Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres národního týmu na turnaji ve Fribourgu a Curychu? Všechny hráče si můžete prohlédnout v následujících profilech redakce iDNES.cz.
DOMINIK PAVLÁT (Ilves Tampere, Finsko). Každoroční účastník turnajů Euro Hockey Tour, kde si svými výkony vysloužil i premiérovou pozvánku na mistrovství světa. Ve druhé sezoně ve Finsku měl drobně horší statistiky, v reprezentaci ale zůstává spolehlivý. Až turnaj ukáže, jakou roli v brankářské trojici bude mít. V některém ze skupinových duelů by však šanci dostat mohl.
JOSEF KOŘENÁŘ (Sparta, ELH). V extralize patří k nejlepším gólmanům, přesto se ve Spartě o prostor v brankovišti pravidelně střídá s kolegou Jakubem Kovářem. V play off se ale ukázal ve fantastické formě a nepřekvapilo, že si ho Rulík vzal do přípravy. Sází na něj totiž dlouhodobě, loni ho nominoval i na mistrovství světa, kde kryl záda Vladařovi s Vejmelkou. Nyní by se jistě rád postavil mezi tři tyče i v ostrém zápase.
PETR KVÁČA (Liberec, ELH). Po pěti letech se znovu dočkal nominace. V Liberci je dlouholetým tahounem, mezi extraligovými gólmany se pravidelně řadí k těm nejlepším a soupeři si na něm často vylamují zuby. V sezoně opět udržel úspěšnost přes 92 %, šesti čistými konty si vytvořil kariérní rekord. Na mistrovství světa v roce 2021 nakonec do zápasu nenaskočil, otázkou je, jakou pozici bude zastávat nyní.
FILIP HRONEK (Vancouver Canucks, NHL). Závěrečnou část přípravy vynechal kvůli zdravotním obtížím, na světový šampionát je fit. Pro národní tým velice dobrá zpráva, také proto, že letos tolik posil ze zámoří nedorazí. Počítejte s tím, že dominantní postavu české defenzivy uvidíte na ledě opravdu často. Stěžejní roli zastává také ve Vancouveru. Týmu se nedařilo, v NHL skončil úplně poslední, osmadvacetiletý obránce ale z individuálního hlediska prožil nejpovedenější sezonu. Bude zajímavé sledovat, koho k němu trenéři nasadí. Co takhle někoho z mladíků na učenou?
MAREK ALSCHER (Charlotte Checkers, AHL). Jeho jméno jste možná zaslechli v souvislosti s předešlými nominacemi, kdy se o nadějném bekovi hovořilo jako o opakovaně opomíjeném. V juniorské kategorii slavil jeden bronz, nyní se ve dvaadvaceti podívá na první reprezentační turnaj mezi dospělými. V zámoří bývá vyzdvihován pro svou urostlou postavu (190 cm, 93 kg), kterou ukázkově využívá v osobních střetech a v předbrankovém prostoru. Zároveň ovládá detaily ve své práci s hokejkou a s bruslením, díky nimž zvládá i rychlý styl hokeje v Americe. Ne nadarmo ho v této sezoně ve čtyřech zápasech zkusili také obhájci posledních dvou Stanley Cupů z Floridy.
TOMÁŠ CIBULKA (Edmonton Oilers, NHL). S ním se Kundrátek na jihu Čech těsně mine. Dvaadvacetiletý bek má od příští sezony podepsáno v zámoří, s dvouletým nováčkovským kontraktem se pokusí prosadit do sestavy Edmontonu. Začátek extraligové sezony se mu povedl výtečně, v první čtvrtině držel bilanci takřka bodu na utkání. Postupně přibrzdil, i tak se stal nejvytěžovanějším hráčem základní části (průměrný ice time 23:13). Doma má bronz z juniorského mistrovství světa 2024, letos se na velké akci poprvé ukáže i mezi dospělými.
TOMÁŠ GALVAS (Liberec, ELH). Na české poměry atypický hokejista. V zápasech drzý, sebevědomý, technicky velmi dobře vybavený. Mimo led volnomyšlenkář, který si z ničeho nedělá těžkou hlavu. Občas potřebuje trochu usměrnit, což v přípravě zmiňoval i kouč Rulík. Jeden ze strůjců stříbrného tažení juniorů na posledním mistrovství světa se za výkony v libereckém dresu dočkal ocenění pro nejlepšího obránce extraligové sezony. Na draftu NHL jej kluby dvakrát přehlédly, letos by na dvacetiletého mladíka měla přijít řada. Premiérová účast na šampionátu dospělých před ním otevírá další příležitost, jak se ukázat.
JIŘÍ TICHÁČEK (Kärpät Oulu, Finsko). Vzrůstem neveliký obránce, který dokáže být na ledě výrazný. Trenérskému štábu se vešel do nominace na loňské mistrovství i na únorový olympijský turnaj v Miláně. V sezoně 2023/24 vystřelil v dresu Kladna, posbíral třiačtyřicet bodů (13+30). Přepsal klubový rekord, dokonce atakoval i ten extraligový zlínského Martina Hamrlíka. Daří se mu i ve finské nejvyšší soutěži, také on ale jistě pokukuje po případné nabídce ze zámoří.
LIBOR HÁJEK (Pardubice, ELH). Jak fotografie napoví, světový šampion z Prahy v roce 2024. Asistencí se podepsal u zlaté trefy Davida Pastrňáka ve finále proti Švýcarsku. Dříve se pokoušel prosadit v zámoří, teď má za sebou již třetí sezonu v Pardubicích, tentokrát ověnčenou titulem. Pod trenérem Rulíkem nechyběl osmadvacetiletý obránce na mistrovství světa ani jednou, celkem na něj míří už počtvrté. Pravděpodobně opět coby hráč na pomezí sestavy, možná do třetího defenzivního páru.
MICHAL KEMPNÝ (Kladno, ELH). Známé jméno. Jedno z nejzkušenějších na soupisce. Hráč, který si lecčíms prošel a pro nominované mladíky může být mentorem. V pětatřiceti se chystá už na své šesté mistrovství, nebýt zranění v závěrečné fázi přípravy, zřejmě by se zúčastnil také loni. Po extralize, KHL a NHL, kde získal Stanley Cup s Washingtonem, si vyzkoušel také angažmá ve Švédsku. Po sezoně v Brynäs se i kvůli rodině vrací zpět do Čech, s trenérem Rulíkem a větší částí jeho realizačního týmu se bude denně potkávat na Kladně.
JAN ŠČOTKA (Kometa Brno, ELH). Fanoušci si asi doteď pamatují jeho příspěvek na domácím mistrovství v Praze před dvěma lety, kdy naskočil až do finále, v němž se na něj valil švýcarský útočník Kevin Fiala. Loni na šampionátu chyběl, teď se chce poprat o větší vytížení.
MATĚJ BLÜMEL (Providence Bruins, AHL). Opět musí kousat zklamání. Kvůli větší šanci na výraznější roli v NHL odešel z Dallasu do Bostonu, jenže v elitní soutěži zvládl za Bruins pouhé čtyři duely. Opět tak působil na farmě, kde navázal na předchozí úspěšné ročníky, když získal 52 bodů (21+31) v 58 zápasech, ve čtyřech utkáních play off vstřelil dva góly. V národním týmu se představuje po čtyřech letech, ve Švýcarsku bude chtít navázat na zdařilý šampionát 2022, kde byl šikovný forvard čtvrtým nejproduktivnějším Čechem a jedním z tahounů na cestě za bronzem.
JAROSLAV CHMELAŘ (New York Rangers, NHL). Ačkoli se na Českých hrách zranil a příprava pro něj skončila předčasně, trenérský štáb Radima Rulíka, který zná už z dvacítek, oslovil. A tak po týdnu na rekonvalescenci vyrazí i Chmelař do Fribourgu. Pro dvaadvacetiletého útočníka se jedná o premiéru na velké akci, však v Budějovicích zkraje května nastupoval k reprezentačnímu debutu, dával první gól a vyčníval nejen vytáhlou postavou (193 cm). Silovou obětavou hrou, ale i šikovností, oslnil také v NHL.
MATYÁŠ MELOVSKÝ (Utica Comets, AHL). Další mladík do party. Pamatovat si ho můžete hlavně z bronzových dvacítek v roce 2024, kde nasbíral hned jedenáct bodů (1+10). V kanadské juniorce převyšoval spoluhráče a ve dvaceti se konečně dočkal také na draftu. Před dvěma měsíci už podepsal kontrakt s New Jersey, u nichž se rozvíjí na farmě v Utice. Solidně si vede také v defenzivě, do reprezentace vletěl na Českých hrách, kde hned při debutu skóroval, byl vidět a řekl si o nominaci. V jedenadvaceti se tak poprvé představí mezi dospělými i na mistrovství světa.
DOMINIK KUBALÍK (Zug, Švýcarsko). Za normálních okolností jeden z lídrů, u nějž se bude spoléhat na produktivitu. Třicetiletý kanonýr však neprožívá zrovna vydařenou sezonu, individuálně si v klubu odjel své, opět ve Švýcarsku nasázel přes dvacet branek, v play off ale Zug vypadl hned ve čtvrtfinále, on dokonce ze sestavy. Stejně jako na únorových olympijských hrách, kde zůstal za očekáváním. Jede už na šesté mistrovství světa, na turnajích pokaždé sbíral body v hojném množství, před třemi lety v Rize ovládl i tabulku střelců. Rozjede se také teď ve Fribourgu?
DANIEL VOŽENÍLEK (Třinec, ELH). V úvodu minulé sezony ve Švýcarsku oslnil bodovou sérií, postupně ale důrazný útočník během angažmá v Zugu uvadal. Bylo jasné, že po dvou letech v zahraničí se vrátí domů. V Třinci se nemohou dočkat, až se u nich pro soupeře nesnesitelný čahoun bude hlásit v rámci letní přípravy. Nejprve ale oddře maximum na svém čtvrtém mistrovství světa, protože patří mezi nejbojovnější hokejisty v týmu se skvělým tahem na branku. A takové má kouč Rulík v oblibě.
JAKUB FLEK (Kometa Brno, ELH). Totéž by se ale dalo říct i o hokejistovi, který má s drobnou postavou úplně jiné parametry než Voženílek. Flek úžasně bruslí, obsáhne velký prostor, hodí se do všech typů akcí na ledě. A stvrdil to i na olympiádě, kde ve třiatřiceti našel uplatnění, ač na takové úrovni, mezi hráči NHL, v životě nehrál. To světových šampionátů už zažil dost, vyráží na šestý po sobě, o jeho nominaci nebylo pochyb. Zprvu jezdíval jako hráč do čtvrté formace, nyní může hledět výš, zvlášť po výtečném loňském mistrovství, kdy v Herningu nasázel pět gólů. Jak se bleskurychlému křídelníkovi, který pověst střelce potvrdil i v tomto extraligovém ročníku (24+20), povede tentokrát?
DAVID TOMÁŠEK (Färjestad, SHL). Prožil turbulentní sezonu, která počtvrté v řadě skončila stejně, dlouhou pauzou po vyřazení ve čtvrtfinále. Další jubilant-třicátník si na startu ročníku ale dal jednu šanci v NHL. Zkusil štěstí v Edmontonu, jenže sestavou propadl, a aby se rozehrál před olympiádou v Miláně, vrátil se zpět do Färjestadu. S Kubalíkem má společné mnohé, ani on na hrách neoslnil, ani on nezažil velký týmový úspěch. A i od něj se čeká, že bude patřit mezi tahouny. Předpoklady má, míří na čtvrtý velký turnaj, třetí mistrovství světa. Následně už zručného centra s výbornou střelou budou očekávat v Pardubicích.
ROMAN ČERVENKA (Pardubice, ELH). Do přípravy se tentokrát nezapojil, na předávání cen Hokejista sezony ale jasně hlásil, že by na mistrovství opět rád jel. O jeho nominaci nebylo pochyb, ve čtyřiceti letech ho čeká už třináctý šampionát. A zase bude oporou.
LUKÁŠ SEDLÁK (Pardubice, ELH). Přijme jakoukoli roli, může stát ve středu elitního útoku, může však zastávat i defenzivní činnosti. Těm nejlepším dělá ukázkový servis, přitom i on sám dokáže obstarat ofenzivu. Po letech marného snažení konečně získal extraligový titul, v euforii bude chtít odehrát i mistrovství světa.
JIŘÍ ČERNOCH (Karlovy Vary, ELH). Zodpovědný centr se na světový šampionát, kam ho poprvé vzal finský stratég Kari Jalonen v roce 2022, vrací po třech letech. V reprezentaci se od něj vždycky očekává především zodpovědná hra směrem dozadu, přitom v klubu se řadí k nejproduktivnějším hráčům. Nevypustí jediný souboj, vyniká na vhazování i oslabení. Mohl by zaujmout pozici čtvrtého středního útočníka.
ONDŘEJ BERÁNEK (Karlovy Vary, ELH). Stálice v národním týmu, chystá se na svůj čtvrtý světový šampionát. A čtvrtý v řadě. Během této sezony oslavil životní jubileum, když i on vstoupil mezi třicátníky, a také zatím největší klubový úspěch díky extraligovému bronzu s Vary. Tahoun západočeského klubu sice šel bodově dolů (z 50 na 32), jeho vliv na tým byl ale znát především v době, kdy mu kvůli zranění zkraje play off chyběl. Jak se naplno vrátil, zvedla se i Energie. Role mistra světa z Prahy se patrně měnit nebude, dál by měl zůstat bruslivým pracantem na hraně sestavy.
MICHAL KOVAŘČÍK (Třinec, ELH). Že by konečně? Loni neprošel přes poslední škrty, na zlatém šampionátu v Praze jen trénoval, poněvadž se Rulíkovi nevešel na soupisku mezi zapsané hokejisty. Mladší z bratrů Kovařčíkových si ale i po návratu z Finska udržel stabilní formu a během play off zaujal v první lajně s Andrejem Nestrašilem a sourozencem Ondřejem. V bojích o titul nakupil sedmnáct bodů (5+12), minulý čtvrtek upoutal i dvěma góly v zápase proti Švédsku. Tvořivý centr tak v nominaci opět je, zapíše ale v devětadvaceti i první starty na MS?
JAN MANDÁT (Pardubice, ELH). Jedno z těch největších překvapení v nominaci. Obrovský srdcař zaujal během pardubického tažení v play off, kde ho kouč Filip Pešán často využíval v trojici s oporami Červenkou a Sedlákem. Dal několik důležitých gólů, odvedl obrovské množství poctivé práce kolem mantinelů, před brankou i v soubojích. Dřív prohraná finále oplakal, tentokrát slavil titul. Vydařenou sezonu si prodlouží o světový šampionát, kam se vydává vůbec poprvé v kariéře.
MARTIN KAUT (Pardubice, ELH). Útočník Dynama patří od příchodu do extraligy mezi nejproduktivnější hráče v lize, přesto se na šampionát podíval jen při svém působení v zámoří před třemi lety. Velkou část sezony promarodil, poprvé naskočil až 30. prosince. Na play off se ale uzdravil a ačkoliv v něm vstřelil jen dva góly, Rulík na něj nezanevřel. Na Švédských hrách ho poté přesvědčil.
