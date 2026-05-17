Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

Autor:
  0:33
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí po zákroku na Tomáše Galvase odpískat faul? Také v táboře českých hokejistů se po prohře 2:3 v druhém duelu na letošním světovém šampionátu názory lišily.
Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku. | foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska
Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v...
Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.
Slovinský útočník Marcel Mahkovec se raduje z vítězného gólu v prodloužení...
27 fotografií

Začněme hlavním aktérem inkriminovaného momentu. Dvacetiletým reprezentačním obráncem, který při hře 3 na 3 využil soupeřovy ztráty v útočném pásmu a táhl následnou protiakci.

„Najel jsem tam v plné rychlosti, možná jsem omylem zaškobrtl,“ popisoval o pár okamžiků později v mixzóně.

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Snažil se s pukem dostat do prostoru mezi kruhy, kde se poroučel k ledu po střetu s Aljošou Crnovičem. „Nemyslím si, že bychom to měli svádět na rozhodčí nebo něco takového,“ hlásil klidně Galvas.

Trenér Radim Rulík situaci viděl jinak: „Já si myslím, že šlo o jednoznačné podkopnutí. Tam není žádná jiná varianta... Ale to je pouze můj pohled. O to víc je pro nás výsledek mrzutější.“

Měli rozhodčí po zákroku na Tomáše Galvase odpískat faul?

celkem hlasů: 23

A co Jakub Flek, jenž se vydal mladšího spoluhráče podpořit? „Předal jsem mu puk a snažil se dostat na zadní tyčku. Jen jsem viděl, že tam byla nějaká skrumáž, puk pak vyplaval za kluky,“ popisoval.

Češi propadli, volného kotouče se ujal útočník Marcel Mahkovec. Vydal se do samostatného úniku, přesně mířenou ranou překonal Dominika Pavláta a odstartoval slovinské oslavy.

Zákrok na Galvase se řešil také v pozápasovém studiu České televize, sporným okamžikem se zabýval jeden z expertů David Pospíšil.

Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

„Zavánělo to faulem, ale podle mě o faul nešlo,“ připojil názor a ukázal, že k pádu českého zadáka došlo po kontaktu s Crnovičovou pravou bruslí. „Zkusil udělat výhybku, k jeho smůle mu ale kotouč vyskočil. Slovinská hokejka, co mu jde po levé noze, ale pád nezapříčiní, ani ho nerozhodí.“

Hlavní sudí Cedric Borga a André Schrader hru nechali pokračovat. Uběhlo pár okamžiků a překvapivý výsledek byl na světě.

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska
Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

„Prohráli jsme si to sami. Nevyužili jsme šance, měli jsme jich daleko víc než soupeř, ale nebyli jsme efektivní,“ mrzelo zpětně Galvase.

Sám mohl ve třetím dějství rozhodnout. Zajímavou šanci z ostrého úhlu neproměnil, na Lukáše Horáka nevyzrál. O pár okamžiků dříve zase jeho povedenou nahrávku nezúročil Michal Kovařčík.

Ztráta v prodloužení ale nakonec všechny ostatní momenty přebila. „Musíme na všechno co nejdříve zapomenout, zlepšit se a proti Švédům hrát úplně jinak,“ uzavřel hodnocení mladý bek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Národní tým měl herní převahu, soupeře jasně přestřílel. Ale že by měl obrovský počet vyložených šancí? To zase ne. Prohra s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení je obrovským zklamáním. „Málo...

16. května 2026  23:47

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

16. května 2026  23:11,  aktualizováno  23:42

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

16. května 2026  7:55,  aktualizováno  23:11

Švýcaři na MS zvítězili podruhé, šest bodů mají i Finové. Rakousko si zastřílelo

Švýcarští hokejisté se radují z gólu Damiena Riata v utkání proti Lotyšsku.

Sobotní program skupiny A v Curychu nabídl tři zápasy hokejového mistrovství světa. A vítězili favorité. Nejprve padla Velká Británie s Rakouskem 2:5, poté Finové porazili 4:1 outsidera z Maďarska a...

16. května 2026  22:39,  aktualizováno  23:03

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

16. května 2026  22:45

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

16. května 2026  22:43

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

16. května 2026  22:41

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Slovinsku ve skupině na MS

Český útočník Lukáš Sedlák střílí gól v utkání proti Slovinsku

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na MS 2026 proti Slovinsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

16. května 2026  22:38

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Slovinsku

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 16. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi hrají druhý zápas, brankář Dostál nepřijede

Sledujeme online
Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

16. května 2026  20:23

Kanaďané deklasovali Italy, zářil Celebrini. Slováci vstoupili do MS výhrou nad Nory

Kanadští hokejisté slaví gól proti Itálii.

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté úspěšně pustili i do světového šampionátu, když ve skupině B porazili Norsko 2:1. Odpoledne pak Kanada předvedla šestigólovou...

16. května 2026  20:14

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

16. května 2026  18:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.