Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

  13:59
K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co symbolizuje a čím si získala oblibu fanoušků po celém světě. Nechybí ani přehled maskotů MS v hokeji od roku 2011.

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak v roce 2026. | foto: Profimedia.cz

Kdo je Cooly a co symbolizuje?

Cooly je oficiální maskot mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Jeho podoba vychází z tradičního symbolu země – krávy, která je neodmyslitelně spojená se švýcarskou kulturou i horskými oblastmi. Ztělesňuje tradiční národní hodnoty, jako jsou dobrosrdečnost, sportovnost a sportovní duch, blízkost k přírodě a tradici.

Kravička Cooly

Rok narození: 2009
Domov: Curych, Fribourg
Oblíbená barva: červená/bílá
Oblíbená píseň: Bastian Baker – Time to Shine
Koníčky: lední hokej, tanec, fotografování
Oblíbené jídlo: švýcarská čokoláda, fondue

Zdroj: IIHF

Co má Cooly za úkol?

Maskot je navržen jako přátelská, energická a hravá postava, která má za úkol:

  • bavit fanoušky v arénách i mimo ně
  • zpříjemnit atmosféru turnaje
  • přiblížit hokej dětem a rodinám

Historie maskota Cooly

  • Cooly se ve Švýcarsku poprvé objevil během mistrovství světa v roce 2009. Už tehdy si získal obrovskou popularitu díky své originální podobě a interakci s fanoušky.
  • Jméno získal v anketě, do které se zapojily tisíce lidí. Odkazuje na anglické slovo „cool“, tedy chlad typický pro lední hokej, ale zároveň i na význam „v pohodě“.

  • Vrátit se měl na mistrovství světa v roce 2020, které mělo Švýcarsko pořádat. Turnaj byl ale nakonec zrušen kvůli pandemii COVID-19.
  • Po letech se organizátoři rozhodli vsadit na jistotu a pro MS 2026 oblíbence fanoušků znovu oživili.

Zajímavosti o Coolym

  • Inspirace Švýcarskem – kráva jako symbol Alp a místní kultury
  • Hokejový styl – často vystupuje s hokejkou a ve výstroji
  • Oblíbenec fanoušků – patří mezi nejfotografovanější maskoty turnaje
  • Showman – pravidelně baví publikum během přestávek i mimo stadion
  • Návrat po 17 letech – z MS 2009 zpět na scénu v roce 2026

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Maskoti MS přehled za posledních patnáct let

RokPořadatelMaskot
2026ŠvýcarskoCooly (kráva)
2025Švédsko / DánskoBeaty (srdce)
2024ČESKOBob a Bobek
2023Finsko / LotyšskoSpiky (ježek)
2022FinskoMiracleo (lev)
2021LotyšskoSpiky (ježek)
2019SlovenskoMacejko (medvěd)
2018DánskoDuckley (kachna)
2017Německo / FrancieAsterix a Obelix
2016RuskoLafik (pes)
2015ČESKOBob a Bobek
2014BěloruskoVolat (zubr)
2013Švédsko / FinskoIcy (rys)
2012Finsko / ŠvédskoHockeybird (pták)
2011SlovenskoGoooly (vlk)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

