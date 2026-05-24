Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Autor:
  11:07
Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu i outsiderovi z Norska. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních přesilovkách.
Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem. | foto: Reuters

Trenér švédské reprezentace Sam Hallam během zápasu s Norskem.
Velká radost norského týmu po překvapivém vítězství nad Švédskem.
Norští hokejisté zpívají hymnu po senzačním vítězství 3:2 nad favorizovaným...
Sander Hurrod z Norska (vlevo) a Švéd Jack Berglund
9 fotografií

Švédský postup do čtvrtfinále bude i přes případnou výhru nad Slováky záležet na výsledcích ostatních týmů a na hráče se samozřejmě valí obrovská vlna kritiky.

Obří švédské fiasko na MS. Tre Kronor jsou po šokující prohře terčem posměchu v Norsku, píše deník Expressen.

„Šílené dobrodružství,“ napsala naopak norská veřejnoprávní televize NRK.

Své emoce neskrýval ani expert norské TV2 Erik Follestad: „Jeden z největších norských hokejových úspěchů všech dob. Švédsko s týmem plným hvězd prostě udolali norští mladíci, které doplnilo pár starých mazáků. Sen o čtvrtfinále teď žije naplno. Norský hokej zkrátka ještě neumřel.“

Deník Dagbladet zase popsal bezprostřední radost komentátora Jörgena Klema hned po závěrečné siréně. „Nemám slov. Skoro se mi chce brečet. Je to ten největší zážitek v mém životě. Tohle není žádný kreslený film nebo vymyšlený příběh. Jsme nejlepší!“ křičel nadšením.

Velká radost norského týmu po překvapivém vítězství nad Švédskem.

Norsko totiž naposledy porazilo Švédsko na mistrovství světa v roce 2011 v Bratislavě. Tehdy to ale bylo až po samostatných nájezdech.

Tentokrát vše začalo, když Lucas Raymond z Detroitu v první třetině neproměnil trestné střílení a jen o necelou minutu a půl později poprvé z přesilovky udeřil Noah Steen. Na začátku druhé části sice v početní výhodě srovnal Stenberg, ale když pak ve 34. minutě hrál favorit opět přesilovku, ujel do protiútoku znovu Steen. Zasekávačkou u mantinelu si navedl kotouč na osu hřiště a poslal Norsko opět do vedení.

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Po druhé třetině to tak ve švédské kabině pořádně vřelo. „Cítili jsme, jak strašně jsou naštvaní. Po druhé třetině na sebe v tunelu do kabin normálně řvali. Byli na sebe zlí a hádali se. V celém švédském týmu byla obrovská frustrace,“ popisoval norský obránce Max Krogdahl.

Max Krogdahl z Norska a Švéd Ivar Stenberg

„Víme, že Švédy nepřejedeme hokejovou krásou. Museli jsme být nepříjemní, hrát tvrdě a dostat se jim pod kůži, což se povedlo. Teď šéfujeme my, ne? Aspoň do příštího zápasu. Je to k**** parádní pocit,“ radostně hlásil norský hrdina Steen.

„Stěžovali si, že se neupravil led. Soustředili se na úplné blbosti, zatímco my jsme dřeli jeden za druhého,“ vysvětloval.

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Autor neproměněného nájezdu Raymond sice na začátku třetí části své zaváhání napravil a vyrovnal, jenže v čase 49:11 chyboval při rozehrávce na modré čáře a daroval tak Eiriku Salstenovi vítězný gól na 3:2, který byl zároveň i druhým norským zásahem ve vlastním oslabení.

Švédský kapitán Oliver Ekman-Larsson se sice snažil incident v tunelu zlehčovat, ale sám trenér Sam Hallam po zápase přiznal, že v kabině musel zvýšit hlas. „Nikdo nebyl spokojený a definitivně se hlasy zvýšily. Vyčetl jsem hráčům hlavně nasazení v osobních soubojích,“ hlesl zklamaný kouč.

Trenér švédské reprezentace Sam Hallam během zápasu s Norskem.

Doma ve Švédsku mezitím hokejoví experti spustili palbu kritiky. „Je to katastrofa. Přijde mi naprosto nehorázné nastoupit k zápasu a předvést takovýto výkon,“ zuřil ve studiu stanice Viaplay Erik Granqvist. Jeho kolega Mikael Renberg pouze dodal: „To je strašně špatný výsledek.“

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet zašel ještě dál. Upozornil, že hokej byl poslední sportovní baštou, ve které Švédsko nad Norskem dominovalo. „Teď padla i ta. Sam Hallam má momentálně nakročeno k dalšímu fiasku. Norský kouč ho takticky totálně vyškolil. Pravdou je, že Švédové už nemají postup ve svých rukou a musí bezpodmínečně porazit Slovensko,“ napsal.

A není se čemu divit. Před pěti lety svěřenci Johana Garpenlöva na šampionátu v Rize vůbec poprvé od zavedení play off v roce 1992 nepostoupili do čtvrtfinále, tehdy padli s Rusy 2:3 po nájezdech a ztratili jakoukoliv šanci. Naopak tím zajistili postup českému týmu, který se pod Filipem Pešánem také dlouho obával.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

A podobně tomu je i letos ve Švýcarsku, kde další kolaps Švédů zajistil výběru Radima Rulíka s předstihem čtvrtfinále, zatímco Švédové se strachují.

Aktuálně jsou s devíti body na 5. místě a před sebou už mají jediný zápas se Slovenskem. Pokud vyhrají za dva body, nesmí Norsko ve zbývajících dvou duelech (s Českem a Dánskem) vůbec bodovat. Jestliže by z utkání brali tři body, pak Norové nesmí s českým a dánským týmem získat dohromady více než jeden bod.

Osud severské velmoci tak leží v rukou jejich soupeřů. Unikne potupě?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  9:25

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává...

24. května 2026  8:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

24. května 2026  7:53

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Dva hattricky ve dvou duelech. Lotyšsko zdolalo giganta, důležitá výhra Německa

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  23:23

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

23. května 2026  22:52

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

23. května 2026  22:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

23. května 2026  22:45

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a...

23. května 2026  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.