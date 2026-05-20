Nejsem jako Gudas. Alscher vypráví o životě a pověsti: Vím, že mě lidé neznají

Na šampionátu debutuje. Ve 22 letech si připisuje první starty v národním týmu, vždyť před začátkem turnaje ve Fribourgu je stihl jen tři. I proto si uvědomuje: „Vím, že fandům nejsem úplně známý.“
„Ukázal jsem se jim jen na dvacítkách. Jinak mám pocit, že jsem nikdy nebyl zrovna cílem pozornosti. Ale mně to nijak nevadí, jsem v pohodě s tím, že mě lidé nepoznávají,“ přidá.
Tak se jim teď představte. Co by o vás měli vědět?
Že hraju hokej!
To už přece ví.
Jsem ze Slaného, kluk z vesnice. A táta má husky, závodí s nimi.