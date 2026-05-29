Mistrovství světa v hokeji 2026

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  8:56
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají o medaile. Šanci zvrátit nepovedený švýcarský šampionát promarnili. Napodobili výkony ze skupiny, Finsko se jim nepovedlo vyvést z rovnováhy. Po porážce 1:4 jedou domů. Zaslouženě.
Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém zápase proti Finsku na MS v hokeji 2026 | foto: ČTK

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
Finští hokejisté na závěrečném ceremoniálu po vítězném čtvrtfinále s Českem...
„Věřil jsem, že můžeme překvapit. Nepovedlo se, je to zklamání,“ soukal ze sebe kapitán Červenka.

Radim Rulík si poslední zápas na reprezentační střídačce jistě představoval jinak. Loučí se bezmála po třech letech. Bez oslav, s rozporuplnými dojmy.

Jeho trenérská éra velmi brzy zažila těžko překonatelný, takřka nedosažitelný vrchol. Znovu poblázněný národ měl po zlatém šampionátu v Praze chuť, velké oči a nereálná očekávání. Ale z toho už žít nelze.

Hokejisté mezitím začali pod Rulíkovým vedením stagnovat. A na světové scéně už ani jednou nepřelezli čtvrtfinále.

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Stockholm. Květen 2025. 2:5 se Švédskem. Velmi podobný průběh jako letos. Promarněná první třetina, dál jen marné dotahování.

Milán. Únor 2026. 3:4 s Kanadou. Na olympiádě ještě kouč přibrzděné hráče vybičoval k famózní partii, málem i ke skalpu jednoho z nejnabitějších týmů hokejové historie.

Ani ve čtvrtek v Curychu se krok vstříc medailovým bojům nekonal. „Každý zápas jsme hráli vyrovnaně a stál nás hrozně sil. I proto jsme neměli energii,“ hledal vysvětlení Červenka.

Až vás chvílemi mohla přepadnout lítost nad gólmanem Kořenářem. Ano, kdo by nechtěl chytat čtvrtfinále mistrovství světa. Ale kurýrovat se kvůli tomu, aby vás ostatní tolikrát nechali na holičkách?

Od víkendu se o jeho zdravotním stavu vědělo pramálo. Je nemocný? Zraněný? Pár hodin před čtvrtfinále vyšlo najevo, že po přejezdu do Curychu vyrazil sám na led. Otestovat, jestli je připravený. V brance ukázal, že ano. Jen mužstvu před ním dlouho trvalo zapnout.

Zklamaný Radim Rulík po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026

Snad pouze u druhého gólu si mohl lehce vyčítat, že puk vyrazil přímo na volného Lundella, který ho sklepl mezi jeho betony. Ale jak u první, tak třetí trefy se vždy marně natahoval za křižnou přihrávkou v přečíslení dvou na jednoho.

Jako by se v první polovině utkání zhmotnily a spojily veškeré neduhy, které hokejisty provázely od začátku turnaje. Trápení se dostavilo i ve čtvrtfinále. Většinu odražených puků sbírali rychlejší Finové, navrch měli také v osobních soubojích, daleko přesněji si přihrávali. Až se občas zdálo, že se po ledě v Curychu prohánějí soupeři ze dvou odlišných věkových kategorií.

Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Vzepětí přišlo. Částečně i díky zbytečným faulům soupeře. Darovaná přesilovka pět na tři vyvrcholila Hronkovým prvním gólem na turnaji. I dál Rulíkův výběr držel naději, za Annunenem ve třetím dějství dvakrát zvonila tyč. Ale co naplat. Už bylo pozdě. Skóre nepříznivé, Finové vpředu. Výkon ani tentokrát nesnesl přísnější měřítko po celých šedesát minut.

Chyběla i podpora, léty praxe osvědčený prostředek k zajištění přívalu energie. Ve Swiss Life Areně, na okraji Curychu otevřené teprve od podzimu 2022, hlásili vyprodáno. Ale atmosféra?

Komorní, decentní. Příhodná pro předkrm před večerním hlavním chodem, soubojem domácích Švýcarů se Švédy. Během hry převládalo ticho. Dokonce až u stropu haly se daly zaslechnout pokyny sudích.

Zklamaní čeští hokejisté po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026

Vystoupení národního týmu se atmosféře v ochozech v mnohém podobalo. Čekali jste, že Češi do zápasu vletí jako na Kanadu? Velký omyl.

První třetinu odehráli bez emocí, s minimem náznaků chuti se porvat o výhru. Nechali se ukolébat strojovými a klidnými Finy, jejichž důvěra ve vlastní schopnosti a převahu se otřásala minimálně.

Reprezentace letos na víc neměla. Nezaujala, nevyčnívala, nestrhla fanoušky. Na závěr Rulíkova působení ukázala jen záblesky. Co nabídne nová éra pod Motákem a Grossem? Až čas ukáže. Ale oživení může prospět.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Semifinále

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

