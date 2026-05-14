Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

„Teď jsem na chodbě viděl Crosbyho,“ usmíval se jedenadvacetiletý útočník v mixzóně.
Pořád trochu nevěřícně, což je zcela pochopitelné. Reagoval stejně jako většina mladých hokejistů, kteří by na nejnovější posilu favorizované Kanady jen tak náhodou narazili.
Legendární centr si po konci klubových povinností v Pittsburghu sbalil kufry a přiletěl do Švýcarska. Stejně jako před rokem, na své čtvrté mistrovství světa.
|
Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale
Melovského, jedno z největších překvapení ve finální nominaci kouče Radima Rulíka, naproti tomu čeká premiéra.
Se světovou špičkou se zatím na šampionátu porovnával jen v osmnáctkách a mezi juniory, v uplynulé sezoně sbíral zkušenosti na farmě New Jersey v Utice, v březnu podepsal nováčkovskou smlouvu.
Teď má před sebou další velký kariérní krok: „Moc se na to těším, zase to pro mě bude něco nového, úplně jiného.“
I setkání s Crosbym vám pomohlo si uvědomit, na jaké akci jste se ocitl? Bylo to hustý! Jsem z toho trochu vedle.
Pozdravil jste ho?
Ne, spíš jsem se na něj snažil nekoukat, abych se nějak blbě nepodíval.
A neměl jste nutkání říct si o fotku?
Mobil u sebe mám, ale nechal jsem ho v kapse. Jenom jsem prošel kolem jakoby nic, že jsem úplně v pohodě, že se mi tohle děje běžně, že takové hráče potkávám. Což tak samozřejmě není. (směje se)
Je kanadská legenda vaším vzorem?
Jo, jeden z nejoblíbenějších hokejistů. Můj i tátův. Jako malý jsem NHL moc nesledoval, ale když jsme se s tátou dívali na sestřihy ze zápasů, tak na Crosbyho nebo na Dacjuka.
|
Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku
Rodiče do Fribourgu dorazí?
Jo, dneska sem jedou autem.
A chtějí se podívat na vás, nebo na Crosbyho?
Spíš asi na něj, pak až na mě. (směje se)
Jaké další hvězdy jste jako malý sledoval?
Nejradši mám Davida Krejčího. Taky pravák jako já, legenda Bostonu. Vždycky jsem se na něj koukal. Třeba i na mistrovství světa 2022, odkud se přivezl bronz. To byl asi můj nejoblíbenější šampionát, byl tam Pasta, Krejča, Červus a tihle kluci...
S Romanem Červenkou teď trénujete v první přesilovkové lajně.
Je to pro mě výzva. Mám kolem sebe dobré hráče, musím se soustředit na každý moment, abych stíhal, byl dobře postavený a mohl s nimi hrát. Mít tam vedle sebe Červuse, Davida Tomáška, Lukáše Sedláka, nahoře Filip Hronek... Nic víc jsem si nemohl přát.
Řídí si vás zkušenější parťáci?
Červus už mi říkal, kde chce, abych se pohyboval, když bude puk vytahovat nahoru. Jsem rád, že se mi snaží pomoct, že se s ním můžu pobavit. Pak můžeme lépe předvídat, co ten druhý udělá, všechno si to vzájemně ulehčit.
Při hře pět na pět vás trenéři dali dohromady s Dominikem Kubalíkem a Martinem Kautem. Co od spolupráce s nimi očekáváte?
Nejsem vyloženě střelec, oni mají zakončení lepší. Plánuju si to tak, že jim to budu chystat, servírovat a oni zařídí góly. Tohle by byl ideální scénář.
|
Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu
V kabině národního týmu se ve Švýcarsku sešlo několik mladíků. Nejen vy, ale třeba i Tomáš Galvas a další.
Z mých dvacítek je tu i Mára Alscher a Tomáš Cibulka, Galvi tam byl s námi taky. Pomůže, že se známe, hráli jsme spolu. Je to fajn, jsme k sobě věkově blíž, máme si víc co říct. Ulehčuje to atmosféru.
Pomohlo vám, že jste se k reprezentaci připojil už v průběhu přípravy?
Určitě. Byl jsem v Českých Budějovicích, pak i na turnaji ve Švédsku. Tím pádem jsem měl prostor se rozkoukat, zvyknout si na systém, prostředí i na kluky. Už z toho nejsem zaskočený, cítím se dobře a těším se na začátek.
Hlavní aréna ve Fribourgu na vás udělala dojem?
Je moc hezká. Kluziště hodně velké, čeká nás hodně bruslení. Bude to náročné, ale pro všechny stejné, na to se nemůžeme vymlouvat.