Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

„Super zážitek, který si budu pamatovat do konce života. Vážně nezapomenutelné...“ rozplýval se Horák po zápase.
Přitom slovinské občanství má teprve chvíli, lehce přes rok. Nápad ho získat se zrodil v listopadu roku 2024, kdy se jej trenér národního týmu Edo Terglav zeptal, zda by nechtěl reprezentovat.
Znali se už z angažmá z francouzského Grenoblu. Spojení se nabízelo i kvůli tomu, že rodák z Mostu v té době chytal a stále chytá za Lublaň.
Horák neváhal. A rozhodně nelituje. Jistým výkonem dovedl v sobotu večer spoluhráče k senzačnímu vítězství, pochytal 32 českých střel.
Přesto měl problém si uvědomit, co právě dokázal. „Pořád tomu nevěřím,“ vykládal.
Berete tuto výhru za vrchol své kariéry?
Asi jo. Nebo nevím, těžko říct. Celý život jsem fandil Čechům, teď proti nim hraju a ještě vyhrajeme! Ani nevím, co na to říct...
To vypadá, že se cítíte skoro až provinile.
Vždyť jsem Čech! Doufám, že mi doma nezapálí auto!
Stihl jste si zápas alespoň užít?
Jo, bylo to speciální. Ale kdybych si před několika lety řekl, že pojedu na mistrovství světa, nevěřil bych tomu.
Navíc proti Čechům, vítězství. Kdy jste začal věřit, že byste mohli uspět?
Cítil jsem to už před zápasem! (smích)
Nyní zase začínáte přát Česku?
Teď už jsem zase naplno Čech. I ve fandění.
Vyhlížel jste tento zápas dlouho dopředu?
Já ani do poslední chvíle nevěděl, jestli vůbec pojedu. Takže jsem si nic nekroužkoval. Ani pro rodinu jsem nic nerezervoval. Ale všichni sledovali u televize a fandili... Fandili Slovincům, teda myslím, doufám!
V obranném pásmu vám spoluhráči hodně pomáhali. Souhlasíte?
Super! Drželi jsme střed, měli problém se dostat do vyložených šancí. Všichni blokovali střely, přesně takto musíme hrát. Nevyhrajeme přes dovednosti, musíme bojovat jako teď.
Co jste si říkali o přestávkách?
Panovala dobrá atmosféra, byli jsme nabuzení a říkali jsme si, že to nevzdáme.
Slovinsko poprvé v historii vyhrálo úvodní zápas na mistrovství světa. Víte to?
Nevím, zas tak jsem dřív Slovince nesledoval! (smích)
Co dál?
Dva body v turnaji nic neznamenají, musíme se snažit sbírat další, kde to půjde. Nesmíme se vznášet v oblacích, zůstat při zemi a pokračovat v tom, co jsme začali.