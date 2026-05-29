Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

„Věřil jsem, že můžeme překvapit. Nepovedlo se, je to zklamání,“ soukal ze sebe kapitán Červenka.
Radim Rulík si poslední zápas na reprezentační střídačce jistě představoval jinak. Loučí se bezmála po třech letech. Bez oslav, s rozporuplnými dojmy.
Jeho trenérská éra velmi brzy zažila těžko překonatelný, takřka nedosažitelný vrchol. Znovu poblázněný národ měl po zlatém šampionátu v Praze chuť, velké oči a nereálná očekávání. Ale z toho už žít nelze.
Hokejisté mezitím začali pod Rulíkovým vedením stagnovat. A na světové scéně už ani jednou nepřelezli čtvrtfinále.
Stockholm. Květen 2025. 2:5 se Švédskem. Velmi podobný průběh jako letos. Promarněná první třetina, dál jen marné dotahování.
Milán. Únor 2026. 3:4 s Kanadou. Na olympiádě ještě kouč přibrzděné hráče vybičoval k famózní partii, málem i ke skalpu jednoho z nejnabitějších týmů hokejové historie.
Ani ve čtvrtek v Curychu se krok vstříc medailovým bojům nekonal. „Každý zápas jsme hráli vyrovnaně a stál nás hrozně sil. I proto jsme neměli energii,“ hledal vysvětlení Červenka.
Až vás chvílemi mohla přepadnout lítost nad gólmanem Kořenářem. Ano, kdo by nechtěl chytat čtvrtfinále mistrovství světa. Ale kurýrovat se kvůli tomu, aby vás ostatní tolikrát nechali na holičkách?
Od víkendu se o jeho zdravotním stavu vědělo pramálo. Je nemocný? Zraněný? Pár hodin před čtvrtfinále vyšlo najevo, že po přejezdu do Curychu vyrazil sám na led. Otestovat, jestli je připravený. V brance ukázal, že ano. Jen mužstvu před ním dlouho trvalo zapnout.
Snad pouze u druhého gólu si mohl lehce vyčítat, že puk vyrazil přímo na volného Lundella, který ho sklepl mezi jeho betony. Ale jak u první, tak třetí trefy se vždy marně natahoval za křižnou přihrávkou v přečíslení dvou na jednoho.
Jako by se v první polovině utkání zhmotnily a spojily veškeré neduhy, které hokejisty provázely od začátku turnaje. Trápení se dostavilo i ve čtvrtfinále. Většinu odražených puků sbírali rychlejší Finové, navrch měli také v osobních soubojích, daleko přesněji si přihrávali. Až se občas zdálo, že se po ledě v Curychu prohánějí soupeři ze dvou odlišných věkových kategorií.
Vzepětí přišlo. Částečně i díky zbytečným faulům soupeře. Darovaná přesilovka pět na tři vyvrcholila Hronkovým prvním gólem na turnaji. I dál Rulíkův výběr držel naději, za Annunenem ve třetím dějství dvakrát zvonila tyč. Ale co naplat. Už bylo pozdě. Skóre nepříznivé, Finové vpředu. Výkon ani tentokrát nesnesl přísnější měřítko po celých šedesát minut.
Chyběla i podpora, léty praxe osvědčený prostředek k zajištění přívalu energie. Ve Swiss Life Areně, na okraji Curychu otevřené teprve od podzimu 2022, hlásili vyprodáno. Ale atmosféra?
Komorní, decentní. Příhodná pro předkrm před večerním hlavním chodem, soubojem domácích Švýcarů se Švédy. Během hry převládalo ticho. Dokonce až u stropu haly se daly zaslechnout pokyny sudích.
Vystoupení národního týmu se atmosféře v ochozech v mnohém podobalo. Čekali jste, že Češi do zápasu vletí jako na Kanadu? Velký omyl.
První třetinu odehráli bez emocí, s minimem náznaků chuti se porvat o výhru. Nechali se ukolébat strojovými a klidnými Finy, jejichž důvěra ve vlastní schopnosti a převahu se otřásala minimálně.
Reprezentace letos na víc neměla. Nezaujala, nevyčnívala, nestrhla fanoušky. Na závěr Rulíkova působení ukázala jen záblesky. Co nabídne nová éra pod Motákem a Grossem? Až čas ukáže. Ale oživení může prospět.