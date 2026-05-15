Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Kanada - Švédsko. Na úvod MS bitva velikánů. Kdo zapíše první body?

Autor: ,
Sledujeme online   15:50
Startuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Skupina B otevírá šampionát atraktivním zápasem mezi Kanadou a Švédskem, který začíná v 16.20 ve Fribourgu. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Švédský obránce Rasmus Dahlin odehrává puk do bezpečí těsně před brankovou čarou a napadajícím kanadským útočníkem Nathanem MacKinnonem. | foto: Profimedia.cz

Kanadský tým předvádí hned první den turnaje svůj nablýskaný výběr, který čítá například Sidneyho Crosbyho, Marka Scheifeleho nebo teprve devatenáctiletého Macklina Celebriniho.

Mladý útočník byl po skvělé sezoně v San Jose zvolen kapitánem týmu. Tím podle kanadského svazu zůstane i po dodatečné nominaci Crosbyho, který je častým lídrem reprezentace.

Švédský tým je na vstup do turnaje dobře připravený. Do Švýcarska přiletělo deset posil z NHL, mezi nimiž je největší hvězdou útočník Lucas Raymond z Detroitu, který v letošní sezoně zámořské ligy nasbíral v 80 zápasech 76 bodů (25+51).

Hrát za Kanadu mě neomrzí. Crosby chce zlato, šéfuje o polovinu mladší spoluhráč

Poslední vzájemný zápas se Švédskem ovládla na mistrovství světa 2025 Kanada 5:3. Zámořský celek vyhrál i další dva z posledních pěti střetů (5:3, 4:3P, 2:4, 4:3P, 0:2). Následující utkání odehrají týmy v pátek odpoledne.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 16:20
Kanada : Švédsko 0 : 0
()
Sestavy:
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - M. Scheifele, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, D. Holloway, R. O’Reilly - R. Thomas, D. Cozens, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - D. Mercer
M. Hellberg - J. Larsson, M. Ekholm - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - R. Hägg, J. Persson - L. Raymond, I. Stenberg, V. Björck - L. Karlsson, S. Holmström, J. de la Rose - A. Petersson, E. Heineman, O. Sundqvist - J. Berglund, J. Silfverberg, R. Asplund

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Britové budou při návratu do elitní divize na MS znovu sázet na Kirka

Liam Kirk (v popředí) z Velké Británie vede puk, ze strany ho stíhá Švýcar Dean...

V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17...

15. května 2026  14:49

Hrát za Kanadu mě neomrzí. Crosby chce zlato, šéfuje o polovinu mladší spoluhráč

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Možná vás napadne: Má ten blázen vůbec jinou zálibu? Má, věřte. Po sezoně rád hraje golf nebo se vrací domů do Cole Harbour, kde s kamarády vyráží na loďky či si užívá čas blízko vody. To všechno se...

15. května 2026  14:48

Dostála chceme, ale počkáme, hlásil Šlégr. Kapitánem Červenka, kdo mu asistuje?

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do světového šampionátu vstoupí s trojicí brankářů z Evropy, zároveň se dostává do hry přílet vítané posily. Zatím ale těžko předvídat, zda se jí čeští hokejisté ve Fribourgu vůbec dočkají. V noci...

15. května 2026  12:59,  aktualizováno  14:15

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

15. května 2026  12:54

Na medaili ještě místo mám! Červenka se na MS těší, týmu bez opor z NHL věří

Hokejový útočník Roman Červenka se usmívá na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dařilo se mu celou sezonu, ve 40 letech bravurně zvládl i olympiádu, v extraligovém play off vynikal. Formu načasoval perfektně. Teď čeká Romana Červenku už třetí vrchol v sezoně. „Jsem v pohodě. Tak...

15. května 2026  12:10

Chomutovský gólman Vay nechybí v maďarské nominaci na mistrovství světa

Maďarský brankář Adam Vay během utkání se Spojenými státy.

Brankář Ádám Vay z prvoligového Chomutova nechybí v nominaci hokejistů Maďarska na mistrovství světa. Kouč Gergely Majoross má v pětadvacetičlenném kádru pro turnaj ve Švýcarsku dalších třináct...

15. května 2026  11:47

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na první zápas, večer vyzvou Dány

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

15. května 2026  11:13

ONLINE: Česko - Dánsko. Hokejisté vstupují do mistrovství světa v roli favorita

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvod skupiny B ve Fribourgu čelí od 20.20 loňskému semifinalistovi z Dánska. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

15. května 2026  10:20

Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus

Premium
Trenér Radim Rulík během tréninku českého týmu ve Švýcarsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Všechno zažívá naposledy. Seznámení s dějištěm turnaje, první tréninky, mísící se nervozitu s natěšením a očekáváním, až se takřka třítýdenní kolotoč zase rozjede. Zkrátka vše, co se k hokejovému...

15. května 2026

Slovinsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Hokejisté Slovinska se radují z gólu proti Francii

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy...

15. května 2026

