KOMENTÁŘ: Nevalné zprávy od ledu. Český hokej potřebuje větší odvahu i zanícenost

Aby mohl vyrazit za šťastnou budoucností, musí se odpoutat od nelichotivé minulosti, od lidí a myšlenek, které ho brzdí.
Srdce fanoušků i odborníků plesala při pohledu na mládežnické výběry, jak udatně čelily velmocem. Troufalé pojetí, hbitost i zručnost, bojovné nasazení. Bravo!
Áčko za nimi zaostalo. Z olympiády v Itálii i mistrovství světa ve Švýcarsku posílalo do vlasti nevábné signály. Na řadu zápasů se – pro mě nepochopitelně – nedokázalo náležitě vyhecovat. Znamenitě se předvedlo jen několikrát.
Výsledek? Rozmrzelá veřejnost a vyřazení ve čtvrtfinále.
Nevychováváme hráče do prvních kol draftu. Jestli chceme mít dobrou budoucnost, musíme pracovat, ať jsou naši kluci v osmnácti špičkově připravení.