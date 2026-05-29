Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Ve čtvrtfinále se prý na ledě necítil špatně. Ba naopak, možná dokonce nejlépe na celém turnaji. Vystoupení v Curychu ale jinak hodnotil značně negativněji.
Sebekriticky. Věděl, že si od něj mnozí slibovali úplně jiné výkony. „Přijel jsem s nějakým očekáváním. A to jsem asi úplně nenaplnil,“ začal.
A pak se rozmluvil.
„Nehrál jsem svůj hokej. Nejde jen o góly a body, ale celkově o hru. Poslední tři zápasy jsem se hodně hledal, paradoxně jsem se nejlépe cítil až teď ve čtvrtfinále. Škoda, že se mi tam třeba něco neodrazilo,“ přidal.
Měl pravdu, proti Finsku skutečně odehrál nejlepší zápas na šampionátu. Sice neskóroval jako proti Dánsku (do prázdné branky) nebo proti Švédsku a rozhodně ani tentokrát nepodal výkon na hranici svých možností, avšak progres oproti skupinovým duelům ukázal patrný.
„Na takovém turnaji ale nejde hrát na jeden zápas. Mrzí mě to, protože jsem se sem hodně těšil. Ale nedá se nic dělat, život jde dál. A já se můžu tak akorát připravit pořádně zase na další sezonu,“ ví.
Sám se zamýšlel, co za jeho nelichotivou formou vězí. Nevymlouval se, hledal upřímné odpovědi. Jiní by se po utkání, navíc po takovém šampionátu u novinářů ani nezastavil. On ano.
Neodpovídal jedovatě. Vyslechl si i dotěrnější dotazy. Třeba: „Proč jste se trápil? Máte vysvětlení?“
„Asi jsem chtěl od sebe moc. Dostal jsem sám sebe úplně zbytečně pod tlak. A teď mě to štve. Hodně jsem na sobě před zápasem pracoval, abych se uvolnil a hrál lépe. Cítil jsem se mnohem líp. Jen je škoda, že jsem nenašel návod, jak se zlepšit už ve skupině,“ odvětil.
Výkony řešil se sportovním psychologem. Hovořil s rodinou, agentem. Snažili se mu pomoct, ale účinek zabral až v play off. „Asi taky zapracovaly trošku nervy,“ uznal.
Během celých dvou týdnů cestoval sestavou. Začal vedle Červenky se Sedlákem, vyzkoušel si spolupráci s Tomáškem a Flekem, taky s Melovským a Voženílkem, proti Norsku hrál pro změnu na křídle Kovařčíkova útoku.
Ani to mu jistě v herní pohodě nepomohlo. Ale kdyby se chytil už proti Dánsku, popřípadě Švédsku nebo Itálii, na takovou rotaci nemuselo dojít.
Roli v jeho psychice mohlo hrát i vyřazení ze sestavy pro druhý zápas v turnaji proti Slovinsku, které Rulík vysvětloval slovy: „Chtěl jsem, aby pro něj náraz po příletu ze zámoří nebyl tak drastický. Aby měl prostor na adaptaci, zotavit se, obnovit síly.“
I na tento moment padla po zápase otázka, jako na jedinou ze všech měl však Blümel stručnou odpověď. „Těžko říct.“
Teď už nic nezmění. Šampionát ve Švýcarsku se mu nepovedl, on to ví, jen doufá: „Pořád je mi teprve 25, za chvíli 26 let. Stále mám na čem pracovat a já věřím, že ještě nějakou šanci na mistrovství dostanu.“
Jen neuvedl, odkud bude o nominaci bojovat. V zámoří mu končí smlouva, v Bostonu se do NHL neprosadil, stejně jako předtím v Dallasu.
Zájem by o něj mohl být, jak sám říká, stále nepatří mezi veterány, byť se nabízí, že týmy dají přednost přeci jen o něco mladším.
Spekuluje se o jeho přesunu do Sparty, případně do jiného klubu. Jestli zamíří zpět do Severní Ameriky, nebo do Evropy, sám neví. Nebo to alespoň neprozradil.
„Uvidíme. To je ještě ve hvězdách.“