Lotyšsko odhalilo nominaci na MS. Šest hráčů z extraligy i útočník z NHL

  17:38
Trenér lotyšských hokejistů Harijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je navíc i útočník Sandis Vilmanis, který si v této sezoně odbyl premiéru v NHL v dresu Floridy.

Lotyšští hokejisté se radují z gólu do sítě favoritů ze Švédska. | foto: Reuters

Lotyšsko vyrazí do Švýcarska s obránci Ralfs Freibergs z Vítkovic, Kristaps Zile z Liberce a Roberts Mamčics z Karlových Varů a útočníky Haralds Egle rovněž ze západočeského klubu, Martinš Dzierkals ze Sparty a Renars Krastenbergs z Olomouce.

Celkem dvanáct hráčů se podílelo na mistrovství světa 2023 v Rize a Tampere na největším úspěchu Lotyšů v historii. Bronz tam získali gólman Kristers Gudlevskis, obránci Freibergs, Mamčičs, Zile, Arvils Bergmanis a Oskars Cibulskis a útočníci Dzierkals, Krastenbergs, Toms Andersons, Rudolfs Balcers, Oskars Batna a Deniss Smirnovs.

Dvaadvacetiletý Vilmanis odehrál za Floridu 19 zápasů a pět bodů za tři branky a dvě asistence. Jinak působil na farmě v Charlotte v AHL, kde strávil už předešlý ročník. Na velké mezinárodní akci debutoval na letošních olympijských hrách v Miláně.

Jiří Ticháček se snaží ujet Sandisu Vilmanisovi z Lotyšska.

Tam se představili také Gudlevskis, Cibulskis, Freibergs, Mamčičs, Zile, Batna, Egle, Dzierkals, Krastenbergs, Rudolfs Balcers a osmnáctiletý Alberts Šmits, který by se letos na draftu NHL měl objevit na předních pozicích v prvním kole.

Nyní je v kádru i sedmnáctiletý útočník Olivers Murnieks ze Saint John z juniorské QMJHL, kterého čeká už třetí šampionát v sezoně. Reprezentoval už na světovém šampionátu dvacítek a také osmnáctek v Bratislavě a Trenčíně, kde Lotyšsku pomohl k historickému čtvrtému místu.

Vedle něj čeká první velká mezinárodní akce mezi dospělými také čtyřiadvacetiletého obránce Arturse Andžanse, stejně staré útočníky Kristapse Skrastinše, Oskarse Lapinskise a Patrikse Zabusovse.

Freibergs, který už v extralize hrál i za Zlín, Kometu Brno, Třinec, Litvínov a Hradec Králové, se po jedné sezoně ve Vítkovicích stěhuje nově do Olomouce. Tam se naopak loučí po ročním působení Krastenbergs. Mamčics, jenž hrál i ve Zlíně, a Egle pokračují v Karlových Varech. Stejně tak bývalý hráč Litvínova Zile v Liberci a někdejší akvizice Plzně a Českých Budějovic Dzierkals ve Spartě.

V české extralize působili také další čtyři hráči. Gólman Mareks Mitens chytal za Kladno, Cibulskis oblékal dres Hradce Králové, Litvínova a Kladna, Batna působil v Hradci Králové a Zabusovs hrál v extralize za Zlín a v první lize za Vsetín a Přerov.

Zkušenosti z NHL má Gudlevskis, který odchytal tři zápasy za Tampu Bay, a Balcers, jenž odehrál 170 utkání za Ottawu, San Jose, Floridu a Tampu Bay.

Lotyše čeká vstup do šampionátu v sobotu proti domácímu Švýcarsku a v dalších duelech v základní skupině A v Curychu změří síly s Německem, Rakouskem, Finskem, Spojenými státy americkými, Británií a Maďarskem.

Nominace hokejistů Lotyšska

MS v Curychu a Fribourgu (15. - 31. května)

Brankáři: Gustavs Grigals (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.), Mareks Mitens (Banská Bystrica/SR)

Obránci: Arturs Andžans (Hämmenlinna/Fin.), Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby/Švéd.), Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Ralfs Freibergs (Vítkovice/ČR), Roberts Mamčičs (Karlovy Vary/ČR), Alberts Šmits (Jukurit Mikkeli/Fin.), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinky/Fin.), Kristaps Zile (Liberec/ČR)

Útočníci: Patriks Zabusovs (Zemgale), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds/Švýc.), Rudolfs Balcers (Curych/Švýc.), Oskars Batna (Pelicans Lahti/Fin.), Filips Buncis (Rungsted/Dán.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Haralds Egle (Karlovy Vary/ČR), Renars Krastenbergs (Olomouc/ČR), Oskars Lapinskis (Langnau/Švýc.), Olivers Murnieks (Saint John/QMJHL), Glebs Prohorenkovs (Niagara University/NCAA), Kristaps Skrastinš (University of New Hampshire/NCAA), Deniss Smirnovs (Kloten/Švýc.), Sandis Vilmanis (Florida/NHL, Charlotte/AHL)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
