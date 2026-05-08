Pocitově bída, výsledkově paráda. Bojoval jsem sám se sebou, říká střelec Kovařčík

Autor: ,
  0:05
Hokejový útočník Michal Kovařčík měl do čtvrtka v dresu národního týmu na kontě 34 startů a dva vstřelené góly. Když ale zazářil dvěma zásahy v úvodním vystoupení reprezentace na Švédských hrách proti domácím Seveřanům, svoji produkci během jediného večera zdvojnásobil.
Michal Kovařčík slaví branku do švédské sítě. | foto: AP

Devětadvacetiletý hráč Třince přitom v rozhovoru s novináři přiznal, že se na ledě necítil moc dobře.

„Výsledkově to asi je nejlepší zápas, ale pocitově vůbec. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Bylo to pro mě těžký zápas, protože jsem zatím absolvoval jeden trénink a včera se nám to vlastně zrušilo. Takže jsem si musel dneska nastavit hlavu. Trošku. Trošku jsem se sebou bojoval, ale pomohl mi ten gól na konci první třetiny. Trošku jsem zase nabral sebevědomí a pak se mi hrálo lépe,“ řekl Kovařčík.

Byl součástí speciálních formací pro přesilovky i oslabení, prosadil se v obou herních situacích. V početní výhodě jen těsně před koncem úvodního dějství otevřel skóre, výhru 3:1 pak završil trefou do prázdné branky dvě minuty před závěrečnou sirénou, na níž dosáhl i díky skoku plavmo.

„Přesilovku jsme využili hned během pár sekund, což je vždycky dobré, pomůže to psychice. A pak v oslabení jsem viděl, že tam ten bek je trošku déle, že už asi nemá tolik síly. Tak jsem si říkal, že to prostě zkusím. A potom se to šťastně odrazilo před branku, tak jsem si pro to trošku skočil a vyšlo to. Jsem hlavně rád, že po tom inkasovaném gólu se to zase uklidilo,“ pochvaloval si Kovařčík.

Sudí u jeho prvního zásahu zamířili ještě ke kontrole videa, aby si ověřili, že se kotouč, který vyletěl velmi rychle ven z branky, odrazil od její vnitřní konstrukce.

„Ani já jsem to neviděl, ale slyšel jsem takový ten tupý zvuk od toho bílého uprostřed. Takže jsem si byl víceméně jistý, že to byl opravdu gól, tak jsem se radoval. Pak nám to hlásil i videokouč, to už jsem věděl, jak vše dopadne. Asi to byla tak prudká střela, že to neviděli,“ podotkl s úsměvem Kovařčík.

Od té doby se mu hrálo přece jen lépe. A díky velkému vytížení i s větším sebevědomím.

„Určitě, jsem rád, že jsem takovou minutáž dostal. Vždycky je to lepší, když jste na ledě častěji. Tím spíš teď, když to do sebe potřebuju dostat a potřebuju hodně času na ledě, neboť naposledy jsem hrál zápas asi před deseti dny. Ale od té druhé třetiny se mi hrálo fakt dobře,“ řekl Kovařčík.

Kouč Radim Rulík v souvislosti s ním připustil, že byl tak trochu smolařem nominací v minulých letech. A i proto stále čeká, až si s národním týmem zahraje na velkém turnaji.

„Vždycky si říkám, že to je, jak to je, že to tak má být. Takže se soustředím na sebe a jsem rád, že si tady zase můžu zahrát v dresu národního týmu. A určitě udělám všechno pro to, abych tady hrál dál,“ ujistil Kovařčík.

Washington ve čtvrtek zveřejnil dohodu o podpisu tříleté nováčkovské smlouvy s Petrem Sikorou, který byl jeho klubovým spoluhráčem v Třinci, nyní je jeho spolunocležníkem na pokoji.

„Měl tam v sezoně nějaké zranění, byl na dvacítce, takže za nás zase tolik zápasů neodehrál. Ale na ledě umí pracovat a ví, co pro tým dokáže udělat. A odvádí si tu svoji práci velice dobře,“ ocenil Kovařčík.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

