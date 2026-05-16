Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

Hokejisté nejprve prohrávali, dvěma góly ale utkání otočili. Jenže další branky nepřidali, nevytvořili si klíčový náskok a ve třetí třetině viselo vyrovnání ve vzduchu.
Nakonec na něj i došlo. A co hůř, v prodloužení ujel Marcel Mahkovec a svižnou střelou rozhodl.
„Zní to blbě. Ale porážku jsme si zavinili sami,“ hlásil Sedlák.
Čím?
Nebylo to tak, že by nás v nějakých pasážích přehrávali, ale dostali jsme gól v oslabení a pak po odrazu po buly. Měli jsme dát víc gólů, pomoct si přesilovkou. Nedostávali jsme puky do branky, neclonili jsme, netečovali, nedoráželi.
Co vás nejvíc mrzí?
Škoda neproměněných šancí a přesilovek, co jsme měli. Nedali jsme gól, mohli jsme odskočit. Málo jsme se tlačili do branky, podle mě jsme situace zbytečně přehrávali. V útočném pásmu jsme hráli jen okolo, nedostávali jsme se před gólmana, aby z toho pramenily nějaké dorážky.
Český gólman ve slovinském dresu Lukáš Horák předvedl skvělý výkon.
Chytal dobře, ale jak jsem říkal, měli jsme před ním málo lidí, usnadnili jsme mu to.
Po inkasovaném gólu na 2:2 jste cosi reklamoval, o co šlo?
Mělo to za mě být nové vhazování. Ale nechci to ani řešit...
Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování
Jak na prohru tým zareaguje?
Každá taková je pro tým blbá. Ale je de facto jedno, s kým jste prohráli, prostě jste prohráli. Tak to musíme brát a poučit se z toho. Je to druhý zápas ve skupině, spoustu hokeje před námi. Dobře si to rozebereme, ale podle mě jsme tak nějak všichni viděli, kde nás tlačila bota, i když jsme si to říkali.
Dá se říct, že je nevděčné hrát proti takovým soupeřům?
To je po prohře těžké komentovat. Jsme prostě na mistrovství a každý zápas se musí odmakat. Myslím, že jsme makali, ale chce to hru trošku zjednodušit. Míň je někdy víc.
Po vašem gólu jste se hodně radoval, ulevilo se vám?
Myslím si, že jsme hráli dobře do té doby, než jsme dostali gól na 2:2. Měli jsme hodně puk u nich v pásmu. A pak jedna buly, odražený kotouč a gól na 2:2.
Taky se vám změnil parťák v lajně, Matěje Blümela vystřídal Jan Mandát.
Trenér nám to řekl ráno, když jsme se potkali. Ale nevím, je asi celkem jedno, s kým hraju. Moje práce je prostě jít na led a podat co nejlepší výkon.