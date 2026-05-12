Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

  13:36
Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl dočkat,“ usmíval se jediný hokejista v řadách národního týmu, který na mistrovství světa míří s tím privilegiem, že si jej štáb Radima Rulíka dosud nikdy nevyzkoušel.
Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Větší pozornost už na pražské Ruzyni vzbudil snad jen Roman Červenka, který měl docela na spěch, když dorazil jako poslední a v odlišném saku než všichni jeho reprezentační spoluhráči.

To Blümel se stejně jako ostatní procházel ve speciálním obleku připomínajícím barvy fotbalové Barcelony, úspěšného obhájce španělského titulu, kterého zdobí tradiční kombinace modré a granátové.

„Ty tady máš ale fanklub,“ zaznělo od spoluhráčů k očekávané posile ze zámoří, která se na mistrovství světa ukázala zatím dvakrát. A nejvíc před čtyřmi lety. Tehdy coby velká naděje z Pardubic, pod vedením kouče Kariho Jalonena, zapsal při svém druhém šampionátu osm bodů (4+4). Vydatně pomohl k bronzu, uchvátil a vysloužil si i kontrakt v NHL.

Jenže tam zatím ne a ne prorazit. Přesto Rulík a spol. nemohli šikovným bruslivým útočníkem pohrdnout. Jakmile s farmářským týmem v Providence vypadl z AHL, sáhli po něm. A tak si pětadvacetiletý mladík užívá reprezentační comeback ve velkém.

Matěji, jaký to je návrat po čtyřech letech?
Super! Jsem moc rád, že jsem tady a že jsem dostal tuhle šanci jet na mistrovství. Pro mě vždycky byla čest a jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být tady toho součástí.

Jaký Matěj Blümel se teď do národního týmu vrací?
Asi starší? (smích) Ne, netuším, ale doufám, že jsem nasbíral spoustu zkušeností v zámoří a věřím, že je tady budu moct prodat. Věřím, že jsem se zlepšil i hokejově. Ale dál těžko říct, to asi pak posoudíte vy sami.

Vypadli jste v noci na sobotu, jak vypadaly vaše poslední dny až doteď?
Hodně hekticky. Ze začátku panovalo zklamání, že jsme prostě nedošli dál, jelikož jsme měli vyšší ambice než skončit v prvním kole, ale hned druhý den mi volal pan Šlégr. Ale bylo náročné se sem dostat, všechno zabalit. Jsem teď hlavně rád, že už jsem to zvládl a můžu se už soustředit jen na hokej.

Jak náročná pro vás sezona byla, když jste dostal šanci v Bostonu, ale pak jste zase v sezoně pokračoval na farmě?
Hodně, a to hlavně psychicky. Hned ten začátek, kdy jsem měl zkrátka ambice hrát v NHL a bohužel mě v Bostonu rychle poslali dolů. Když jsem pak zase hrál chvíli nahoře, tak jsem se zranil. Moc štěstí jsem neměl, ale pak jsem se začal soustředit jen na hokej a už mi bylo asi i jedno, kde hraju. Hlavně jsem chtěl hrát dobře. A druhá půlka už pak byla lepší.

Český útočník Matěj Blümel se dočkal debutu v dresu Bostonu.

Dá se říct, v jaké herní pohodě tedy teď přijíždíte na mistrovství?
Doufám, že v dobré, fakt druhá půlka sezony a i play off byly lepší, cítil jsem se dobře, tak jen věřím, že to budu moct prodat i tady. Chci ukázat, co ve mně je.

Vám teď i vyprší kontrakt, hodně se řeší vaše další budoucnost, tak lze říct, že budete hrát i o angažmá právě na světovém šampionátu?
Určitě je to možný. Ale nechci se na to teď takto upínat, chci si hlavně užít, že tady můžu být a reprezentovat Česko, to je pro mě nejvíc. Vždy jsem si moc užíval, když jsem mohl jet na mistrovství. Co se stane během něj nebo potom, to zkrátka uvidíme.

Jde alespoň obecně říct, jestli upřednostňujete i nadále zámoří, nebo je reálný návrat do Evropy?
Zámoří je pro mě určitě priorita, pořád mám cíl udělat NHL a dostat se do ní a uvidíme, jestli to vyjde.

Už jste mluvil i s trenérem Rulíkem o své roli?
Ne, já se ještě s trenérem ani nepotkal, to mě tady čeká až za chvilku. Myslím, že si dřív nebo později promluvíme. (úsměv)

Velkým tématem jsou i rozdíly mezi velkým a malým kluzištěm, tušíte, jak těžký to pro vás bude přechod po těch letech v zámoří?
Před prvním zápasem máme ještě tři tréninky, takže věřím, že si na to zvyknu během nich. Úplně si to nechci dávat do hlavy, prostě to beru tak, že jde pořád o ten samý sport, který hraju celý život. Doufám, že to tak těžké nebude. Uvidíme.

