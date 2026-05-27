Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Radim Rulík už po utkání s Kanadou (2:3) naznačil, že středeční program bude volnější. Přejezd do dějiště závěrečných bojů šampionátu, regenerace, žádný trénink.
„Odpočinek a energie jsou důležitější, než vidět halu a vyrazit se projet po ledě. Hlavní je, abychom měli dobře nastavené hlavy,“ kvitoval rozhodnutí trenérů Sedlák před hotelem Hilton Zurich Airport, zhruba dvacet kilometrů od Swiss Life Areny.
Se spoluhráči plánoval vyrazit na odpolední procházku. Provětrat se, protáhnout nohy po cestě. A pak už pomalu přepnout směrem ke klíčové bitvě celého turnaje.
Nad lehkým sklouznutím se po ledě jste ani neuvažovali?
Já raději volím odpočinek. Když pojedete na arénu a zase zpátky, podle mě moc nezískáte. Spíš je to ztráta času, lepší bude si odpočinout a připravit se na utkání.
Neubývají vám v závěru sezony síly?
Jak už zbývá jen pár zápasů, víte, že se na ledě musíte vydat. Ať to stojí, co to stojí. Sil už samozřejmě není tolik, ale pro všechny týmy je to stejné. Je potřeba se soustředit jen na další střídání, odvést ho na sto procent. Uvidíme, na co to bude stačit.
Před vámi stojí už třetí vrchol sezony. Olympiáda, extraligové play off, teď čtvrtfinále mistrovství světa.
Připomíná to cílovou rovinku maratonu. Už to není tak hrozné, máme před sebou jen pár zápasů. Přemýšlel jsem nad tím, když jsem se rozhodoval, jestli mám na šampionát jet. Musíte vědět, že týmu můžete něco dát a jste schopný to celé absolvovat.
Bylo složité po titulové euforii přepnout zase zpátky?
Začínáte nanovo, pro hlavu je to těžké. Proto jsem i malinko váhal, jestli budu opravdu připravený všemu věnovat dostatečnou energii a úsilí. Nemá cenu přijet a po ledě se jen tak klouzat. Snažím se tam nechávat všechno, co mám.
Víte, že bydlíte na stejném hotelu jako národní tým v roce 2009? Roman Červenka tehdy na mistrovství debutoval.
Klobouk dolů před Červusem, jak dlouho hraje na tak vysoké úrovni. Neskutečné! Já jen doufám, že půjde o úspěšný návrat.
Už po Kanadě panovala částečná spokojenost s tím, že jste skupinovou fázi zakončili dobrým výkonem.
Sami sobě jsme ukázali návod, cestu, po které se dá dojít k úspěchu. S jakýmkoliv soupeřem musíme hrát úplně stejně. Čtvrtfinále je vždycky těžké, Finové hrají dobrý hokej.
Zvyšoval se po Norech hlas?
O tom to ani tolik není. Spíš musíte celému týmu ukázat cestu, dostat všechny na stejnou stranu. Aby se každý podíval na spoluhráče vedle sebe, viděl, že odevzdává maximum, a chtěl to udělat také.
Takže žádné speciální sezení se nekonalo?
Něco jsme si řekli, ale to po každém zápase v průběhu turnaje. Já raději půjdu ostatním příkladem, než abych někomu domlouval. Stejně to každý musí pochopit sám, ostrá slova kolikrát nedopadají, jak by měla. Záleží, jak se prezentujete na ledě.
S čím na vás vyrukují Finové?
Mají skvělý tým, ostatně jako každý rok. Skvěle bruslí, jsou nepříjemní, nevynechají jediný souboj, dobře brání... Připravíme se, uvidíme, co nám trenéři ukážou na videu, na co si dávat pozor, co třeba využívat. Musíme jezdit celých šedesát minut.
Viděl jste nějaká vystoupení čtvrtfinálového soupeře?
Já tady na hokej moc nekoukám. Ale mají spoustu šikovných kluků i hráčů, co dobře brání. Všichni víme, jak se prezentují.
Řeší se i brankoviště. Oba gólmani si ve skupině prošli těžkými zápasy, Dominik Pavlát trápil Kanaďany.
Ono je ve výsledku jedno, kdo chytá. Každý je na ledě od toho, aby odvedl maximum. Jak my, tak i brankáři.