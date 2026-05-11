PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS
MS v hokeji 2026
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.
Skupina A
Skupina B
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...
Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...
Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra
Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...
Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat
Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...
Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška
Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr...
Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS
Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...
Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl
Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...
Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy
Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...
Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se
Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...
Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy
Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...
Radim Rulík: kariéra a největší úspěchy reprezentačního kouče
Oslavy zlaté Prahy, extraligový titul s Litvínovem i medailové úspěchy s juniory. Tím vším se může chlubit reprezentační kouč Radim Rulík, pro kterého bude květnové mistrovství světa posledním...
Nečas asistoval u dvou gólů, Colorado míří za postupem
Hokejisté Colorada i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase porazili 5:2 domácí Minnesotu a za stavu série 3:1 na zápasy jsou krok od postupu do finále Západní konference.
Variant pomálu. Národní tým už záchranu z NHL čekat nemůže, kdo se reálně nabízí?
V posledních letech bývali hokejoví fanoušci zvyklí, že na velké akce ty nejvýraznější hvězdy přijíždějí. Však trenérský štáb pod vedením Radima Rulíka dokonce ani nezažil situaci, že by mu na...
Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat
Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou...