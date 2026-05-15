Čím je hokej tak specifický, že se o něj většina z nás minimálně při mistrovství světa zajímá?
V první řadě je hokej náš národní sport. Cokoliv významného se v Česku kolem hokeje děje, dostává od fanoušků a fanynek neuvěřitelnou emoční dotaci. Jeho síla na nás hodně působí a na rozdíl od jiných sportů daleko víc zasahuje nejen muže, ale i ženy.
Víc než fotbal?
Stačí se podívat na sledovanost zápasů reprezentace na mistrovství světa. Myslím, že i díky pravidelnosti hokej v našich domácnostech vede. Nějakým způsobem přitahuje i ženské, které se na něj při vrcholných událostech s chutí dívají a tolerují to i svým chlapům. Proto je v Česku hokej skutečně celonárodní záležitostí. Je to dané i tím, že dosažení velkého úspěchu bývá teoreticky mnohem blíž než ve fotbale, šance stát se mistrem světa je daleko pravděpodobnější.
U nás se nějaké procento lidí snaží Jaromírovy úspěchy relativizovat, v Americe je nikdo nezpochybňuje.