Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Autor:
  15:45
Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl objevit i v současnosti nejlepší český obránce v NHL Filip Hronek z Vancouveru.

Jaroslav Chmelař s pukem na holi. | foto: AP

Vedení národního týmu ale jména posil ze zámoří nechce nyní komentovat, generální manažer Jiří Šlégr dnes novinářům v Jihlavě řekl, že tak učiní v pátek večer po druhém přípravném zápase proti Rakousku.

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

„Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr.

Doplnil, že zástupci reprezentace s ním v čele komunikují se všemi hráči, kterým v NHL skončila sezona a nepřesunuli se na farmy do nižší AHL. Takovými jsou v současnosti Klapka, Chmelař a Hronek. „Na některých hráčích jsme domluvení, ale oznámíme to až po posledním zápase tady,“ konstatoval Šlégr.

V pátek večer plánuje hokejový svaz zároveň zveřejnit nominaci na České hry. Třetí turnaj seriálu Euro Hockey Tour se příští týden uskuteční v Českých Budějovicích.

Adam Klapka (43) z Calgary Flames sleduje puk.

Zatímco Klapka s Chmelařem si místo v případné nominaci na MS budou muset vybojovat, i když Klapka startoval na světovém šampionátu loni. Hronek by měl mít místo v týmu jisté. Ofenzivní obránce nechyběl v únoru na olympijských hrách v Miláně.

„U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ řekl Šlégr na adresu osmadvacetiletého beka. Bronzový medailista z MS 2022 by měl lékařskou prohlídku absolvovat v úterý, nebo ve středu. „Mluvíme spolu každý den. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl generální manažer.

Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas.

Světový šampionát bude druhým velkým vrcholem sezony po nedávné olympiádě v Miláně. Jednání s kluby o uvolnění hráčů pro MS je proto náročnější. „Myslím si, že všechny týmy to mají podobné. Natěšenější asi budou Švýcaři, protože budou hrát v domácím prostředí. Kluci mají za sebou těžkou a dlouhou sezonu. Kluby jsou rozhodně opatrnější než normálně,“ připustil Šlégr.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani...

21. dubna 2026  12:30

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

21. dubna 2026  10:29

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy....

21. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:25

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

21. dubna 2026  6:59

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

20. dubna 2026  19:22

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...

Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem...

20. dubna 2026  15:49

