem na chodbě viděl Crosbyho,“ usmíval se jedenadvacetiletý útočník v mixzóně.

Pořád trochu nevěřícně, což je zcela pochopitelné. Reagoval stejně jako většina mladých hokejistů, kteří by na nejnovější posilu favorizované Kanady jen tak náhodou narazili.

Legendární centr si po konci klubových povinností v Pittsburghu sbalil kufry a přiletěl do Švýcarska. Stejně jako před rokem, na své čtvrté mistrovství světa.

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Melovského, jedno z největších překvapení ve finální nominaci kouče Radima Rulíka, naproti tomu čeká premiéra.

Se světovou špičkou se zatím na šampionátu porovnával jen v osmnáctkách a mezi juniory, v uplynulé sezoně sbíral zkušenosti na farmě New Jersey v Utice, v březnu podepsal nováčkovskou smlouvu.

Teď má před sebou další velký kariérní krok: „Moc se na to těším, zase to pro mě bude něco nového, úplně jiného.“

I setkání s Crosbym vám pomohlo si uvědomit, na jaké akci jste se ocitl? Bylo to hustý! Jsem z toho trochu vedle.

Matyáš Melovský se chystá na odlet na mistrovství světa.

Pozdravil jste ho?
Ne, spíš jsem se na něj snažil nekoukat, abych se nějak blbě nepodíval.

A neměl jste nutkání říct si o fotku?
Mobil u sebe mám, ale nechal jsem ho v kapse. Jenom jsem prošel kolem jakoby nic, že jsem úplně v pohodě, že se mi tohle děje běžně, že takové hráče potkávám. Což tak samozřejmě není. (směje se)

Je kanadská legenda vaším vzorem?
Jo, jeden z nejoblíbenějších hokejistů. Můj i tátův. Jako malý jsem NHL moc nesledoval, ale když jsme se s tátou dívali na sestřihy ze zápasů, tak na Crosbyho nebo na Dacjuka.

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Rodiče do Fribourgu dorazí?
Jo, dneska sem jedou autem.

A chtějí se podívat na vás, nebo na Crosbyho?
Spíš asi na něj, pak až na mě. (směje se)

Jaké další hvězdy jste jako malý sledoval?
Nejradši mám Davida Krejčího. Taky pravák jako já, legenda Bostonu. Vždycky jsem se na něj koukal. Třeba i na mistrovství světa 2022, odkud se přivezl bronz. To byl asi můj nejoblíbenější šampionát, byl tam Pasta, Krejča, Červus a tihle kluci...

Roman Červenka (vlevo) a David krejčí (vpravo) pózují z bronzovými medailemi z MS 2022.

S Romanem Červenkou teď trénujete v první přesilovkové lajně.
Je to pro mě výzva. Mám kolem sebe dobré hráče, musím se soustředit na každý moment, abych stíhal, byl dobře postavený a mohl s nimi hrát. Mít tam vedle sebe Červuse, Davida Tomáška, Lukáše Sedláka, nahoře Filip Hronek... Nic víc jsem si nemohl přát.

Řídí si vás zkušenější parťáci?
Červus už mi říkal, kde chce, abych se pohyboval, když bude puk vytahovat nahoru. Jsem rád, že se mi snaží pomoct, že se s ním můžu pobavit. Pak můžeme lépe předvídat, co ten druhý udělá, všechno si to vzájemně ulehčit.

Při hře pět na pět vás trenéři dali dohromady s Dominikem Kubalíkem a Martinem Kautem. Co od spolupráce s nimi očekáváte?
Nejsem vyloženě střelec, oni mají zakončení lepší. Plánuju si to tak, že jim to budu chystat, servírovat a oni zařídí góly. Tohle by byl ideální scénář.

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

V kabině národního týmu se ve Švýcarsku sešlo několik mladíků. Nejen vy, ale třeba i Tomáš Galvas a další.
Z mých dvacítek je tu i Mára Alscher a Tomáš Cibulka, Galvi tam byl s námi taky. Pomůže, že se známe, hráli jsme spolu. Je to fajn, jsme k sobě věkově blíž, máme si víc co říct. Ulehčuje to atmosféru.

Pomohlo vám, že jste se k reprezentaci připojil už v průběhu přípravy?
Určitě. Byl jsem v Českých Budějovicích, pak i na turnaji ve Švédsku. Tím pádem jsem měl prostor se rozkoukat, zvyknout si na systém, prostředí i na kluky. Už z toho nejsem zaskočený, cítím se dobře a těším se na začátek.

Hlavní aréna ve Fribourgu na vás udělala dojem?
Je moc hezká. Kluziště hodně velké, čeká nás hodně bruslení. Bude to náročné, ale pro všechny stejné, na to se nemůžeme vymlouvat.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do...

14. května 2026  14:35

Augusta s Divíškem: Hráči na sebe upletli bič. Sparta posílí a omladí. S kým jedná?

Premium
Hosty pořadu Rozstřel jsou Patrik Augusta, nový hlavní trenér HC Sparta Praha a...

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem? A proč déle nečekal na nabídku svazu vést hokejovou reprezentaci po Radimu Rulíkovi? Sportovní ředitel Tomáš...

14. května 2026

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

14. května 2026  13:59

Tomajko se od hokejové osmnáctky posouvá ke dvacítce, nahradí ho Nedvěd

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj...

14. května 2026  13:34

A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Premium
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.

Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...

14. května 2026

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...

14. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:57

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na...

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...

14. května 2026  10:53

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

14. května 2026  10:05

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Sidney Crosby (uprostřed) zklamaně kouká do země, po prohraném olympijském...

Jak se obecně ví, v Severní Americe hokejový světový šampionát nikoho zrovna dvakrát nevytrhne. Nepřitahuje velkou pozornost médií ani veřejnosti, zpravidla se hraje v neatraktivních časech. A hlavně...

14. května 2026  9:18

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

14. května 2026  8:29

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota...

Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...

14. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:44

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

14. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.