Mistrovství světa v hokeji 2026

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Vojtěch Tůma
  16:58
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a vyrazili. Hodinka a půl cesty, nic hrozného,“ vyprávěl Lukáš Sedlák po příjezdu do Curychu. Na místo, kde národní tým ve čtvrtek odpoledne (16.20) čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku.
Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Lukáš Sedlák v konfliktu s Darnellem Nurseem.
Kanadský brankář Jet Greaves zasahuje proti Lukáši Sedlákovi.
Čeští hokejisté se radují z úvodního gólu v utkání proti Kanadě.
Radim Rulík už po utkání s Kanadou (2:3) naznačil, že středeční program bude volnější. Přejezd do dějiště závěrečných bojů šampionátu, regenerace, žádný trénink.

„Odpočinek a energie jsou důležitější, než vidět halu a vyrazit se projet po ledě. Hlavní je, abychom měli dobře nastavené hlavy,“ kvitoval rozhodnutí trenérů Sedlák před hotelem Hilton Zurich Airport, zhruba dvacet kilometrů od Swiss Life Areny.

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Se spoluhráči plánoval vyrazit na odpolední procházku. Provětrat se, protáhnout nohy po cestě. A pak už pomalu přepnout směrem ke klíčové bitvě celého turnaje.

Nad lehkým sklouznutím se po ledě jste ani neuvažovali?
Já raději volím odpočinek. Když pojedete na arénu a zase zpátky, podle mě moc nezískáte. Spíš je to ztráta času, lepší bude si odpočinout a připravit se na utkání.

Neubývají vám v závěru sezony síly?
Jak už zbývá jen pár zápasů, víte, že se na ledě musíte vydat. Ať to stojí, co to stojí. Sil už samozřejmě není tolik, ale pro všechny týmy je to stejné. Je potřeba se soustředit jen na další střídání, odvést ho na sto procent. Uvidíme, na co to bude stačit.

Lukáš Sedlák v konfliktu s Darnellem Nurseem.

Před vámi stojí už třetí vrchol sezony. Olympiáda, extraligové play off, teď čtvrtfinále mistrovství světa.
Připomíná to cílovou rovinku maratonu. Už to není tak hrozné, máme před sebou jen pár zápasů. Přemýšlel jsem nad tím, když jsem se rozhodoval, jestli mám na šampionát jet. Musíte vědět, že týmu můžete něco dát a jste schopný to celé absolvovat.

Bylo složité po titulové euforii přepnout zase zpátky?
Začínáte nanovo, pro hlavu je to těžké. Proto jsem i malinko váhal, jestli budu opravdu připravený všemu věnovat dostatečnou energii a úsilí. Nemá cenu přijet a po ledě se jen tak klouzat. Snažím se tam nechávat všechno, co mám.

Víte, že bydlíte na stejném hotelu jako národní tým v roce 2009? Roman Červenka tehdy na mistrovství debutoval.
Klobouk dolů před Červusem, jak dlouho hraje na tak vysoké úrovni. Neskutečné! Já jen doufám, že půjde o úspěšný návrat.

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS 2026.

Už po Kanadě panovala částečná spokojenost s tím, že jste skupinovou fázi zakončili dobrým výkonem.
Sami sobě jsme ukázali návod, cestu, po které se dá dojít k úspěchu. S jakýmkoliv soupeřem musíme hrát úplně stejně. Čtvrtfinále je vždycky těžké, Finové hrají dobrý hokej.

Zvyšoval se po Norech hlas?
O tom to ani tolik není. Spíš musíte celému týmu ukázat cestu, dostat všechny na stejnou stranu. Aby se každý podíval na spoluhráče vedle sebe, viděl, že odevzdává maximum, a chtěl to udělat také.

Takže žádné speciální sezení se nekonalo?
Něco jsme si řekli, ale to po každém zápase v průběhu turnaje. Já raději půjdu ostatním příkladem, než abych někomu domlouval. Stejně to každý musí pochopit sám, ostrá slova kolikrát nedopadají, jak by měla. Záleží, jak se prezentujete na ledě.

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

S čím na vás vyrukují Finové?
Mají skvělý tým, ostatně jako každý rok. Skvěle bruslí, jsou nepříjemní, nevynechají jediný souboj, dobře brání... Připravíme se, uvidíme, co nám trenéři ukážou na videu, na co si dávat pozor, co třeba využívat. Musíme jezdit celých šedesát minut.

Viděl jste nějaká vystoupení čtvrtfinálového soupeře?
Já tady na hokej moc nekoukám. Ale mají spoustu šikovných kluků i hráčů, co dobře brání. Všichni víme, jak se prezentují.

Řeší se i brankoviště. Oba gólmani si ve skupině prošli těžkými zápasy, Dominik Pavlát trápil Kanaďany.
Ono je ve výsledku jedno, kdo chytá. Každý je na ledě od toho, aby odvedl maximum. Jak my, tak i brankáři.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Skupina A

Skupina B

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:27

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.

Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně...

27. května 2026  7:04

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

